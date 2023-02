Na severovzhodnem koncu naše dežele se skriva pohodniška točka z neprekosljivo panoramo

Tarcal se skriva na severovzhodnem koncu naše dežele, med Miskolcem in Nyíregyházo, ki skriva posebno panoramsko točko in rudniško jezero s kristalno čisto vodo.

Visoke skalne stene obrobljajo strugo, ki je nekoč ostala od rudarjenja, kjer je z akumulacijo deževnice in izvirov nastalo danes znano rudarsko jezero Tarcali.

Vsekakor ga je vredno obiskati ob prijetnem pobegu v Tokaj, saj njegova kristalno čista voda in skalna stena, ki se zrcali v njej, obetata poseben prizor.

Peneče jezero je le 8 km od Tokaja, ob vznožju Nagy-Kopasz-hegy, na meji majhnega naselja Tarcal. Vedeti pa je treba, da 10 metrov globoko jezero, ki ga lahko obiščemo s psi, ni primerno za kopanje ali ribolov.

Njegova pokrajina je vredna občudovanja z vseh strani, a najlepša panorama vas čaka s kipa Kristusa Áldója, ki je bil predan leta 2015 in se nahaja le kratek sprehod od tu.

Do 8,5 metra visokega snežno belega kipa in razgledne točke vodi 100 stopnic in položnejša sprehajalna pot.

Veličasten kip iz granita, največje evropsko delo, ki prikazuje Jezusa, je tudi ena od postaj na Marijini poti, s katere lahko uživate tudi v neprimerljivem razgledu na vinorodno regijo gorovja Tokaj.