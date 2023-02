Priredbe Csinibabe so navdihnile nov festival eksperimentalne plesne pesmi v Budimpeštanskem parku

maja bosta Budapest Park in Katona József Színház organizirala edinstveno in neponovljivo skupno predstavo. Posebna, eksperimentalna predstava je ustvarjena iz spoja koncerta in gledališča, katerega hrbtenico predstavljajo popevke iz filma Csinibaba in zimzelene uspešnice festivalov plesne popevke šestdesetih.

Nastopajoči festivala pesmi in plesa Csinibaba

Ob 40. obletnici Katona József Színház zaplava v povsem nove vode in okusi svet koncertiranja. Bistvo glasbenega šova v živo, ki ga režira Vilmos Vajdai in temelji na vizualnih zasnovah Zite Schnabel, je, da zasedba Katona gostuje s pevci, ki se pogosto pojavljajo v Parku, kot so Norbert Bagossy (Bagossy Brothers Company), Beck Zoli (30Y), Giorgio Fekete (Carson Coma), Járai Márk (Dead Money), Viki Lábas (Margaret Island), Juci Németh (Budapest Bar), Péterfy Bori (Péterfy Bori & Love Band), Sena Dagadu (Irie Maffia) in Iván Vitáris + Máté Balla (Ivan & The Parazol) vabijo, da v okviru igrive koncertne predstave oživijo festivale plesne pesmi šestdesetih let – še posebej ikonični dogodek iz leta 1967.

Poleg tega bo veliko vlogo pri koncertni izkušnji odigrala posebna zasedba več kot dvajsetčlanske spremljevalne zasedbe pod vodstvom Ádáma Meggyesa. Jedro skupine, skupaj s trobilci, godalci, vokalisti in tolkalisti: Tamás Dési “Guba” – bobni, Ádám Szekér – kitara, Péter Matus – bas kitara (vsi trije Irie Maffia) in Mátyás Premecz – klaviature (Kéknyúl).

Kdo ve kaj?

Hrbtenico večeru dajejo nekatere pesmi Csinibaba in kultne plesne skladbe 60. let, v presenetljivih oblikah in posebnih aranžmajih. V prizorišču, ki pričara ozračje plesnih in popevkarskih festivalov, bo potekalo pravo tekmovanje: igralci in glasbeniki se bodo borili za naklonjenost žirije. Različne produkcije tekmujejo med seboj, da bi ugotovile: kdo kaj zmore?

Kosmata žirija uprizoritve ocenjuje s kratkimi, pričakovano hudomušnimi pripombami, seveda pa ima veliko vlogo tudi občinstvo: nastopajoče lahko podpira tudi zbrana množica v dvorani, navija za svoje favorite in se, če se spodobi, spopade z žirija.

Pomembno je vedeti, da je za koncertni program možna zamenjava le stojišč, prodaja vstopnic pa se začne 24. februarja ob 11. uri. Več informacij s klikom TUKAJ.