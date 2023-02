Kot da sploh ne bi bili v Budimpešti: 12+1 edinstvenih destinacij v predmestju I

V mnogih primerih zaradi pomanjkanja časa nimamo možnosti načrtovati celodnevnega izleta in se odmakniti od mestnega središča, zato smo za vas zbrali ducat zanimivosti v Budimpešti, kjer lahko najdete nepotvorjen občutek podeželskega življenja.

Razgledišče Árpád, II. okrožje

Razgledni točki Árpád, ki se dotika črte National Blue Tour, se lahko približate z več osrednjih lokacij z lahkim polurnim ogledom, čudovit razgled pa na nekaterih mestih nadomesti strmejši del. Razgledna točka v slogu Székelyja, zgrajena leta 1929, gleda tako rekoč na celotno mesto: med drugim so odlično vidni Donava, posejana z mostovi, stavba parlamenta in hrib Gellért. Okoli 360 metrov visokega kamnitega razgledišča so na voljo tudi ognjišča, klopi in mize, če si želite odpočiti.

Gora Kalvarija, II. okrožje

Med vrhovi, ki pripadajo bloku Hármashátar-hegy Budimskega gorovja, so Les-hegy, Szarvas-hegy in Kálvária-hegy, ki doseže višino 384 metrov. Strmo razpotje pripelje do golgotskih križev na vrhu v gosto gozdu, a se vsekakor splača povzpeti zaradi razgleda od zgoraj. Pusti vrh ponuja osupljivo panoramo okolice, na primer celotne doline Solymári, gorovja Buda in pomembnega dela gorovja Pilis, na jasnem dnevu pa lahko opazite več ikoničnih zgradb prestolnice. Je tudi razburljiva destinacija v smislu kulturne zgodovine: čeprav so sedanji križ, okrašen s podobami Márije V. Majzik, zgradili katoliški prebivalci Pesthidegkúta, so ga po nekaterih virih lokalni verniki obiskovali v postnem času že v konec 18. stoletja.

Újlaki-hegy, II. okrožje

Če bi radi uživali v razkošnem panoramskem razgledu, ciljajte na 449 metrov visok vrh Újlaki-hegy, od koder se ob jasnem vremenu vidi z visokega vrha Hármashatár-hegy vse do stanovanjskega naselja Újpest. Čar pohodniške poti je v tem, da boste pozabili, da hodite po Budimskem gorovju, saj vam hoja po skalnatih delih iz apnenca in dolomita lahko daje občutek, da osvajate veliko večji gorski vrh. Po strmem, zahtevnem terenu, ki doseže skalnato travnato streho, se poleg privlačnega razgleda na višave Budimskega gorovja odpre pogled tudi v razpoke soteske Puščavnik, pa tudi na grebene bližnje Rdeče gore. Kamniti grad.

Békásmegyer Ófalu, III. okrožje

Ena najtemnejših epizod v zgodovini Békásmegyerja je švabska deportacija leta 1946, ko je bila večina nemško govorečega prebivalstva, ki je tu živelo in se rodilo, izgnana v Zahodno Nemčijo. V njihove prazne hiše so se preselile družine iz Češkoslovaške, Transilvanije in Mezőkövesda in kljub dejstvu, da je bil manjši del vasi med gradnjo stanovanjskega naselja porušen, ulična podoba, vrtovi in ​​hiše preostalih delov zvesto ohranjajo švabsko vzdušje. krat. Ena najstarejših zgradb v Ófaluju je cerkev Szent József, zgrajena med letoma 1754 in 1764 v baročnem slogu, katere orgle so iz let 1650-1680.

Kamnolom Róka-hegyi, III. okrožje

Do štiridesetih let prejšnjega stoletja je na gori Róka deloval največji rudnik apnenca v Budimpešti, njegovo rumeno rudniško dvorišče pa se bohoti nad mestom kot krajinska rana, vidna tudi od daleč. Najljubši cilj plezalcev in pohodnikov je običajno najlažje doseči s postajališča HÉV v Tszillaghegyju, vendar ni daleč od smeri jezera Gőtés. Na Róka-hegy boste našli številne jame, bogato floro in favno ter naravoslovno pot, njene skalne stene spominjajo na Veliki kanjon, z njegovega 254 metrov visokega grebena pa se odpira dih jemajoča panorama.

Naselje Janci, okrožje X

Območje, ki zaobjema trikotnik Hungária körút-Salgótarjáni út-Zách utca, je kot bi padlo v drug svet: stanovanjski kompleks z majhnim vrtom in družinskim vzdušjem ima resnično edinstven čar, zato se ga vsekakor splača sprehoditi. Ko je območje postajalo vse pomembnejše središče, se je vse več ljudi ob koncu 19. stoletja preselilo s podeželja, da bi delali za lokalno železnico, zato se je MÁV odločil zgraditi stanovanjsko naselje, sestavljeno iz enonadstropnih in 1-2- nadstropne hiše za namestitev zaposlenih. Tako je nastalo naselje Jancsi, ki je delovalo skoraj kot majhna samotna vasica: poleg stanovanjskih stavb je bilo tam vse, kar so prebivalci lahko potrebovali, od restavracije do trgovin in pralnice.

Harang-völgy, XII. okrožje

Harang-völgy, ki leži pod Normafo, je med pohodniki manj znano območje, čeprav so se proti koncu 40. let 20. stoletja tu mnogi smučali, je neurejena proga zdaj primernejša za sankanje. V milem vremenu pa se splača raziskati okolico, saj je dolina lahko dostopna s končne postaje Zugliget avtobusa 155, katere zgornji del dosežemo po kratkem, a strmejšem vzponu, s katerega se odpre čudovita panorama na Erzsébet Lookout. Če ste bili tam, se vsekakor splača raziskati bližnjo skalo Tündér.

Napláško jezero, XVI. okrožje

Največja stoječa voda v Budimpešti izvira iz 16. stoletja. bogati okolico Cinkota v okr. Jezero Naplás, imenovano tudi Balaton v Budimpešti, je v zadnjih letih postalo priljubljeno za mnoge, saj je bilo na njegovem območju narejenih nešteto inovacij, vključno z izgradnjo 22 metrov visoke razgledne ploščadi, 5-kilometrskega jezera. dolga kolesarska pot in park za prosti čas, opremljen s klopmi. Poleg tega je ob jezeru nastala skupnostna kmetija, kjer se pohodniki lahko spoznajo s prebivalci kmetije. Do tja se lahko pripeljete z avtobusoma 46 in 146, od katerih je jezero oddaljeno nekaj minut hoje.

Razgledna točka Sashalmi, XVI. okrožje

Po znanih budimskih razglednih točkah je treba omeniti še peštansko stran, saj je ena na Sashalmu, ki ima, čeprav ni zgrajena na visokem terenu, še vedno lep razgled z vrha. Razgledišče Rákosszentmihály, zgrajeno v objemu družinskih hiš, najdete na meji Sashaloma, po vzponu na 100 stopnic stolpa pa se takoj v daljavi vidijo Budimsko gorovje, Pilis in hribi Gödöllő. Na razgledišču so tudi kavarna s teraso, igrišče in spominski park.

Barje Merzse, XVII. okrožje

Na obrobju Budimpešte, poleg letališča Ferihegy, leži edino pravo močvirje prestolnice, zadnji predstavnik nekdanjih močvirnih predelov pokrajine Pešta, barje Merzse. Rastlinstvo in živalstvo 40 ha velikega naravnega rezervata lahko spoznate na 15 postajališčih in 6 kilometrov dolgi naravoslovni poti, ki vas po pešpoteh ob močvirju popelje do novega lesenega razglednega stolpa. Med prijetnim sprehodom na prostem lahko srečamo številne živalske in rastlinske vrste: v neposredni bližini vode je na njenem robu gozd s trsjem, v katerem živijo zavarovane vrste ptic, zajcev, srn in lisic, na obala jezera, ki je glasna od žabjega kvakanja in brenčanja žuželk, celo ropot letal izgine v daljavo.

Gramozno jezero, XXI. okrožje

Na meji med Szigetszentmiklós in Csepel leži jezero Kavicsos, znano kot madžarski Maldivski otoki, in njegov otoški sistem, 166 hektarjev velik arhipelag, katerega več kot 60% predstavlja voda. Nekdanji rudnik gramoza, iz katerega so med drugim pridobivali surovino za panelne hiše v Csepelu, je že več kot 25 let zaprt, jezero pa je naselilo bogato vodno in ptičje življenje. Na otokih je bilo zgrajenih skupno petsto hiš, ki danes večinoma služijo kot počitniške hiše in ribiške koče, nekatere družine pa živijo na jezeru vse leto. Okolica Kavicsos-tója je pravi raj za ribiče in je celo klasificirana kot zasebno območje v rokah ribičev, seveda pa se lahko sprehodite med hišami, ne da bi motili domačine.

Zaliv Male Donave, XXI. okrožje

Le nekaj minut hoje od postaje Határ utca avtobusa št. 151, ob promenadi György Kolonics, se nahaja divje romantičen zaliv Little Danube Bay, ki ohranja posebne naravne vrednote. Če prečkamo prenovljen leseni most, lahko opazujemo edinstven živalski svet v vodi struge in v njeni neposredni bližini, kjer pokrajine ne obarvajo le vrste vodnih rastlin in gozdovi, temveč se skriva tudi živahno živalstvo. Tu se med drugim pokažejo vodne žuželke, ptice in ribe.

+ 1 Japonski vrt v Zuglu, XIV. okrožje

Tik za vogalom ulice Mogyoródi út se skriva eden prvih japonskih vrtov v državi, ki ga je leta 1928 zasnoval in zgradil Márton Varga, istoimenski hortikulturist in učitelj na Visoki šoli za hortikulturo in geodetsko tehniko. Po legendi sta park, ki spominja na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala celo princ Takamacu in njegova žena, ki jima je bil tako všeč, da sta japonskemu vrtu v Zuglóju na koncu podarila kar nekaj rastlin. Park, ki se razprostira na več kot 3000 kvadratnih metrih in je dom kitajskega bora in himalajskega svilenega bora, temelji na jezerskem sistemu z močno razčlenjeno obalo, na kateri so postavljeni številni odskočni kamni, položeni v določenem ritmu, kar olajša odkrijte skrite kotičke in dosežete meditativno stanje.