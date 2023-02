Nostalgični vlaki prinašajo retro vzdušje v Budimpešti

Zadnja dva vikenda v februarju in prva dva vikenda v marcu retro vzdušje in nostalgični vlaki ponovno igrajo glavno vlogo v Budimskih gorah.

Februarja in marca bo nostalgična parna lokomotiva otroške železnice v Budimpešti obratovala dva vikenda. Ob določenih vikendih nostalgični vlaki s parno vleko odpeljejo dvakrat v soboto in nedeljo s končne postaje Hűvösvölgy in Széchenyihegy.

Nostalgični vlak iz Hűvösvölgyja v Széchenyihegy odpelje ob 9.30 in 13.40, iz Széchenyihegyja v Hűvösvölgy pa se lahko na parnik vkrcate ob 11.15 in 15.25.

Poleg običajne vozovnice za nostalgični vlak je treba zamenjati tudi nostalgično dopolnilno vozovnico, ki je v omejenem številu na voljo na blagajni začetne postaje na dan vožnje.

