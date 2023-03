5 odličnih restavracij v Budimpešti, kjer lahko okusite barvo na Bližnjem vzhodu

Skušamo vas v okusu na Bližnjem vzhodu, če bi svojo lakoto navlažili z mezani, lesom, mesom na žaru in mediteranskimi sladkarijami.

Izrael: Shakshuka

Če bi vam dali pot in takoj začeli z zajtrkom na Bližnjem vzhodu, boste morda želeli obiskati odprto, ohlapno, vzhodno Moody zajtrk v središču mesta. V Shakshuki na ulici Kazinczy lahko okusite poimenovano enojno jed za jajčno-paradise v petih vrstah različic okusa. Toda bogat izraelski zajtrk se izkaže tudi za srčen zaganjalnik, medtem ko je kava, falafel ali hummus popolnoma primerna. Če imate glavo za nebeški zajtrk, vas boste od nedelje do četrtka čakali z veliko ljubeznijo.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 32.

Libanoni: restavracija Arz Libanoni

Na drugi strani lahko navdušimo v najlepših lučeh Bude, tako da omogočimo zapeljevanje in obdavčitev na oltar libanonske kuhinje na vrtu na Bližnjem vzhodu Edena. V libanonski restavraciji Arsi poleg čudovitega razgleda libanonski kuhar Yahya Khadaro nudi najboljše prigrizke, hladne in vroče mezze ter dobrote na žaru. Smiselno je okusiti in pustiti prostor za kraljico sladic, sadja in pistacije, bogate, Um Ali, ki navdušuje oči in okusne brbončice.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János u. 12-14.

Egipčanka: Oriental Bar

Na dveh lokacijah, v bližini železniške postaje Keleti in Ráday Street, Oriental Bar čaka na orientalski bar z egipčanskim okusom, okusnim egipčanskim zajtrkom, celodnevnim jedilnikom in jedilnikom na meniju. Koshary, medtem ko je v svoji enotnosti na ulici Alpár, lahko uživate v sedlih na Bližnjem vzhodu, egipčanskem čaju ali njihovem mlečnem pudingu, Sahlabu.

1076 Budimpešta, Alpár u. 5. 1092 Budimpešta, ráday u. 39.

Sirska: Al-Amír restavracija

Mojstrovine sirske kuhinje so predstavljene leta 1997 na ulici Király, nato pa so se preselile v osrčje restavracije v centru Al-Amír. Restavracija, ki se nahaja iz ulice Váci, ne poskuša samo korakati v okusih Sirije, ampak je tudi zaradi svoje notranje in Damaske dvorane prizadevala vzbuditi svoj duh. Če imate hladne in tople predjedi, razpadajoče meso, praženo na premogu, krožite kulinarično izkušnjo na Bližnjem vzhodu s hladilnim smoothiejem in sladico.

1052 Budimpešta, Petőfi Sándor u. 18.

Perzijska: Shiraz Lounge & Restaurant

Z verodostojnimi perzijskimi okusi privablja svoje goste na ulico Ráday z običajno kakovostjo, vendar je obnovil Shiraz Lounge & Restaurant znotraj in zunaj. Vredno je za prvo orientalsko fuzijsko restavracijo na Madžarskem samo za baklafag, lahko pa lakoto lajšate tudi z mezzékom, ogljem, praženim mesom, praženim mesom ter 12 maroških začimb in ur. Okusite lahko tudi občutek življenja na bližnjem vzhodu s tradicionalnimi perzijskimi zmenki in različnimi kape.

1092 Budimpešta, Ráday 21.