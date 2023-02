5 nezgrešljivih znamenitosti na Pannonhalmi, ki je čudovita tudi pozimi

Pannonhalma je zelo priljubljena turistična destinacija, saj mesto v hribih Sokorói skriva veliko zanimivosti. Pokazali vam bomo, zakaj je tukaj vredno obiskati tudi pozimi.

Benediktinski nadkabat Pannonhalmi

Pannonhalma je dom enega najodličnejših zgodovinskih spomenikov naše države, pa tudi središče cerkve in umetnostne zgodovine, benediktinska opatija Pannonhalma. Zgodovina glavne opatije sega več kot tisoč let nazaj, saj naj bi se po legendi na trohribu rodil sveti Martin, v čigar čast je princ Géza ustanovil samostan. Impozantna stavba je od leta 1996 del svetovne dediščine, med njenimi zidovi pa še vedno živi okoli štirideset menihov, ki dneve preživljajo s poučevanjem, vinogradništvom, negovanjem zeliščnega vrta in sprejemanjem gostov.

Boldogasszony kapela

Na sosednjem griču glavne opatije najdemo nekdanjo baročno kapelo Blažene Device Marije, ki je po izgradnji služila kot župnijska cerkev za nemadžarsko govoreče prebivalstvo. Pozneje, od leta 1724, je kripta pod kapelo služila kot grobišče menihov. Leta 1865 je bila stavba predelana in od takrat nosi znake romantike, ki jo obiskovalci lahko občudujejo še danes. Tako kot glavna opatija je kapela Marije od leta 1996 del svetovne dediščine.

Razgledišče Boldog Mór

Le 5 minut hoje od opatije je razgledna točka Boldog Mór, poimenovana po prvem študentu v Pannonhalmu, okoli katere interaktivna učna pot pripoveduje o zanimivostih mesta. Razgledna točka v parkovnem gozdu je bila zgrajena na mestu svojega predhodnika, ki je bil porušen leta 2011, iz hrastov hribovja Sokorói. 20 metrov visoka zgradba se dviga v nebo na hribu Szent Márton, vendar je pogled z vrha vreden truda, ki ga povzročajo stopnice. Razgledišče lahko obiščete brezplačno skozi vse leto.

Poti med krošnjami

Tudi v bližini glavne opatije lahko doživimo zares poseben naravni spektakel, zahvaljujoč poti med krošnjami v obliki rib. 80 metrov dolga promenada, zgrajena leta 2018, obljublja osupljivo panoramo valov hribovja Sokorói in čudovitih naravnih zakladov okrožja zaščite krajine Pannonhalm tudi pozimi. Oblika 14 metrov visoke sprehajalne poti, porasle z drevesi, ni naključna, saj je riba eden najstarejših krščanskih simbolov.

Milenijski spomenik

Ob tisočletnici madžarske osvojitve leta 1896 so po vsej državi zgradili sedem tisočletnih spomenikov, od katerih je eden še vedno na ogled na Pannonhalmi. Prvotno 26 metrov visoka stavba je vključevala tudi kupolo, ki pa so jo kasneje, leta 1938, zaradi dotrajanosti podrli in tako spomenik dobil današnjo podobo. Stavba je trenutno zaprta, zato jo lahko občudujete le od zunaj.

+1 Vrsta zajčje kleti

Če ste bili v okolici, se vsekakor splača obiskati kleti Núli, kjer domačini že več kot tisoč let pridelujejo grozdje. Kleti z mediteranskim vzdušjem so skozi stoletja ustvarili domačini v soteski iz peščenjaka, ki se razteza 650 metrov nad naseljem, s prehodi, dolgimi 6-10 metrov. In če ste že naredili ovinek, si oglejte vaško baročno rimskokatoliško cerkev, za posvetitev katere je Mária Theresia v dar poslala relikviarij, v katerem je ohranjen delček Kristusovega križa.