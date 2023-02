7 čudovitih pohodniških točk in znamenitosti v Nagykovácsi in okolici tudi pozimi

Februarja vam na sprehod v naravo ni treba daleč, saj vas le pol ure iz Budimpešte čakajo osupljive panorame, prijetne pohodniške poti in razburljive naravne vrednote.

Nagy-Szénás naravoslovna pot

Severozahodni del Budimskega gorovja je manj poznan, a ima še bolj lepe in razgibane pohodniške poti. Izlet je vredno začeti pri kraju Nagykovácsi, od tam pa se postopoma povzpeti na najbolj edinstveno goro v pogorju, 550 metrov visoko, s travo poraslo Nagy-Szénás s čudovito panoramo. Gora se ne ponaša le z okroglimi dolomitnimi stožci, temveč tudi z Evropsko diplomo od leta 1965: njene edinstvene naravne vrednote pa lahko spoznate na dvokilometrski naravoslovni poti.

Na vrhu gore si lahko malo odpočijemo, lahko pa tudi naredimo piknik na klopcah. Tu se je vredno razgledati, saj je pred nami tako čudovit razgled, zahvaljujoč kateremu lahko vidimo celotno Budimsko gorovje, od tu pa lahko opazujemo celo hrib Gellért in Donavo.

Če še zmorete, lahko turo nadaljujete po več poteh različnih dolžin, ko pridete na vrh gore, vsekakor pa je vredno obiskati dve majhni jami, ki se skrivata na pobočju gore, jamo Nagysénási in Skalna jama Nagysénási ter gora Kutya, posejana z drevesi in nasadi divjega cvetja.

Grad Teleki-Tisza

Impozanten grad v čudovitem naravnem okolju je ena najbolj znanih zgradb v Nagykovácsiju, ki stoji sredi skoraj deset hektarov velikega grajskega parka, obdanega s starimi drevesi. Grad, zgrajen leta 1840, je bil najprej v lasti družine Teleki, nato družine Tisza, kasneje pa je deloval kot rejniška hiša in nato kot fakulteta.

Zgodovinsko pomembna stavba je bila leta 2018 deležna popolne prenove, zaradi katere je trenutno urejena v prvotnem sijaju in navdušuje obiskovalce. Trenutno služi kot prireditveni center in snemalna lokacija, grajski park s slikovitim okrasnim vrtom in jezercem pa lahko obišče vsak.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2.

Žabje jezero

Ena najbolj priljubljenih spomladanskih pohodniških točk je jezero Békás, ki spada v Budimsko varstveno okrožje, saj počivališča okoli jezera in velike travnate površine predstavljajo idealno okolje za preučevanje flore in favne območja oz. za prijeten piknik. Poskrbljeno je za popolno oskrbo z energijo v mirnem okolju, saj lahko tišino zmoti le oglašanje rac mlakaric.

Jági učna pot

Pilisszentivánov klin je prenovljena 4,3 km dolga naravoslovna pot Jági, h kateri se lahko približate s športnega igrišča v senci velikih hrastov. Naša pot nas bo vodila po majhni poti, čez nekaj časa pa bomo prispeli do najbolj atmosferskega dela naše ture, jezera Jági, ki mrgoli žab. Pokrajino zaobidemo potok Arany in nad njim lesen most, kjer ob prečkanju potoka počasi izstopimo na najvišji točki (290 m) naravoslovne poti.

Pot se tu ne konča, pripelje nas v prijeten gozd, kjer na eni od postaj odkrijemo arheološko izkopanino dva tisoč let stare naselbine. Bližamo se koncu naše poti, lahko srečamo še vodnjak Ökörkút in slikovne kamne, in končno, nekaj minut od Lovskega travnika, smo spet v vasi.

Razgledna točka Pál Csergezán

Na tromeji Páty, Nagykovácsi in Telki, na najvišji točki Budimskega gorovja, kot stražar gleda v nebo raztegnjen razgledni vrh Csergezán Pál na vrhu 559 metrov visokega Nagy-Kopasza. Do razgledne točke, ki je dobila ime po znamenitem slikarju, grafiku, naravoslovju in lovu, se zlahka pripeljete tudi s kolesom. Z dlanmi po macesnovih elementih, ki so jih dvignile človeške roke, lahko z vrha 23,5 metrov občudujemo krožno panoramo, ki se odpira pred nami. Njegovi prostorni saloni omogočajo, da tukaj biva 150 ljudi hkrati.

Jama Hudiča

Jama Hudiča se nahaja na severnem robu Budimskega gorovja, na severovzhodni strani Zsíros-hegy, ki se dviga med Solymárjem in Nagykovácsijem, na zgornjem robu zapuščenega kamnoloma. Skalna votlina, ki se odpre na nadmorski višini 352 metrov, je ime dobila po svoji skrivnostni naravi: domačinom se je temna jama, ki vodi v skrivnostne globine, zdela grozljiva in strašljiva, zato so jo mnogi imeli za kraljestvo hudiča. Jamo so začeli iskati leta 1868, pet kilometrov dolg rov pa je bil razglašen za zavarovanega šele leta 1942, potem ko je bil v celoti izkopan. Jamo je trenutno mogoče obiskati le z jamskim vodnikom, z ustrezno opremo, z dovoljenjem uprave narodnega parka Donava-Ipoly, vendar je njen glavni vhod mogoče doseči tudi s kratkim izletom z jase Zsíroshegy.

Počivališče v Tarni

Od počivališča Budakeszi Hidegvölgy lahko pridete do počivališča Tarnai na nadmorski višini 435 metrov, če hodite približno 35-40 minut. Na skalnatem vzpetini, obdanem s črnimi borovci, na jasi Tarnai-pihenő, ki je ena od postaj naravoslovne poti Sisakvirág, lahko vidimo silhueto valovitih gorskih grebenov, kotline Budakeszi, Kis-Kopasz, Széchenyi-hegy in pust Budaörsi. Markantna dolomitna površina in črni bor ustvarjata neko sredozemsko vzdušje, a da rastlinstvo ohrani svoj habitat, je pomembno, da ne zapušča poti.