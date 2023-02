7 krajev v Budimpešti, kjer lahko poskusite nebeške cmoke iz somlója

Tokrat smo izbrskali marsikomu priljubljeno večno klasiko somló galuska, ki jo je mogoče pripraviti v nešteto različicah, da bi ugotovili, kje v Budimpešti se jo splača poskusiti.

Gettó Gulyás

Priljubljena pečnica na Wesselényi utca iz dneva v dan pričara nasmehe na obraze, ne samo s kosilom, ampak tudi s katero koli drugo jedjo, predvsem pa s sladicami. Tako je seveda z njihovimi cmoki iz skute in ptičjega mleka, pa tudi s cmoki somló, oblitimi s čokolado in okrašenimi s krono iz stepene smetane.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 18.

Restavracija in slaščičarna Sekrestyés

XXII. Sekrestyés Éttérem és Cukrászda bo zadovoljil sladkosnede v okrožju Nagytétény. Na vogalu prijetnega, tlakovanega trga Templom boste našli restavracijo, ki se vrača k svoji tradiciji in ima družinsko vzdušje, ki so jo ljudje iz Nagytétényja poimenovali “Seki”.

1225 Budimpešta, Szabadság u. 1.

Restavracija Pörc in Prézli

Pörc és Prézli Étterem v ulici Lázár utca svojim gostom na neokrnjen način pripravi Somló galusko, ki je mnogim zelo priljubljena. Ker to sladico, oblito s čokolado, poveličujejo le zlate rozine.

1065 Budimpešta, Lázár utca 1.

Slaščičarna Ruszwurm

Slaščičarna Ruszwurm, ki se nahaja v Budimskem gradu, poleg Matijeve cerkve, z družinskim vzdušjem se ne splača samo po stopnicah in tlakovcih, ki vodijo do gradu, za smetano. Vsaj toliko se splača poseči po njihovih cmokih Somló, o katerih opeva vsa prestolnica.

1014 Budimpešta, Szentháromság utca 7.

Pastrami restavracija, kavarna in vinoteka

V Lajos utca v Óbudi vas čakajo čudoviti cmoki Somló, če se odločite za obisk restavracije Pastrami, znane tudi kot kavarna in vinoteka. V psom prijazni restavraciji Pastrami, ki ima vzdušje bistroja, lahko poskusite tudi to zimzeleno in slastno sladico v privlačni predstavitvi.

1036 Budimpešta, Lajos utca 93-99.

Slaščičarna Nándori

Na vogalu Bakáts tér, na Ráday utca 53, središče Nándori Cukrászda ponuja svoje nebeške cmoke Somló. Nikoli dolgočasna sladica, ki jo lahko poskusite pri nas, se ne more odreči čokoladnemu prelivu s pravim rumom, pa tudi domači stepeni smetani.

1092 Budimpešta, Ráday utca 53.

Restavracija Promontor Garden

Dodamo še eno točko k XXII. okrožje, ko gre za slastne cmoke iz Somlója. V predelu okrožja Budafoki, v restavraciji Promontor’s Garden, lahko to večno priljubljeno okusite tudi vi, takoj za njihovim legendarnim cezarjevim drobljencem in obrnjenimi skutnimi cmoki.

1221 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 28.