Park v središču Budimpešte bo prenovljen z junaki Kuflikovih pripovedk

V podnebno ozaveščenem pristopu se Hild tér v središču mesta prenavlja z igriščem brez ovir in vključujočim igriščem, znanimi pravljičnimi junaki in zelenimi površinami.

Jeseni 2023 bodo tako otroci kot odrasli lahko uživali v najnovejšem, podnebno ozaveščenem javnem parku v središču mesta. Po načrtih bo Hild tér v V. okrožju opravljal tudi skupnostno funkcijo, saj bo zasnovan brez ovir in bo ustrezal potrebam otrok s posebnimi potrebami.

Tudi junaki serije pravljic Kuflik Dániela Andrása – Bélabá, Zödön, Fityirc – se bodo na edinstven način preselili na igrišče v središču mesta, na veliko veselje tako mladih kot starejših.

Slikovit načrt: Občina Belváros-Lipótváros V. okrožje glavnega mesta Budimpešte

V duhu zeleno-modrega pristopa bo v prenovljenem javnem parku nastala zelena streha, vertikalne zelene površine in zeleno avtobusno postajališče ter vodovarčna konstrukcija, a na veliko veselje tistih, ki prihajajo z majhnimi otroke in družine bo prostor obogaten tudi z javnim straniščem, opremljenim s previjalnicami, otrokom prijaznim pitnikom, društveno knjižnico, mizo za namizni tenis in novimi klopmi.

Zaradi poletne vročine bodo prenovljeni Hildov trg opremili z vlažilcem zraka, večina od 13 novih dreves, predvidenih za zasaditev, pa bo že v prvem letu delala senco tistim, ki se sproščajo v parku.

Kot rezultat razvoja bomo pozdravili kultiviran, nov park v središču Budimpešte z 851 kvadratnimi metri zelenih površin, novimi stojali za kolesa in zbiralniki odpadkov ter sodobno ulično razsvetljavo in nadzornimi kamerami.