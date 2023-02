10 romantičnih filmov, ki jih fantje radi gledajo na valentinovo

Ob valentinovem smo za vas zbrali deset romantičnih filmov, ki si jih lahko skupaj ogledate doma, ne da bi komu od njiju bilo treba sedeti pred ekranom s kislo sliko. Tukaj so najboljši filmi za valentinovo, v katerih fantje lahko uživajo!

About time (Netflix)

Ko Tim dopolni 21 let, mu oče izda neverjetno skrivnost: moški člani njegove družine lahko podoživijo svojo preteklost. Lahko obiščejo kateri koli trenutek svojega življenja, da ga brusijo, dokler ni popoln. Tim se odloči uporabiti to posebno sposobnost, da bi osvojil srce lepe Mary, vendar kmalu odkrije, da je pot do prave ljubezni bolj nerodna, kot si misli – četudi lahko poskuša vedno znova in znova!

As Good as Good as It Gets

Melvin (Jack Nicholson) je brez dvoma najbolj neznosna osebnost na svetu, čigar morbidne manije pahnejo vse ob zid. Morda bi za vedno ostal čemerno sam, a soseda, slikarja, odpeljejo v bolnišnico in njegov očarljivi kužek ostane sam. Melvin skrbi za psa, ki se v svojem novem domu zelo dobro počuti. S tem so streljali za mir. Sterilni mali svet mizantropskega Melvina je ogrožen z druge strani, v osebi Carol (Helen Hunt), šarmantne natakarice. Niti treh nenavadnih usod se združijo za bežen vikend, da bi izkusili sončno plat življenja za resničnimi in lažnimi težavami vsakdanjega življenja.

A Big Sick (Amazon Prime)

Takojšnja ljubezen se ukvarja z resnično ljubeznijo Kumaila Nanjianija, rojenega v Pakistanu, in Emily Gordon, ki sta se zaljubila, vendar je njuno razmerje postalo boj zaradi različnih kultur. Ko Emily zboli, se je Kumail prisiljen soočiti s svojimi razdražljivimi starši, pričakovanji svoje družine in lastnimi občutki.

The Terminal (Netflix)

Ob prihodu na newyorško letališče John F. Kennedy se Viktor Navorski (Tom Hanks) proti svoji volji zaplete v zamotano mrežo birokracije: zaradi stvari, na katere nima vpliva, ne more vstopiti v ZDA, vendar se ne more vrniti v svoje domove. država bodisi. Viktor je dolgo obtičal v zapletenem in zabavnem notranjem svetu letališča, a pri tem ne najde le prijateljev in službe, ampak tudi ljubezen, na koncu pa celo odkrije Ameriko samo.

The Theory of Everything

Leta 1963 se na sloviti Univerzi v Cambridgeu Stephen Hawking (Eddie Redmayne), mlad kozmolog, poda na pot znanosti z namenom najti „preprosto, prepričljivo razlago” za vesolje. Njegov lastni svet se odpre tudi, ko se do ušes zaljubi v humanistično dekle Jane Wilde (Felicity Jones). Toda po nesrečni nesreči se je ta zdravi, aktivni mladenič pri 21 letih prisiljen soočiti s šokantno diagnozo.

Easy A (Netflix)

Olive (Emma Stone) je srednješolka z velikimi usti, ki širi govorice o sebi, da bi jo dobili nazaj in iz anonimne spremenili v najbolj priljubljeno dekle na šoli. Vendar pa se svet spremeni zaradi vse bolj divjih lažnih novic, ki se širijo kot požar: celo njena najboljša prijateljica se obrne proti Olive in celo njen najljubši učitelj ji govori vedno bolj čudne stvari. Na srečo sta Oliveina starša ne le razumevajoča, ampak tudi noro smešna. Poleg tega se na sceni pojavi stara ljubezen, tako da morate na koncu odgrniti tančico ali spustiti zaveso.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Joel je šokiran, ko odkrije, da je njegova punca Clementine izbrisala vse spomine na njuno razmerje. V obupu se obrne tudi na izumitelja postopka, dr. Mierzwiaka, da bi dekle izbrisal iz lastnega spomina. Ko pa Joelovi spomini postopoma izginejo, znova obudi ljubezen do Clementine. Globoko v skritih kotičkih njegovih možganov so na delu sile, ki poskušajo preprečiti, da bi postopek uspel. Kljub vsemu trudu dr. Mierzwiaka postane jasno, da Joel ne more spraviti Clementine iz misli.

Lost in Translation

Ljubka, romantična zgodba, postavljena na Japonsko, govori o nepričakovanem prijateljstvu, skoraj ljubezni, mlade Američanke (Scarlett Johansson) in moškega srednjih let (Bill Murray), ki se za kratek čas najdeta zaradi posledic potovanje skozi čas in začasno osamljenost zaradi jezikovne izolacije.

It’s Complicated

S svojo uspešno pekarno, novim razmerjem in končno dokončno ločitvijo lahko Jane Adler (Meryl Streep) upravičeno čuti, da je njeno življenje v tirnicah… Da, potem pa se njen nekdanji mož Jake (Alec Baldwin) nenadoma odloči, vse za to, da ga pridobim nazaj.

Kameleon

Gábor Farkas (Ervin Nagy) je po poklicu goljuf. Ujame osamljene, grde ženske, se ljubi in nato posega po njihovih bančnih računih. Nekega dne se bo naveličal malenkosti, želel si bo pravega izziva. Spozna Hanno (Gabriella Hámori), bogato in lepo balerino, ki se skuša po poškodbi vrniti na oder. Gábor mora uporabiti vse zvijače, da ga dekle vzame resno, sam si priskrbi luksuzno stanovanje, športni avto, zdravniško diplomo