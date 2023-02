11 prikupnih filmov o prikritem pokukanju, ne samo za božič

Bliža se zima, pogosto zmrznjen božični čas, zato smo za vas zbrali najljubše filme našega urednika o pokukanju, stiskanju, starih in novih filmih, ki vam bodo pomagali prebroditi tudi najhladnejše noči.

Holiday (Netflix)

Amanda (Cameron Diaz), producentka predogledov iz Los Angelesa, in Iris (Kate Winslet), novinarka iz Londona, poskušata rešiti ljubezenske težave tako, da med počitnicami za dva tedna zamenjata domove.

Sense and Sensibility

Po nepričakovani smrti gospoda Dashwooda njegove tri hčere ostanejo brez denarja. Starejša hči Elinor (Emma Thompson) ne zaupa svojim čustvom, verjame, da bi morala v srčnih zadevah poslušati svoj razum. Njena sestra Marianne (Kate Winslet) pa je povsem drugačne narave. Ne skriva svoje strastne ljubezni do očarljivega Willoughbyja.

Božič (Filmio)

Gasilec se spopada s stanodajalko in nenavadnimi vizijami, potem ko se njegov predlog razlije v dim. Ali jo lahko nova ljubezen pozdravi vrtoglavice in zaceli njeno zlomljeno srce?

About time (Netflix)

Ko Tim izve, da lahko moški člani njegove družine potujejo skozi čas in spremenijo svoja življenja, se odloči vrniti in osvojiti žensko svojih sanj.

Pesem Evrovizije: Ognjena saga (Netflix)

Dva nadobudna glasbenika, Lars (Will Ferrell) in Sigrit (Rachel McAdams), dobita največjo priložnost v svojem življenju: svojo državo lahko predstavljata na največjem glasbenem festivalu na svetu. Zdaj lahko končno dokažejo, da če se sanje rodijo, se je zanje vredno boriti.

The Mountain Between Us (Disney+)

Dva človeka, Alex (Kate Winslet) in Ben (Idris Elba), preživita letalsko nesrečo v gorah, vendar sta resno poškodovana. Med iskanjem zatočišča sta si prisiljena zaupati drug drugemu.

Notting Hill (Netflix)

Nepričakovano srečanje združi lastnika knjigarne Williama Thackerja (Hugh Grant) in hollywoodsko zvezdnico Anno Scott (Julia Roberts), ki začneta neverjetno romanco.

Holidate (Netflix)

Dva tujca sta zadovoljna, da vsako leto praznike preživita sama, zato se dogovorita, da bosta drug drugemu družba za eno leto, seveda čisto platonsko.

Čokolada

Odprtje skrivnostne čokoladnice je sprožilo pravo vojno v majhnem francoskem mestecu, kjer potlačene želje in strah začnejo strasten boj z osvobajajočo in neustavljivo močjo čutov.

Joy (Disney+)

V osupljivi družinski zgodbi Davida O. Russla, ki zajema štiri generacije, Joy (Jennifer Lawfrence) postane močna vodja in zgradi uspešno družinsko podjetje.

Midnight in Paris

Gil (Owen Wilson) in Inez (Rachel McAdams) sta zaročena. Z deklicinimi starši obiščeta Pariz, a se izkaže, da par ni ravno pravi drug za drugega. Preobrat v zgodbi nastopi, ko Gil odkrije, da se na določeni točki v Parizu ob polnoči lahko udeleži potovanja skozi čas, ki ga popelje v dvajseta leta 20. stoletja, ki jih obožuje.