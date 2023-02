Hitro in enostavno: Nezgrešljiv pustni krof (recept)

Mehke, hrustljave, okrogle, kvadratne, polnjene, brez polnila, s pentljami, brez pentlje, z datiranimi, nedatiranimi… in še nešteto bi lahko naštevali krofov. Vsakdo ima različne priljubljene in različne tradicije, a vsem je skupno eno: vsak je božansko okusen. Sedaj vam bomo pokazali enega najpreprostejših in najhitrejših: krof, drugače imenovan čips krof, ki ga ni treba niti vzhajati, s sladkornim oblivom v prahu in domačo marelično marmelado pa lahko naredite tudi najbolj predani dietetiki krivi.

Sestavine (za približno 15 kosov)

Za testo:

170 g moke

40 g masla

pol jž sladkorja v prahu

1 ščepec soli

100 ml kisle smetane

2 rumenjaka

nekaj kapljic ruma

Za peko:

olje za kuhanje

Služiti:

breskova marmelada

sladkor v prahu

Priprava:

Prvi korak je priprava testa za krofe. V ta namen zdrobimo moko s hladnim maslom, nato z ostalimi sestavinami pribl. V 3-4 minutah ga zgnetemo v lepo gladko testo.

Ko je pripravljen, ga zavijte v folijo in za pol ure postavite v hladilnik.

Po 30 minutah začnemo cca. Segrejemo 3-4 prste olja.

Ohlajeno testo na pomokani površini razvaljamo cca. Razvaljamo ga na 3 mm debelo in z diamantnim rezalnikom izrežemo 15 rombov. V sredino vsakega romba izrežemo nekaj centimetrov dolg trak, toliko, da gre skozi vogal našega romba, tako da bomo dobili tradicionalno zunanjost krofa.

Ko s tem končamo, lahko začnemo s praznjenjem krofnov. En vogal romba potegnite skozi zarezo in ga položite v vroče olje. Krofi bodo zlato rjavi in hrustljavi v približno 2 minutah. Ne pecite več kot 3-4 kose naenkrat!

Ko so pripravljeni, jih vzamemo ven na papirnato brisačo in še tople povaljamo v sladkorju v prahu.

Mlačno krofno postrežemo z domačo breskovo marmelado.