6 krasnih mest v Budimpešti, kjer uživamo v palačinkah vse dni v letu

Če se izkaže, da ne zadostuje edini uradni, mednarodni dan palačink, ko se lahko brez slabe vesti žrtvujete na oltarju te nebeške sladice, vam priporočamo 6 mest v Budimpešti, kjer vas skozi vse leto čakajo palačinkarska nebesa.

Retro Lángos Budimpešta

Če ste razpoloženi za palačinke v središču Budimpešte, le spustite Retro Lángos Budapest na svoji poti. Retro sladica z okusom cimeta, kakava, marelične marmelade in skute je enostavna za uživanje po različnih variacijah plamena.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

À la Maison

Restavracija Á la Maison ponuja svoje puhaste ameriške palačinke, bogato postrežene s sezonskim sadjem, da lahko začnete dan zares kraljevsko. To nebeško izkušnjo lahko le še povečate s prelivanjem palačink z javorjevim sirupom.

1052 Budimpešta, Szervita tér 3.

J&G Palacsintafaló

J&G Palacsintafaló v Vaši ulici osvaja srca ljubiteljev palačink s palačinkami velikankami 40 cm. Poleg makovih in črnih gozdnih palačink, ki jih navdihujejo sladki okusi in sladice, so tukaj tudi slane palačinke.

1088 Budimpešta, Vas utca 3.

Edison&Jupiter

Sladke palačinke Edison&Jupiter, polnjene z marmelado proizvajalca, navdušijo tako oči kot brbončice. Toda ljubitelji vznemirjenja ne smejo spregledati tega mesta, saj lahko svojo najljubšo sladico naročijo tudi s kaviarjem, kislo smetano in meto.

1051 Budimpešta, ulica Dorottya 1.

Palacsinta Palota

Brez dvoma imajo radi palačinke tudi v Palacsinta Palota na ulici Ráday, kjer podjetnike razveseljujejo s porcijami palačink v velikosti glavne jedi. Najdete vse od raffaella do bolonjskih in mehiških palačink.

1092 Budapest Ráday u. 31.

9BAR

Naročite lahko 9BAR-ove ameriške palačinke z grozdjem in javorjevim sirupom ali celo z Nutello in bananami, seveda le, če ne čutite neustavljive želje po okusu Elvisove najljubše, noro pripravljene s slanino, arašidovim maslom, bananami in javorjevim sirupom.

1065 Budimpešta, Lázár utca 5.

