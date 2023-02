5+1 očarljiv grad, zlahka dostopen iz Budimpešte z javnim prevozom Marsikoga od raziskovanja bolj oddaljenih znamenitosti odvrne pomanjkanje avtomobila, zato smo v našem izboru zdaj zbrali pravljične gradove, do katerih je iz Budimpešte enostavno dostopno z javnim prevozom.

Grad Grassalkovich, Gödöllő

Gödöllő, ki leži 30 km od Budimpešte, je dosegljiv z vlakom iz Örs vezér tere ali z avtobusom z avtobusne postaje Stadion v manj kot eni uri, in ker so znamenitosti med seboj dosegljive peš, je še posebej idealna destinacija, če želijo za en dan pobegniti iz prestolnice. Ni presenetljivo, da večina znamenitosti v Gödöllő vključuje kraljevo palačo.Grad Grassalkovich v Gödöllő je največji in najbolj razkošen baročni grad na Madžarskem, ki ima pomembno vlogo z zgodovinskega in zgodovinskega vidika. Poleg ogleda veličastne stavbe grajski park, ki ga lahko obiščete brezplačno, ponuja tudi neverjetno lep razgled, angleški vrt je zasnovan po vzoru versailleskega grajskega parka, je odlična sprehajalna točka v vseh letnih časih.

Grad Brunswick, Martonvásár

Obisk manj kot pol ure oddaljenega z avtomobilom, a lahko dostopnega tudi z vlakom Martonvásárja je prava sprostitev, pomeni pa tudi časovno potovanje v svet angleških plemiških rezidenc in tudorskih gradov. Tu je veličasten grad družine Brunszvik, ki je neločljivo povezan z Martonvásárjem, obdan s 70 hektarjev velikim angleškim vrtom in velja za enega najlepših gradov v državi, kjer sta na priročnem mestu Beethovnov spominski muzej in muzej vrtcev. Obisk čudovitega gradu in lagodno sprehajanje po divjem parku se izkažeta za popoln vikend program.

Grad Ráday, Pécel

V aglomeraciji Budimpešte, le pet kilometrov od prestolnice, je grad Ráday, ki je pred stoletji služil kot stičišče pisateljev in znanstvenikov, slogovno presenetljivo podoben gradu Grassalkovich v Gödöllőju. Slednje ni naključje, saj so pod vodstvom Andrása Mayerhofferja in njegovega sina potekala tudi gradbena dela Péclove baročne škatle za nakit in dvorca, ki je dobil končno podobo leta 1770. Stavbni kompleks patine, ki trenutno služi kot razstavni prostor in koncertno prizorišče, sega v 18. stoletje. stoletja je bilo eno od pomembnih središč kulturnega življenja v državi, h kateremu je družina Ráday, zlasti Gedeon Ráday, veliko prispevala v umetnosti in znanosti.

Grad Károlyi, Fót

Pred 19. stoletjem je na mestu gradu Károlyi stal manjši dvorec, ki je tvoril osrednji del območja, takrat imenovanega Fekete-birt. Ko je družina Károlyi kupila območje, je prosila družinskega arhitekta Miklósa Ybla, naj pripravi načrt za večji grad, ki bi bil družinska rezidenca. Klasicističnemu objektu so prizidali številna gospodarska poslopja, vrt okoli njega pa oblikovali po modnih angleških vrtovih tistega časa. Notranji prostori so bili še posebej moderni: nastala je dvonadstropna knjižnica s kapaciteto 20.000 zvezkov, povezana s spiralnim stopniščem. V stavbi je trenutno restavracija gradu Fóti, ki goste sprejme z eleganco, ki se ujema s stavbo.

Grad Teleki-Tisza, Nagykovácsi

Grad Teleki-Tisza, popolnoma prenovljen leta 2018, je skrit v čudovitem okolju varstvenega okrožja Buda, v čudovitem Nagykovácsi, in je zlahka dosegljiv z avtobusom iz Budimpešte. Z mesta je dostopnih več pohodniških poti in naravnih poti, skoraj deset hektarjev velik park, obdan z monumentalno zgradbo, posejan z impresivnimi starodavnimi drevesi, pa je odličen tudi za preprosto rekreacijo na prostem. Okrasni vrt ima tudi jezero, obrobljeno z gozdnatimi polji, ki ga prečka romantični most. Grad trenutno deluje kot nastanitev in prireditveni prostor.

+1 Grad Prónay, Alsópetény

Od neštetih plemiških dvorcev grofije Nógrád jih je le nekaj preživelo 21. stoletje, še manj pa jih je v uporabi še danes. Grad Prónay v Alsópetényju je ena izmed teh izjemno posrečenih aristokratskih rezidenc: stavbni kompleks, zgrajen okoli leta 1750 v baročnem slogu, je bil pred desetimi leti prenovljen v skladu z zgodovinskimi zahtevami, kar je povzročilo popolno harmonijo preteklosti in sedanjosti. Popolno sprostitev zagotavljajo starinski Nagykastély, vinska klet pod stavbo, gozdnat grajski park, podoben gozdu, in Balance Spa, opremljen z inovativnim wellnessom, multifunkcionalno sobo za jogo in svetom savn. Z javnim prevozom je grad dosegljiv v dveh urah le s prestopom.