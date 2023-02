7+1 čudovitih znamenitosti v okrožju Békés za izlete zgodaj spomladi

Dežela Békés na jugovzhodu Madžarske skriva številne zaklade za tiste, ki tega območja še niste obiskali. Naše priporočilo razkriva, kakšne posebne naravne znamenitosti ter kulturna in gastronomska presenečenja prinaša podaljšan vikend v Békésu.

Center Békés Pálinka, Békés

Istoimensko naselje okraja Békés je vredno obiskati, če želite spoznati kulturo žganja. Leta 2011 odprt Békési Pálinka Centrum obiskovalce pričakuje v stavbi, ki je nekoč delovala kot sinagoga, in poleg degustacij pálink ponuja vpogled v edinstveno zakladnico palink v državi. Pékés slivova pálinka z zaščitenim poreklom vas pričakuje kot pijačo dobrodošlice! Pred žganjem ali po njem priporočamo Grebb Burger, kjer je že tako rajska ulična hrana zaradi domače gostoljubnosti še bolj okusna.

5630 Békés, Ady Endre utca 1. | Spletna stran

Grad Almásy, Gyula

Ob imenu Gyula, najbolj znanega naselja v okraju, marsikdo pomisli na srednjeveški zidani grad, več kot 100 let staro slaščičarno in grajsko zdravilišče z dolgo zgodovino. Temu seznamu moramo dopolniti, saj mesto zase zahteva tudi grad Almásy, prenovljen leta 2017. Če ste že bili v Gyuli, morate v svoj načrt potovanja vključiti tudi obisk baročnega gradu, saj lahko poleg spoznavanja kompleksne zgodovine stavbe preizkusite sobo pobega v vinski kleti in periodično Čaka vas razstava Sisi.

5700 Gyula, Kossuthova ulica 15. | Spletna stran

Muzej Mihálya Munkácsyja, Békéscsaba

Naš slavni slikar Mihály Munkácsy je po zaslugi svojih sorodnikov dolga leta preživel v Békéscsabi. Mesto je ustanovilo muzej v njegovo čast, kjer si je mogoče kot del stalne razstave ogledati del Munkácsyjevega opusa, ki ga sestavlja približno 10 slik in 10 grafik ter skoraj 600 edinstvenih relikvij. Če obiščete žitni muzej v Békéscsabi, lahko dobite tudi zanimive informacije o zgodovini pridelovanja žita v deželi. Po kulturnih dogodivščinah potešite lakoto s prvovrstnimi transilvanskimi jedmi v vasi očarljivem Kisvendéglő restavracije Hargitáz.

5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. | Spletna stran

Grad Wenckheim, Szabadkígyós

Impozantna samostojna rezidenca nekdanje družine Wenckheim je eden najbolje ohranjenih gradov v južni veliki nižini. Obdaja jo park neprimerljive lepote, a to ni edini razlog, zakaj je privlačna izletniška destinacija. Nedavno prenovljena stavba, primerna za filmsko platno, gosti različne razstave in z interaktivnimi elementi pomaga spoznavati grad in njegove nekdanje prebivalce. Stalna razstava vas kot namišljeni časovni stroj popelje v preteklost: postane jasno, zakaj ima stavba ravno 365 oken, 52 sob in 4 vhode.

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23. | Spletna stran

Vrt Pepi, Szarvas

Največji arboretum v državi, vrt Pepi, ki so ga nedavno dopolnili z ribjo stezo, je zanimivost, ki jo je treba obiskati. Na dosegu roke arboretuma Szarvas je vzorčni park Mini Hungary, ki velja za edinstvenega v državi in vsebuje skoraj 100 pomembnih domačih stavb z izjemno podrobnimi, pomanjšanimi različicami. Izkušnjo dvignejo na višjo raven z interaktivnimi rešitvami, kot so v parku delujoče vodljive železnice in ladijski modeli.

5540 Szarvas, I. zunanji okraj 9. | Spletna stran

Sprehod in razgledna točka Erzsébetliget, Gyomaendrőd

Okrožje Békés je regija, bogata z naravnimi vrednotami, kar si lahko vsak ogleda v Gyomaendrőd, ki leži na levem bregu Hármas-Körösa. Pohodniki lahko med sprehodom po več kot kilometer dolgi naravni poti spoznajo mestni poplavni gozd neprimerljive lepote, bogate favne in flore, in se tako lahko na lastne oči prepričajo, kaj je pritegnilo svetovno znanega naravoslovca sira Davida Attenborougha v območje. Ne smete zamuditi niti slikovite promenade v krošnjah, odprte od marca, in 15 metrov visoke lesene razgledne ploščadi, opremljene s panoramskim teleskopom.

5501 Gyomaendrőd, Erzsébétliget | Spletna stran

Gyopárosfürdő, Orosháza

Čeprav v Gyuli deluje najbolj znano zdravilišče v regiji, je kakovost zdravilne vode odlična tudi v številnih drugih okoliških naseljih. Popoln primer tega je biser Orosháza: termalna voda Gyopárosfürdő, letoviškega območja v zahodnem delu mesta, je izjemna tudi na nacionalni ravni. Za fizično in duševno prenovo se potopite v jezero Gyopárosi z zdravilno vodo in uživajte v lepoti in miru okolja, ki vas obdaja. Kompleks je idealna izbira v vsakem letnem času, tako da, če se želite napolniti, lahko svoje izračune najdete tukaj.

5904 Orosháza, Fasor 3. | Spletna stran

+1 Gyopár Lodge, Gyopáros

Čar podeželske tišine lahko resnično doživite, če preživite čas v kraju, kjer sta gneča in vrvež neznana pojma. Edina koča v južni veliki nižini, Gyopár Lodge v Gyopárosfürdő, ustvarja to okolje na posestvu, ki se razprostira na 11.000 kvadratnih metrih.

Gyopár Lodge – Gyopárosfürdő

Skupaj pet zasebnih hiš z ločenimi vhodi pričakuje svoje goste v zelenici. Vsi imajo različno velike apartmaje (za 2 in 4 osebe), ki se že na prvi pogled vidijo kot rezultat skrbnega načrtovanja do najmanjše podrobnosti, da bi izkoristili prostor in ustvarili kar najbolj prijeten interier. Gyopár Lodge lahko hkrati sprejme 14 oseb, zato ni priporočljiv le za pare, ampak je tudi odlična namestitev za družine in skupine prijateljev, ki iščejo nekajdnevni umik. Tišina in spokojnost, razkošna obrežna panorama in mirno okolje so najboljši možni recept proti sivini vsakdana, poskusite! Če se želite razgibati, lahko okolico obiščete z brezplačnimi kolesi.

5904 Orosháza, Tópart utca 19. | Spletna stran