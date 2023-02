Čarovnice in hudičeva sreča: Skrivnosti Gellért hrib

Ena najbolj impresivnih točk Budimpesta, Gellért hrib, ki je dom kipa svobode, je danes najljubše mesto lačnega panorame, in sploh ne bi uganili, kako skrivnostne in temne stvari so se tukaj dogajale, po besedah Lokalne legende.

Legenda o St. Gellért

Že skrivnostna legenda, povezana z imenom priznanega hriba v Budimpešti, ima temno zgodbo, saj se je kruta smrt škofa Gellérta zgodila tukaj leta 1046. Menih iz Beneškega porekla se je srečal med potovanjem v sveto deželo, takratni opat v Pannonhalmi, ki je povabil na Madžarsko, da bi pomagal organizirati in povrniti takratno Cerkvi. Škof Gellért je povabilo sprejel in zahvaljujoč svojemu izjemnemu delu že dolgo postane vzgojitelj princa Imreja.

Po legendi je Gellér hodil proti Révu na Donavi na Donavi, ko ga je skupina poganskih Madžarov ujela in ga nato poklicala na vrh današnjega Gellért hrib, od koder so ga v bodečo sod potisnili do smrti.

Kot rezultat grozne zgodbe, od 15. stoletja, se gore svetega Gellért v sodobnih virih napotijo na hrib, kasneje pa so jo zaradi svoje lokacije imenovali Kelen-hrib in Pest hrib.

Nemški naseljenci, ki so prišli v 16. stoletje, so ga poimenovali Blocksberg, ki ni vedel, kaj se je začel plaz, saj je bil Blocksberg izmišljeni otok, kjer je Satan živel v ljudski tradiciji. Ime je upravičeno z dejstvom, da so na tem območju opazili več skrivnostnih in čudnih pojavov, zato so se od takrat začele povezave med hribom in čarovniškimi dejavnostmi.

Čarovništvo na Madžarskem

Za razliko od napačne predstave so se v srednjem veku začele preizkušnje čarovnic in čarovnice, ki so se začele v moderni dobi, od 16. stoletja do 18. stoletja pa so preplavile Evropo in ameriške kolonije. Na Madžarskem so bile vse poganske stvari veljale tudi za čarovništvo na Madžarskem, tako da so bili vsi v središču pozornosti, od vohunskih zdravilcev do vraževernosti do tragičnih rojstev.

Prva uradna stranka, ki je vplivala na zadevo leta 1484 VIII. Objavil ga je papež Ince, ki je povzel glavne značilnosti in nepopustljive grehe čarovništva. Bulla je podrobno opisala obtožbe, da so zainteresirane strani lahko odgovorne: seznam, omenjen na seznamu krščanstva, medsebojnih odnosov s Satano in hudiči, korupcijo pridelkov in uničenje novorojenčkov ljudi in živali.

Seznam je vključeval tudi pomoč čarovnic, da bi moške postale nemočne, ženske in dobesedno spremenile moške v konja, da se premikajo po hrbtu, in tu prihaja izraz ‘lóvá tesz’.

Po trenutnih podatkih je bilo približno 850 žensk in moških obsojenih za čarovništvo, večina smrtnih kazni in usmrtitev se je zgodila v Szegedu, danes pa je Budimpest uvrščen na drugo mesto.

Ker ni bilo potrebe po posebnih materialnih dokazih, da bi obsodili čarovnice, so mnogi prišli sumiti tiste, ki so imeli nekaj osebnega, zato ni bilo redko, da njihovi možje poročajo o svojih ženah in ženah, da bi poročali o svoji mami -v law ali sosede ali sosede.

Najpogostejše obtožbe so bile uporaba mešanja strupov, prerokbe in uporaba slabših čarov, pa tudi fascinacija in sodelovanje pri druženjih čarovnic. Po zgodovini so se čarovnice zbrale na dan Svetega Georga, Binnkošt in Luca dan in se pogosto srečevale ob sobotah med letom in glavno mesto gorovja Gellért.

Madžarska čarovniška gora

Obstaja veliko teorij in zgodb o tem, zakaj je bil Gellert hrib znan po javni zavesti kot glavnem prizorišču čarovnic v Budimpešti in kako je bil koncept poimenovan. Številni pripisujejo izbiro lokacije starim keltskim tradicijam, drugi pa v ozadju so mistična narava območja, zdravilne vire in skrivnostne jame.

Ena stvar je zagotovo: v poročilih tožb 17. stoletja priče že redno govorijo o tem, da bi čarovnice ponoči letele na metli na vrhu gore. In novica o tem se je tako hitro razširila, da so kmalu na vseh hribih, v katerih so bile na voljo čarovništvo, imenovali ”hrib Gellért”, obtožnica pa je vključevala ”hoja do Gellért hrib”.

Prvo sojenje čarovništva na prvi gori Gellért se je zgodilo 24. januarja 1682, ko sta se izdelala tudi Daniel Kovácsné in György Csókási, obtožba pa je bila, da sta se preveč odpravila na goro, kjer naj bi jih močno poškodovali. Eden najbolj znanih primerov je bilo sojenje gospodični István Kis 7. novembra 1700. Ženska je bila sežgana, ker se je po sodbi spoprijateljila s hudičem in z njim organizirala orgije v času, ko je bila na gori.

Čeprav se je čarovniška opeklina končala v poznih 1720 -ih, zaradi novih ukrepov Marije Theresa, je še vedno veliko legende o ljudskih tradicijah o čarovnicah na Gellért hribu, ki so še vedno mistična podlaga.