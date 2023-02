Oskarji 2023: Predstavljamo 10 del, ki se potegujejo za naziv najboljšega filma

Podelitev oskarjev 2023 se počasi bliža. Ob tej priložnosti predstavljamo deset del, ki se potegujejo za naziv najboljšega filma.

Oskarji 2023: najboljši filmi leta 2022

Eden od kandidatov za letošnjega oskarja: Duhovi otoka

Im Westen nichts Neues

Na ”Zahodu razmere ostajajo nespremenjene” pripoveduje očarljivo zgodbo o mladem nemškem vojaku na zahodni fronti prve svetovne vojne. Paul in njegovi tovariši na lastni koži izkusijo, kako se začetna evforija vojne spremeni v obup in strah, medtem ko se borijo za svoja življenja in življenja svojih tovarišev v jarkih. Film režiserja Edwarda Bergerja temelji na svetovno znani istoimenski uspešnici Ericha Marie Remarquea.

Elvis

V spektakularnem filmu režiserja Baza Luhrmanna zgodba o Elvisu Presleyju oživi v luči njegovega zapletenega razmerja s svojim zagonetnim menedžerjem in predstavi več kot 20 pomembnih let legendinega življenja.

Avatar: Pot vode

Avatar: Pot vode pripoveduje zgodbo družine Sully (Jake, Neytiri in njuni otroci) več kot desetletje po dogodkih iz prvega dela; nevarnosti, ki jih čakajo, njihove bitke za preživetje, tragedije, ki jih doletijo, in kako daleč lahko gredo, da drug drugega zaščitijo.

Everything Everywhere, All at Once

Neustavljiva grožnja bo kmalu zajela celotno multiverzolje, vendar morda še ni vse izgubljeno. Tema, ki ogroža naš obstoj, ima nekoga, ki ji lahko stoji na poti: kitajska priseljenka srednjih let Evelyn (Michelle Yeoh). Edina zanka je v tem, da lastnik pralnice trenutno nima časa skrbeti za takšne malenkosti, saj je zaposlen s pravočasno opravljeno davčno napovedjo.

The Fabelmans

Sammy Fabelman se posveča filmskemu ustvarjanju in njegova umetniška mati Mitzi ga ponosno podpira in spodbuja pri njegovih zanimanjih. Njegov oče Burt, ki ima raje znanost in je uspešen pri svojem delu, tudi na Sammyjevo delo ne gleda zviška, temveč ga vidi kot lahkomiseln hobi. Z leti Sammy dokumentira dogodivščine svoje družine in snema vedno bolj dovršene amaterske filme, v katerih igrajo njegove sestre in prijatelji. Pri 16 letih, ko se preselijo v zahodno polovico ZDA, Sammy odkrije srce parajočo skrivnost o svoji materi, ki ponovno ovrednoti njun odnos in spremeni življenja vseh njih.

Tár

Tár se dogaja v mednarodnem svetu klasične glasbe in se osredotoča na Lydio Tár, ikonično glasbenico, ki velja za največjo živečo skladateljico in dirigentko ter prvo glavno dirigentko nemškega orkestra na svetu. Film scenarista, režiserja in producenta Todda Fielda raziskuje spreminjajočo se naravo, vpliv in trajnost moči v našem sodobnem svetu.

The Banshees of Inisherin

Film se dogaja na samotnem otoku ob zahodni obali Irske in spremlja podeželska prijatelja Pádraica in Colma, katerih odnos zaide v slepo ulico, potem ko Colm prekine njuno prijateljstvo brez primere. Presenečeni Pádraic s svojo sestro in težavnim mladeničem Dominikom ob strani je pripravljen narediti vse, da bi stvari popravil, in noče sprejeti ne kot odgovor. Toda njegovi nenehni poskusi njegovega nekdanjega prijatelja le še utrdijo v njegovi odločnosti in potem, ko mu Colm postavi zadnji ultimat, se bodo dogodki kmalu zasukali in posledice šokantne.

Top Gun: Maverick

Potem ko je bil več kot trideset let eden najboljših pilotov v floti, je Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) zdaj na mestu, ki mu najbolj ustreza: dviguje lestvico nepremišljenega testnega pilota in se spretno izogiba napredovanju, ki ga bi zahteval, da služi na tleh. Ko je treba ekipo študentov Top Gun usposobiti za posebno misijo, kakršne še ni videl še noben živi pilot, Mavericka usoda združi s poročnikom Bradleyjem Bradshawom (Miles Teller, Whiplash) alias Rooster, ki ni nihče drug kot Maverickov pokojni prijatelj Nick Bradshaw, alias Goose, je sin.

Triangle of Sadness

Bogati turisti dopustujejo na ogromni luksuzni čezoceanski ladji. Brezskrbno brezdelje superbogatih in manekenk najprej zmoti glasno politizirani kapitan, po potopu ladje pa se morajo preživeli soočiti z novimi preizkušnjami na otoku.

Women Talking

Leta 2010 se ženske izolirane verske skupnosti trudijo uskladiti surovo resničnost s svojo vero. Film temelji na resničnih dogodkih.