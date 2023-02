9 karnevalskih programov v 9 dneh v Budimpešti, s katerimi lahko za vedno preženemo zimo

Pustni čas 2023 se počasi izteka, čas je, da z dobro frizuro preženemo mraz in zimo ter zaplešemo v pomlad. Karnevalske žoge, koncerti, plesišča – 9 razburljivih programov za konec februarja.

Jazzation: Pustni koncert // Eötvös10 (20. 2. 2023)

Na karnevalskem koncertu Jazzacij se lahko zgodi vse: pevci zasedbe ne poznajo meja v glasbeni virtuoznosti, zato tokrat premikajo meje učinkovitega odrskega nastopa.

Ice Hokku + Andrey Orenstein // Gödör (21. februar 2023)

Ice Hokku meša živo glasbo z elektronskimi zvoki – mešanje kitar, sintetizatorjev, bobnarjev in zvočnih plasti. Program dua je večinoma sestavljen iz angleških in hebrejskih pop skladb z močnimi, kreativnimi vokali, ki pričarajo vzdušje Bližnjega vzhoda. Na tokratni turneji jih bo spremljal njihov prijatelj – elektronik iz Tel Aviva in glasbeni producent Andrey Orenstein (a.k.a. Amor Entrave, 50Dix, Do You Like Trains?).

Klub ljudske glasbe – gostitelj: Góbé Folkside // Úri Muri (22. februar 2023)

Vsako sredo se v Úri Muri začne nova plesna dvorana. Cilj društva narodnozabavne glasbe je spodbujanje združenja plesnih glasbenikov, ki delujejo na območjih, naseljenih z Madžari. Lepo vabljeni vsi glasbeniki, plesalci in zainteresirani.

Koncert karnevalskega kluba KHJ (Kaukázus) // Hunnia (24. 2. 2023)

János Kardos-Horváth, pevec, avtor in kitarist skupine Kaukázus, že več kot desetletje prireja svoje mesečne avtorske večere v Hunniji. Ti klubski koncerti se vedno manifestirajo v velik žur, odlično družabno doživetje, tudi če je maska.

Pust na Terezi (24.-26. 2. 2023)

Živa glasba, ples, poslikava obraza, hrana in pijača vas čakajo pri Terezi tri dni v duhu pričakovanja zimskega pogreba in pomladi! Potekalo bo tudi tekmovanje v kostumih, katerega glavna nagrada je potrošnja v vrednosti 100.000 HUF!

WellBee Club – Trajnostni karneval (25. februar 2023)

Vzemite svoja stara, neuporabljena oblačila za kostume in skupaj naredite svoj recikliran kostum in masko na trajnostnem karnevalu WellBee!

Kiscelli Carnival // zimski lov na KOSTUME (25. 2. 2023)

Zadnjo soboto v februarju, po zaprtju, v muzeju Kiscelli organizirajo ples kostumov. Spomnite se Kádárjevega obdobja, oblecite se v neonski napis, zgibni avtobus, modri trabant, kimajočega psa ali celo Kádárjevo kocko – bistvo je, da znate prepoznati navdihe obleke: VAU predstavlja dela slikarja Istvána Mácsai in kulturna zgodovina pasjereje v prestolnici! razstavni igralci! Tekom večera bosta strokovna žirija in občinstvo komentirala kostume, najbolj vpadljive pa bodo nagrajene.

Mami, se bomo oblekli? – Bélaműhely karneval v Manyiju (26. februar 2023)

Obleci se in pripelji svojo babico, dedka, očeta, mamo, brata, malega soseda, velikega soseda v Many, kjer lahko skupaj ustvarjaš zimske hrupne stvaritve Bélaműhelyja! Poleg glasbil si boste lahko sestavili svoje maske in pokrivala za popolnost pustnega vzdušja. Nato se skupaj odpravite na ulice Budima, da s svojimi hrupnimi inštrumenti, okrašenimi s pisanimi in glasnimi maskami in pokrivali, preženete zimo.

New Fossils v središču – Kutyára Yeah (28. februar 2023)

Člani New Fossils so glasovali za podporo nenehnemu iskanju poti in napetostim, ki so lastne nasprotjem. Skozi njihovo glasbo se prepleta hrepenenje, končni rezultat pa je jasno povezan z najnovejšim trendom sodobnega, urbanega jazza. Svoje popevkarsko usmerjene skladbe dvignejo na višjo raven včasih z elektroniko, včasih z improvizacijo.