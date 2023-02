Sprehod po počitniški četrti Budimpešte s preloma stoletja: čudovite palače Mátyásföld

V nebo visoke platane, veličastne palače, meščanska idila: to je Mátyásföld, najljubši počitniški predel peštanske elite na prelomu stoletja. Pridružite se nam na osvežilnem sprehodu po znamenitostih in skupaj odkrijmo zgodovino Rákosmező Rózsadomb!

XVI. Zamisel, da bi Mátyásföld pripadal okrožju, je leta 1887 prvi oblikoval Imre Kunkel, skrbnik gozda, ki je bil še vedno bogat z divjimi živalmi. V kratkem času je bil ob progi HÉV v Cinkoti zgrajen počitniški kompleks z razkošnimi vilami in okrašenimi vrtovi, od katerega so bili v prvi vrsti deležni premožni meščani Pešte. Zahvaljujoč železnici so tudi manj premožni sloji, ki so hrepeneli po pohajkovanju med senčnim listjem in zabavi pozno v noč, kmalu odkrili zračno četrt, ki jim je nudila kakovostno rekreacijo.

Danes, več kot 130 let po ustanovitvi, je Mátyásföld ena najbolj atmosferičnih in čudovitih sosesk v prestolnici, ki je v sramoto letovišča ob Blatnem jezeru, in vsaka stavba, naj bo v secesijskem, eklektičnem ali celo švicarsko-alpskem slogu, oznanja slavo srečnih časov miru z združeno močjo.

Dozzi vila

Daleč najbolj znana vila v okraju je bila zgrajena leta 1905 po načrtih Józsefa Paulheima po naročilu Giuseppeja Dozzija, alias Józsefa Dozzija, ki je v našo deželo prišel poskusit srečo sredi 19. stoletja. Za Pickom in Herzom je bila tovarna Dozzi v Rákospaloti nekoč tretja največja tovarna salam v državi in mesni magnat se je želel počutiti blizu vira svojega bogastva tudi, ko je počival, zato je izbral nepozidano parcelo zemljišča v Mátyásföldu. Počitniška hiša v barvi ptičjega mleka nosi slogovne značilnosti cvetlične secesije: vitice, pavi in sončnice prekrivajo skoraj vsak kvadratni meter fasade, primerne za pravljico.

1165 Budimpešta, vogal Májusfa utca – Koronafürt utca

Antoinette počitniška hiša

Glavni pokrovitelj Mátyásfölda, gradbeni mojster József Paulheim, in njegov mlajši brat Ferenc, ki je tudi gradbeni podjetnik, sta ustvarila počitniško hišo Antoinette, predano leta 1897, poimenovano po ženi Antónie Piringer. Dvokapna dvokapna hiša v rizalitskem slogu ima oklepe na vogalih, nad okni lomljeno obokano obrvno karniso, spodaj pa je viden s štukaturami okrašen parapet, njegov leseni zaključek.

1165 Budimpešta, Mészáros József utca 15.

Diósy vila

Ob tretji vili v naši zbirki raje ne bomo zapisali imena projektanta, saj že veste, kdo je. Po mnenju mnogih najuspešnejša vila v Mátyásföldu je bil prvi lastnik stavbe, dokončane okoli leta 1905, farmacevt Lajos Diósy, predsednik Združenja lastnikov počitniških hiš Mátyásföld med letoma 1912 in 1919 in tudi zet -pravo Józsefa Paulheima. Vznemirljivo masivno oblikovano glavno pročelje počitniške hiše v slogu eklektičnega nouveauja na obeh straneh obdaja veranda, na sredini nam vabljivo mežika zaprt balkon, ki ukrivljeno štrli iz ravnine stene, medtem ko se zdi, da stene še vedno odmevajo. ropot znamenitih krogel Pilóta utca, ki so mu bili priča pred dobrim stoletjem.

1165 Budimpešta, Pilóta utca 19.

Cerkev svetega Jožefa

Tudi mimo cerkve sv. Jožefa ne moremo brez besede: leta 1903 ustanovljeni cerkveni gradbeni odbor pod predsedstvom Józsefa Paulheima je v samo enem letu zbral 70.000 kron, potrebnih za gradnjo bogoslužnega doma, tako da Weninger Ferenc bi lahko dokončali do leta 1905 po njegovem načrtu, neogotsko cerkev, okrašeno s 17 vitraži. József Paulheim je plačal skoraj tretjino vstopnine za stavbo, ki je po videzu precej podobna sveti cerkvi Bakáts tér, na katero spomin med drugim ohranjata plošča v preddverju in kip, postavljen pred cerkvijo.

1165 Budimpešta, Paulheim József tér 1.