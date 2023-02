7 dih jemajočih znamenitosti v slikovitem alpskem podeželju

Odkrijte ozko območje zahodne polovice naše dežele, najlepše razgledne točke Alpokalja, njegove zgodovinsko pomembne zaklade in divje nove pokrajine.

Linija kleti Cáki

Ob vznožju gorovja Kőszegi lahko ob sprehodu pod listjem nekaj 100 let starih kostanjev poletimo v 18. in 19. stoletje. v vzdušje vaškega sveta 19. stoletja. V nizu kleti v Cáku nam 8 koč s strehami in pobeljenimi stenami pripoveduje o preteklosti, kleti, ki služijo kot muzej na prostem, pa nas popeljejo v svet tedanjega vinogradništva in vinarstva. Poleg tega se lahko po predhodni prijavi udeležimo tudi degustacije vin. Razstavo si lahko ogledate le od 1. aprila, sprejemamo pa tudi skupine izven delovnega časa. Za več informacij pokličite +36 20 246 0180.

9725 Cák, Kostanj stran 3-6. |Spletna stran

Kapela svetega Vida

Na vrhu Szent Vid-hegy, na nadmorski višini 589 metrov, se iz objema dreves dviga očarljiva kapelica, ki nam ponuja slikovit razgled. Kapela sv. Vida, III. Postavljena je bila v 18. stoletju v čast italijanskemu mučeniku in zavetniku mnogih obrti. na začetku stoletja. Hrani pa gora tudi številne spomine iz davnih časov, saj so na tem območju odkrili tudi sledi kamenodobnih ljudi in ilirskih bronarjev, še danes pa lahko tu vidimo stopničasto zgradbo bronastodobnega mesta.

Hétforrás

Hétforrás, ki se dviga v divje romantični dolini blizu avstrijske meje, je ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v gorovju Kőszeg, katerega rezervoar je bil oblikovan leta 1896, v letu tisočletja. Nato vam bo povedal o sedmih madžarskih voditeljih, katerih imena lahko vidite na kamnitih ploščah nad žuborečo vodo. Po legendi, če pijemo kristalno čisto vodo, ki teče iz vseh sedmih vej, nam bodo voditelji izpolnili željo.

Arboretum Kámoni

Prve eksote je v današnjem Öregparku zasadil Mihály Saághy leta 1860, po njegovem zgledu pa je pozneje njegov sin začel zavestno nabirati in razmnoževati tujerodna drevesa in grmovnice. Leta 1920 so na 7 ha velikem območju našteli že na stotine dreves, a v drugi svetovni vojni. Med drugo svetovno vojno je bil velik del vrta spremenjen v pepel. XX. Arboretum je bil oživljen sredi 20. stoletja, danes pa obiskovalce pozdravlja s 27 ha veliko čudežno deželo, vključno z dendrocolor skalnjakom, rododendroni, snežnimi kapljicami in turbanskimi lilijami ter mini razstavo, ki predstavlja zgodovino arboretum.

9700 Szombathely, Szent Imre herzeg utca 84/b

Kamnolom Fertőrákos in Jamsko gledališče

V enem najstarejših in največjih kamnolomov v Evropi, med ogromnimi kamnitimi stenami in skalnimi jamami, se lahko popeljemo milijone let nazaj. Na površini kamnoloma Fertőrákos naravoslovna pot Sziklai Benge razkriva skrivnosti geoloških vrednosti kamnoloma ter posebne flore in favne. V prostorih, ki spominjajo na jame, v večnamenskem tematskem parku lahko spoznavamo apnenec in njegovo uporabo, paleontološki prikaz pa nas popelje skozi zgodovino razvoja kamnoloma.

9421 Fertőrákos, Fő u. 1. |Spletna stran

Várisi sprehajalne pot

Ko se sprehajate po mestu zvestobe, lahko vonj šopronskega gozda po izpovedi tamkajšnjih prebivalcev najintenzivneje občutite na naravni sprehajalne pot Várisi, ki poteka v Sopronu Parkerdó. 3,5 km dolga sprehajalna pot se začne pri gozdni telovadnici v parkovnem gozdu, ob kateri so klopi, počivališča in igrala. Če se želite odmakniti od mestnega vrveža, Várisi sprehajalne pot obljublja res lahkotno turo za vse starosti.

Írottkő razgledišče

Na 882 metrov visokem vrhu gorovja Kőszegi se nahaja razgledišče Írottkő, zgrajeno iz naravnega kamna. Trinadstropni teleskop je že 110 let odprt za alpokalske turiste, v pritličju pa si lahko ogledajo mini razstavo o zgodovinskem ozadju avstrijsko-ogrske meje. Razgled, primeren pravljici, ne izostane, na panoramski terasi se ob jasnem vremenu pred našimi očmi pokažejo vrhovi Raxa, Visoke palice in Kamniških Alp, rob Bakonya in celo priča gore Balatona. oči.