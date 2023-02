i 50+ nezgrešljivih pomladnih programov v Budimpešti – marec 2023

Pomlad se bliža, zato vas v prestolnici čaka vse več programov na prostem. Seveda pa nismo pozabili niti na dogajanje v zaprtih prostorih, saj nam vreme ta mesec ni vedno naklonjeno. Tukaj so najboljši marčevski programi, ki smo jih našli za vas v Budimpešti, vključno z najbolj zanimivimi dogodki 15. marca!

Szilárd band, János Lackfi, Anna T. Szabó – Csillaglekvár // Galerija B32 (1. marec 2023)

Glasbeno literarna premiera se obeta prvega marca v Galeriji B32, kjer se bosta skupini Szilárda Balanyija v nepozabnem umetniškem dialogu pridružila izjemna pesnika Anna T. Szabó in János Lackfi. V večeru se izmenjujejo uglasbene pesmi, proza ob spremljavi instrumentov in notni zapisi.

Frankofon filmski dnevi (1.–12. marec 2023)

2.-12. marec. v budimpeštanskih kinematografih Uránia in Toldi, kinu Art+ in Francoskem inštitutu si domače občinstvo lahko ogleda 26 sodobnih frankofonskih del – francoskih, belgijskih, kanadskih, kosovskih, maroških, romunskih, švicarskih in tunizijskih – v izvirnem jeziku z madžarskimi podnapisi.

Federico Albanese / Nitz // A38 (2. marec 2023)

Skladatelj in pianist Federico Albanese bo 2. marca nastopil v koncertni dvorani ladje A38. „Spomine dojemamo na več načinov” – pravi glasbenik, ki je nato ustvaril svojo odlično fuzijo z odtenki sodobne, klasične in elektronske glasbe, elementi jazza in avantgardnega popa.

Turbina otvoritveni vikend (2.-5. marec 2023)

marca bo Kulturni center Turbina ponovno odprl svoja vrata, kar bodo obeležili s tridnevno zabavo. Otvoritveni program bodo začeli z gledališčem, nato pa bo sledila otvoritev razstave in živa glasba, ob kateri boste lahko plesali do zore. Čim prej zamenjajte svoje vstopnice, da ne zamudite veselega praznovanja!

Art and Antique // Bálna (2.–5. marec 2023)

Dela szentendrejskih umetnikov, digitalna umetniška dela in mladih ustvarjalcev najdete na letošnjem sejmu umetnosti in antike, na katerem bo sodelovalo skoraj 40 sodobnih in najbolj znanih madžarskih galerij, dražbenih hiš in trgovcev z umetninami. med 2. in 5. marcem v Bálna Event Centru v Budimpešti.

Magna Cum Laude // Barba Negra (3. marec 2023)

Magna Cum Laude bo 3. marca imela uvodni koncert sezone na XXI. preselil v okrožje na odru Barba Negra. Spremljevalna skupina bo Loyal Apple’s Club, nato pa bo na oder stopil Misi Mező s svojo priljubljeno zasedbo. Prodaja vstopnic je že v polnem teku, pohitite, da ne zamudite vstopnic po znižani ceni!

Festival Kalandra Fül // Budapest Music Center (4. marec 2023)

Festival Kalandra Fül je edini festival klasične glasbe v državi, ki je posebej namenjen otrokom in družinam z majhnimi otroki. Tokrat, 4. marca z začetkom ob 10. uri, bo Danubia Zenekar v Budapest Music Center prinesel svoje najboljše, najbolj smešne in najbolj prikupne nastope. Na koncertih lahko mladi in starejši spoznavajo glasbo Beethovna, Schuberta in Brittena, med posebnimi in brezplačnimi spremljevalnimi programi pa lahko udeleženci uživajo tudi ob živih glasbenih strojih, kreativni ustvarjalni delavnici in koncertu zasedbe Art Classic Harangegyüttes.

Gledalec snežne kapljice, poslovilni sprehod do zime // Botanični vrt Soroksári (4. marec 2023)

Botanični vrt Soroksári vas 4. in 5. marca vabi na sprehod v pozdrav pomladi. Prebujajoča se narava je tudi odlična priložnost, da na površje priplavajo pozabljeni spomini iz preteklosti. Prve znanilce pomladi, ki prihajajo izpod plev, lahko na enem mestu občudujete v čudoviti zbirki rastlin botaničnega vrta. Toda med sprehodom se bodo razkrile tudi skrivnosti in zgodbe posebnega območja, imenovanega Hrib kosti, ter spomini, ki so jih pustili švabski vrtnarji.

Vhod v klet Budafoki (4. marec 2023)

Prava vinska doživetja vas spet čakajo 4. marca v Budafoku! Z naseljem je povezanih več znanih vinarjev in šampanjcev, ki za zainteresirane pripravljajo vodene sprehode, degustacije vin, gostinske in kulturne programe. Obiskovalci lahko uporabljajo tudi brezplačne avtobuse.

Panda Bear & Sonic Boom // Hiša madžarske glasbe (5. marec 2023)

Dve legendi obdobja skupaj na odru Hiše glasbe! Panda Bear, ustanovitelj indie zvezdniške zasedbe Animal Collective, eden od definirajočih art pop ustvarjalcev zadnjih dveh desetletij in vodja ene najpomembnejših noise rock zasedb osemdesetih, Spacemen 3, se je prvič predstavil na koncertu. kasneje pa kot solist in producent (MGMT, Beach House) ima tudi odmeven Sonic Boom.

Recirquel: Solus Amor (6.–10. marec 2023)

Nova produkcija madžarske številka ena nove cirkuške družbe Recirquel govori le o ljubezni: edini in starodavni energiji, ki sega v čas in prostor ter nas vse povezuje. Režija umetniškega vodje Benceja Vágija, Solus Amor, monumentalna predstava v jeziku „cirque dance” ki je nastala v dolgoletnem skupnem delu s skupino, črpa svojo moč iz hrepenenja naše dobe po naravi in čudenju.

Po poteh arhitektk – Sprehod ob dnevu žena v Budimu (8. 3. 2023)

Skupaj z arhitektko Júlio Böröndy, urednico strani Women in Architecture Hungary na Instagramu, lahko skozi zgradbe 5+1 v Budimu spoznate pomembne ustvarjalce madžarske arhitekture 20. stoletja: Franciská Bettelheim, Évá Spiró, Margit Pázmándi in Dezsőné Tóth.

Sprehod po Budimpešti je vedno odličen pomladni program:

Sprehod po počitniški četrti Budimpešte na prelomu stoletja: čudovite palače Mátyásföld Sprehod po počitniški četrti Budimpešte na prelomu stoletja: čudovite palače Mátyásföld

V nebo visoke platane, veličastne palače, meščanska idila: to je Mátyásföld, nekdanji počitniški predel Pešte.

A Zene Showja // Akvárium Klub (8. marec 2023)

Naslednji dogodek nenavadnega pogovornega šova o klasični glasbi Akvárium Kluba bo 8. marca. Tokratni gost cikla performansov, ki nastane s kombinacijo žanrov intervjuja in koncerta, bo komik András Péter Kovács, čigar osebne zgodbe bo z glasbo reflektiral Simfonični orkester MÁV.

Nacionalni teden restavracij (9.–19. marec 2023)

Med 9. in 19. marcem je ponovno tu izjemno uspešen Nacionalni teden restavracij! V 11-dnevnem nizu dogodkov več kot 100 domačih restavracij ponuja trihodne menije po izjemno ugodnih cenah. Rezervacije odprte konec februarja, pohitite, da ne zamudite enega najboljših gastronomskih doživetij leta!

Duo SeRa: Srečanja // BMC (10. marec 2023)

Erzsébet Seleljo in Anastázia Razvaljajeva vabita na razburljivo glasbeno srečanje z redko slišanim duom saksofona in harfe. Avdiovizualno delo Tiborja Szemzőja bo moč slišati in videti tudi na koncertu 10. marca v koncertni dvorani BMC.

MÖRK // A38 (10. marec 2023)

Po štirih letih se bo madžarski soul-funk-jazz kvartet MÖRK 10. marca vrnil na ladjo A38 z novimi pesmimi za svoj tretji album. Večer bo vodila Noémi Takács, alias Noémo, ob spremljavi Eszter Tóth, po glavni produkciji pa boste povabljeni na skupno druženje do konca večera.

Spomin na leta 1848-49 // Pokopališče Fiumei úti (11. marec 2023)

marca ob 11. uri bomo lahko na sprehodu, ki se začne pred glavnim vhodom na pokopališče Fiumei út, spoznali obdobje osamosvojitvene vojne 1848-49 v novi luči in tudi, kje so protagonisti osamosvojitvena vojna našla zadnje počivališče. Ob nagrobnikih Lajosa Batthyányja, Lajosa Kossutha in Artúrja Görgeya hkrati oživijo zgodbe borcev za svobodo, oblegovalcev in branilcev Budimskega gradu. 1,5-2 urni sprehod je brezplačen, prijavite se lahko na spletni strani.

Skupnostni sejem garderobe // ELTE Gömb Aula (11. marec 2023)

Kdo nima doma neštetih kosov oblačil, ki so mu dolgčas, so prerasli, jih nikoli niso nosili, pa jih je žal zavreči, ker se jim zdijo več vredni? Prav zato je nastal skupnostni sejem Gardrób, ki bo prvič, tokrat 11. marca od 10. do 14. ure, v dvorani Gömb ELTE.

Be Massive Party // Marriott Hotel Panorama Hall (11. marec 2023)

marca se bo Be Massive’s 2023, tudi dvajseta sezona, uradno začela v Marriottovi panoramski sobi, kjer boste lahko uživali v res posebnem razgledu. Nastopajoči bodo znani Be Massive dj-ji s prejšnjih zabav, omejeno število vstopnic pa je še na voljo na strani cooltix.

Izmenjava oblačil pri Swappisu (12. marec 2023)

Swappis – Ruhaforgó ekipa vas 12. marca od 15.00 do 17.00 vabi na klasično izmenjavo oblačil, katere bistvo je, da lahko za vstopnino 500 HUF prinesete toliko oblačil, kot ste jih prinesli. Namen dogodka je zavestna posodobitev garderobe, po kateri bodo preostala oblačila poslana v trgovino Swappis Ruhaforgó v Budimu ali pa bodo našla svoje mesto v posebnem projektu recikliranja.

Sejem oblikovanja WAMP // Bálna Budapest (12. marec 2023)

V prvem pomladnem mesecu ne bomo ostali brez zelo priljubljenega mesečnega oblikovalskega sejma WAMP, saj se bodo 12. marca v Bálni Budimpešti ponovno zbrali najboljši madžarski oblikovalci. Na voljo bo nešteto lastnih, maloserijskih izdelkov, pa naj gre za oblačila, nakit, dodatke, opremo za dom ali celo gastronomske dobrote.

QJÚB – odvijanje kocke – predstavitev albuma (Gost: Duo Platon Karataev) // Madžarska glasbena hiša (12. marec 2023)

Prihaja Dialog v temi. nova predstavitev ustvarjalne ekipe oddaje, ki je z elementi svetlobne umetnosti obogatena koncertno gledališka predstava, ki temelji na delih Jánosa Pilinszkega in Sándorja Csoórija. 12. marca se bo Miklósu H. Vecseiju in njegovi ekipi v Hiši madžarske glasbe pridružil Platon Karataev.

Noč na Zemlji/ Night on Earth // Kino Bem (13. marec 2023)

Kultni film Jima Jarmuscha, postavljen v pet svetovnih mest, si lahko tokrat ogledate na velikem platnu.

Izlet je spomladi vedno čudovit program:

20 čudovitih spomladanskih pohodniških točk v Budimpešti in okolici20 čudovitih spomladanskih pohodniških točk v Budimpešti in okolici

Se ta vikend odpravljate na izlet in še nimate cilja? Pomagamo!

Literarne ljubezni: Sándor Petőfi / Várkert Literatura (14. marec 2023)

Sándor Petőfi bo v središču pozornosti na naslednjem dogodku programskega sklopa Várkert Bazaar z naslovom Literarne ljubezni. 14. marca bodo gledalci ne le priča pogovoru in gledališču glasbenega branja, ampak tudi premieri filma po Petőfijevi pesmi.

Robbie Williams | Budimpešta (14. marec 2023)

Performans Robbieja Williamsa, ki slovi kot energetska bomba, bo na ogled tudi v Budimpešti! Turneja po areni je praznovanje Robbiejevih 25 let kot samostojnega umetnika po izdaji njegovega albuma XXV, ki vsebuje največje uspešnice njegove solo kariere in priljubljene oboževalce v prenovljeni obliki.

Programi 15. marca v Budimpešti

Svoboda, ljubezen – Petőfi 200 glasbeno literarnih predstav o Petőfiju // Hagyományok Háza (15. marec 2023)

Petőfi nas vedno znova opominja, da je naš najpomembnejši zaklad svoboda. Od njega in od vseh, ki so za to darovali svoja življenja, vemo, da svoboda ni sama po sebi in ni brez cilja: svoboda je skupno dobro. To moramo narediti, delati za to. In prav je, da se vsake toliko zaljubiš. Besedilo predstave, obarvano z uglasbenimi Petőfijevimi pesmimi – z uporabo del Júlie Szendrey, Sándorja Petőfija in Endreja Adyja – je napisal Attilov nagrajenec Zsolna József Ugron, umetniški vodja Inštituta Imre Kertész.

Verbunkos // Gledališče Erzsébetliget (15. marec 2023)

Predstava Madžarskega državnega ljudskega ansambla z naslovom Verbunkos, ki bo naslednjič na ogled 15. marca v gledališču Erzsébetliget, sledi razvoju madžarskega narodnega plesa. V večeru bodo predstavljeni tudi verbunk, palotás in cárdás, v katerem bo živa glasba spremljala plesne korake.

Lőrinc Barabás – Random Wednesday // Budapest Jazz Club (15. marec 2023)

Random Szerda pod vodstvom trobentača Lőrinca Barabása predstavlja občasne formacije, ki jih sestavljajo ugledni predstavniki madžarske jazzovske scene. Na vsakem koncertu lahko poslušalci doživijo neponovljive trenutke rojstva instrumentalne fusion glasbe. Serija, ki temelji na tradiciji jammanja, je hitro osvojila mestno občinstvo, odprto za improvizacijsko glasbo.

János vítez – Edina Szirtes z „Mókus” in 1. orkestrom Pesti Rackák Györgyja Ferenczija (15. marec 2023)

Pozabimo, kar smo do zdaj vedeli o Jánosu Vitézu: udobno se usedimo, prepustimo se posebnemu, izvirnemu, novemu, saj vas bodo zdaj čudoviti umetniki z melodijami, pesmimi, plesom skozi dve dejanji popeljali v svet, kakršnega še niste videli. , topot škornjev , saj Jancsija Kukoricza po zemeljskih dogodivščinah usoda odpelje v Pravljično deželo.

Brezplačni muzejski programi 15. marca:

30 muzejev v Budimpešti, ki jih lahko brezplačno obiščete 20. avgusta 30 muzejev v Budimpešti, ki jih lahko brezplačno obiščete 20. avgusta.

Ob naših državnih praznikih, vključno z 20. avgustom, številni muzeji v Budimpešti ponujajo kulture željni javnosti brezplačen vstop.

Voden ogled | Vaszary. Nepoznan poznan (16. marec 2023)

Med enournim vodenjem bo vsestranska umetnost Jánosa Vaszaryja predstavljena skozi predstavljene artefakte na razstavi.

Rimska obalna tržnica (18. marec 2023)

Vsako soboto od 8. do 13. ure vas domači mali proizvajalci pričakujejo s svojim najboljšim portovcem na dvorišču Nánási, ki se nahaja poleg Római-parta. Tržnica, polna dobrega vzdušja, je že zaradi vzdušja veliko več kot le nakupovalno mesto, spomladi pa lahko obiščete III. v ta del okrožja, kjer se v vrečkah nahajajo čudoviti izdelki.

MALA VRTNA TRŽNICA – pozdrav pomladi! // Madhouse (19. marec 2023)

V središču mesta je majhen predel, kjer se čas ob nedeljah nekoliko ustavi, a se zaradi majhne vrtne tržnice vsaj upočasni. Terasa in notranji prostori Madhouse so prizorišče sejma, ki ga organiziramo večkrat na mesec, tokrat v nedeljo, 19. marca, od 10. do 16. ure. Dizajn in znani razstavljavci iz prejšnjih trgov so že v polnem teku, da vas očarajo s posebnimi izdelki.

Sprehod in degustacija užitnih rastlin v japonskem vrtu v Zuglóju (19., 25. marec 2023)

in 25. marca lahko tisti, ki jih zanimajo posebni programi, spoznajo japonski vrt v Zuglóju iz popolnoma nove perspektive. Ob tematskem gastronomskem dnevu Imagine se japonski vrt spremeni v „razgrnjeno mizo” in razkrije svoje užitne rastline, bogate z aromami in okusi. Na 2-urnem sprehodu poleg razburljivih kulturno-zgodovinskih dobrot seveda ne bodo manjkale degustacije, lovor, som, sivka in pinjole.

Kolesarski sejem na ulični tržnici Fény (19. marec 2023)

marca ljubitelje kolesarjenja čaka brezplačen kolesarski sejem na ulični tržnici Fény! Na sejmu lahko prodate svoja rabljena kolesa, nepotrebne kolesarske dodatke ali celo dobite model, ki ga potrebujete.

Festival Jazzdor // Opus Jazz Club (22.-25. marec 2023)

Prva posebna budimpeštanska izdaja festivala Jazzdor bo potekala med 22. in 25. marcem v Opus Jazz Clubu, kjer se svet francoskega avtorskega jazza sreča z delom madžarskih in tujih umetnikov, povezanih z Budimpeštanskim glasbenim centrom. Serija koncertov, realiziranih v mednarodnem sodelovanju, bo največji jazzovski dogodek BMC v zadnjem desetletju.

$uicideboy$ // MVM Dome (23. marec 2023)

Izjemno uspešna turneja Grey Day Toura rap dua $uicideboy$ iz New Orleansa bo 23. marca v MVM Dome. Na koncertu bodo kot uvod v oder nastopili tudi drugi izvajalci G59 Records: Germ, Shakewell, Chetta in Ski Mask The Slump God.

Večerni sprehod v živalskem vrtu (23. 3. 2023)

Med sprehodom ste lahko med prebivalci Savannah House spoznali nosoroge, žirafe, mungose in zebraste mungose. Poleg tega lahko izveste, kakšna je kuhinja, kjer se vsak dan pripravi hrana za deset tisoč lačnih ust, lahko pa si ogledate tudi ozadja rastlinjakov botanične zbirke živalskega vrta.

Pivovarska tura v Fehér Nyúl (24. marec 2023)

Fehér Nyúl Brewery & Taproom 24. marca organizira ogled pivovarne, na katerem lahko dobimo vpogled v zakulisje pivovarne in procesov proizvodnje piva. Kot dodatek bo poleg interaktivnega ogleda za udeležence organizirana degustacija petih izdelkov, s čimer bodo poglobili pridobljeno znanje.

Skrivni vrtovi in trgi (25. marec 2023)

Imagine bo 25. marca letos prvič lansiral svoj najbolj priljubljen program, imenovan kraljica sprehodov. Ob 3-urnem sprehodu boste deležni očarljivega, privlačnega, očarljivega in skrivnostnega doživetja za vsakega prebivalca mesta. In kdaj bi se sicer splačalo odkrivati dišeče rože, stara drevesa in človeške zgodbe zelenih oaz in skrivnih vrtov, ki se tiho skrivajo v mestu, če ne spomladi?

Magashegyi Underground – Tegnapután ponovitveni koncert ob 10-letnici // Akvárium Klub (25. marec 2023)

Mineva deset let od izida drugega LP-ja Magashegyi Underground in ob tej priložnosti se vračajo na Erzsébet tér, kjer so skladbe pred tem prvič izvedli. Poleg stalnih članov zasedbe bo 25. marca na oder Velike dvorane Akváriuma stopil tudi Beck Zoli.

Péter Jakab: To še ni to – koncert ob predstavitvi albuma // Madžarska glasbena hiša (25. marec 2023)

Kantavtor Péter Jakab, znan tudi iz Jazzékiela, bo imel predstavitev zgoščenke, ta večer pa bo prvič odigral svoj drugi solo material. Album „To še ni to” nekoliko odstopa od prejšnjih bolj akustičnih, komornih skladb, na njem pa se tokrat pojavljajo tudi člani koncertne zasedbe.

Osvojite najlepše razgledne točke v Budimpešti:

8+1 razkošnih razglednih točk v Budimpešti, s katerih si je vredno ogledati mesto

Če bi radi po priljubljenih razglednih točkah Budimpešto spoznali še iz druge perspektive, je tukaj nekaj priporočil za ponovno odkrivanje prestolnice.

Pancs – gastroplacc (26. marec 2023)

Vredno je VIII. ob nedeljah se odpravite proti okrožju, če želite nakupovati pri originalnih proizvajalcih. Pancs – gastroplacc vas pričakuje od 9.00 do 14.00, zato tudi tisti, ki pozno vstajate, ne boste zamudili pestre izbire sezonske zelenjave in sadja, sirov, šunk, pekovskih izdelkov, sirupov in vin.

Sprehod po botaničnem vrtu (26. marec 2023)

marca vas Füvészkert, mnogim izmed nas najljubši rajski vrt, vabi na skoraj 2-urni prijeten sprehod. Ob programu lahko zainteresirani spoznajo 250-letno zgodovino vrta ter številne zanimive domače in daljne rastline. Lahko se odpravijo na pustolovščine od peščenih sipin v Sahari do gorskih borovih gozdov, lahko pa sklenejo tudi večna prijateljstva s 100-letnimi bonsaji in privlačnimi tropskimi orhidejami.

Hadikov knjižni sejem (26. marec 2023)

Na Hadikovem prvem knjižnem sejmu 26. marca bodo v središču pozornosti štiri madžarske mikrozaložbe. Založbe Csirimojó, Ø Publishing House, Polar Könyvek in Sonora Publishing House prinašajo svoje najbolj vznemirljive knjige v kavarno na ulici Béla Bartók, kjer lahko poleg nakupa novih knjig spoznate ljudi, ki stojijo za založbami.

Koncert Pomladni zvoki // Akademija za glasbo (27. 3. 2022)

Koncert japonskih študentov Akademije za glasbo je v dvorani Šolti vsako leto velik uspeh.

Dichterliebe – 12 velikanov // Atrij (28., 29. marec 2022)

Dichterliebe 28. in 29. marca na platnu, v glasbi in na odru predstavlja zgodbo o namišljeni ljubezni. Schumannov cikel pesmi predstavlja ljubezen, za katero je dovolj ena oseba. Posebnost predstave je v tem, da ne ponuja le gledališke izkušnje, temveč tudi koncert in film hkrati, saj filmski prizori ne delujejo kot projekcija v ozadju, ampak so narejeni posebej za predstavo in so velja samo kot del tega. Predstavo je napisala in režirala Lili Horvát, igrata János Szemenyei in Wrochna Fanni z orkestrom Danubia v Átriumu.

Muzejska degustacija vin z Ákosom Kamocsayem // Zengő Borbár (30. marec 2023)

V osrčju četrti Palace se prijetna ulica Krúdy Gyula, ki se odpira od živahnega Mikszáth Kálmán tér, skriva pristno budimpeštansko vinsko klet, Zengő Bár, kjer vsak mesec služijo kot dom razburljivih vinskih dogodkov. 30. marca smo vabljeni na dogodek, kjer lahko poskusimo te zgodovinske vinske predmete, ki jih je mogoče kupiti v majhni seriji 20 serij z največ 200 steklenicami v Hilltop Wine Museum, ki ga vodi glavni vinar Ákos Kamocsay.

Festival gorniškega filma v Banffu (30. marec – 1. april 2023)

V kinu Corvin si lahko občinstvo med 30. marcem in 1. aprilom ogleda najboljše gorniške filme leta. Svetovi narave in ekstremnih športov se povezujejo v najboljših delih mednarodnega tekmovanja dokumentarnega filma, ki z navdihujočimi zgodbami gledalce zasidrajo pred filmsko platno.