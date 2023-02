20+ res posebnih programov za valentinovo v Budimpešti leta 2023

V Budimpešti vas leta 2023 čaka nešteto razburljivih valentinovih programov. Večinoma so za pare, nekaj pa jih je tudi, kamor se lahko odpravite s prijatelji ali sami.

Sladko valentinovo pri Geraldine’s

Želite svojo najdražjo osebo na valentinovo presenetiti z res slastno in praznično torto? Imamo namig: ob valentinovem, 14. februarju, ne le Geraldine, ampak tudi njihove torte bodo dobile romantičen videz. V muzejskem vrtu lahko uživate tudi v vinih, šampanjcih in koktajlih.

Valentinov vrtinec

februarja od 16. ure naprej se bo promenada parka Óhegy, ki se začne od mesta Csősztorony, za popoldne spremenila v promenado za valentinovo, kjer so vsi dobrodošli, da se skupaj igrajo. Uživajte v promenadi, ki so jo okrasili umetniki Kőbánya, pa tudi poiščite postaje in naredite svoj ljubezenski napoj iz sestavin, ki jih dobite za dokončanje nalog!

Nekaj programov in idej za darila, med katerimi vam zagotovo ne bo dolgčas, ampak boste lahko skupaj preživeli kakovosten čas.

Valentinovo Dnevi dimniške torte

V znamenju valentinovega slaščičarna Édes Mackó trobenta cake pripravlja različne sladice iz trobentačev, domačih čokolad ÉdesMaci in paketov trobentačev.

Valentinovo na umetnem drsališču Városliget

Na valentinovo se bo na drsališče splačalo odpraviti v dvoje, samskim ali celo s prijatelji. Na vhodu bodo razdeljeni identifikacijski znaki.

Degustacija vin in večerja v baru Zengő

Zengő Bár vas pričakuje s 5 vinsko karto, prilagojeno priložnosti, ki jo spremlja krožnik predjedi iz izbranih sestavin, na koncu pa sladica s čokoladno kremo.

Valentinovo v Hadiku

Večerja ob svečah, romantične melodije ter priložnosti primerna kombinacija sladice in koktajla – to je tisto, kar vas čaka v Hadiku. Ob koncu večera vas čaka manjše darilo.

Druga posebna mesta, ki vas ta večer čakajo z večerjo:

Restavracije v Budimpešti so na valentinovo pripravljene s posebnim menijem, slastnimi prigrizki in vzdušjem, polnim ljubezni.

Judovska ljubezen, poroka – skrivnosti iz spalnice – afrodiziaki

So tudi Judje zaljubljeni? Kaj naredi poroko košer? Ali ima lahko rabin erotične misli? Ali je po judovski tradiciji res OBVEZNO osrečiti žensko v postelji? Kaj je get in kdo je Lilit, ki je bila Adamova partnerka pred Évo? Imate še nekaj vprašanj o Judih ali Judih, pa jih niste imeli priložnosti zastaviti? Sedaj bo.

Gábor Balázs PhD, generalni prorektor Nacionalne rabinske šole – Judovske univerze, o vsem tem sprašuje Andrása Borgulo, umetniškega vodjo gledališča Golem. Seveda dobi tudi občinstvo možnost, da jih vpraša karkoli, karkoli. Zvečer bo potekala tudi degustacija košer afrodiziakov.

Svetloba Sveč Express

Impozanten vlak Valentinova Svetloba Sveč Express z udobnimi barskimi in nostalgičnimi gostinskimi vagoni ta dan potuje v Gödöllő. Več kot triurni program čaka pare in skupine prijateljev z nepozabno gastronomsko izkušnjo, v prijetnem barskem vozičku pa bo goste zabaval tudi pianist.

Nihče si ne upa živeti sam // Gledališče Kettőspont

V predstavi vas skozi zgodbo odnosa povabijo na čarobno potovanje do meja domišljije, zaznave in čustev.

Valentinova ekspresna večerja na Otroški železnici

februarja Otroška železnica vabi zaljubljene pare na poseben izlet. Ob 17.00 in 19.00 uri posebni vlak Valentin Expressz odpelje s končne postaje v Külövölgyju. Med enoinpolurno vožnjo vlak prevozi razdaljo med Hűvösvölgyjem in Szépjuhásznéjem, v tem času pa dvakrat pelje tudi skozi skoraj 200 metrov dolg podkvast predor lahke železnice, kar pomeni potovanje posebno, saj je po verovanju Podkvast predor valentinovo pričakovati, da bodo darila utrdila odnose. Na poti do tja bosta pare v romantičnem avtomobilu pričakala slastna sladica in šampanjec, na poti nazaj pa lahko ob slikoviti panorami uživata v valentinovi večerji, ki je sestavljena iz glavne jedi in sladice po izbiri. iz Budimpešte.

Valentinovo 2023 program Budimpešta

Delavnica koktajlov z izborom sladic

Na delavnici so lahko pripravili tri unikatne pijače, ustvarjene za valentinovo, in se naučili spektakularnih tehnik, kot je stresanje. Poleg tega boste za vsak koktajl prejeli ujemajočo se sladico, tako da bosta čutila in harmonija vaju popolna.

Valentinov film in večerja z živo glasbo

Najprej si lahko ogledate enega najlepših romantičnih filmov vseh časov (Zvezda je rojena) v gledališču hotela Aria, Teatro Aria; nato pa lahko skupaj uživate v meniju s tremi hodi, ki ga je za to priložnost sestavil kuharski mojster Café Liszt Viktor Hiermann.

Menu d’Amour // Pavillon de Paris

Najbolj romantična francoska restavracija v Budimpešti je ta večer odeta v valentinovo dekoracijo. V Pavillon de Paris vas sprejme poseben 6-hodni meni, katerega vsak element je prežet z zapeljivostjo, čutnimi okusi in francosko eleganco.

Par za valentinovo – na zmenek s partnerjem!

Tukaj lahko preizkusite improvizacijske igre posebej za pare, ki spodbujajo povezanost in harmonijo, ki so zelo zabavne in preko njih zlahka spoznate sebe, svojega partnerja in svoje odnose.

Digo Valentinovo

Digó na ulici Kazincy vas pričakuje z valentinovim menijem, vključno s pico v obliki srca in priložnosti primernimi koktajli.

Valentinova degustacija čokolade v Trafiku

Tóth-Tatai Lilla Bean-to-Bar strokovnjak za čokolado in kakavov ambasador vsakogar uvede v vznemirljivi svet čokolade. Če ste sami, zakaj ne, če ste v paru, zakaj pa ne, ampak pojdite, okusite, povprašajte in spoznajte pravi obraz čokolade!

Spoznavanje ali valentinovo je za vse

Zberite se deset (5 moških, 5 žensk) v vinskem baru Menesi in igrajte Top 10, kolikor želite. Prijave po elektronski pošti na info@maramerlot.com.