Prišel je znanilec pomladi: polje snežnih kapljic, edinstveno v državi, ponuja čudovit prizor

februarja se v Arboretumu Alcsúti začne zelo priljubljen program snežnih kapljic, ko je prišel znanilec pomladi, prve snežne rože cvetijo.

Ljudje se od februarja zgrinjajo v Arboretum Alcsúti, ki je čudovit v vseh letnih časih, da bi si ogledali snežne kapljice, saj tukaj obiskovalce sprejema 2,5 ha veliko polje snežnih kapljic, ki je edinstveno v vsej državi.

Prvi znanilci pomladi so se letos pojavili že zgodaj, saj je arboretum in čudovito cvetlično polje, odeto v belino, mogoče obiskati že od 14. februarja. Zainteresirani si lahko ogledate snežno cvetlično odejo, ki ponuja pravljično prizorišče, vsak dan med 10. in 17. uro, predvidoma 4-5 tednov.

Med festivalom snežnih kapljic lahko vsak dan pridete do arboretuma iz akademije Puskás v Felcsútu s posebnimi vlaki lahke železnice Vál-völgyi. Zato se splača združiti sprehod v naravi z udobno vožnjo z vlakom! Kliknite tukaj za podroben urnik!

Za več podrobnosti o Festivalu snežnega cvetja obiščite spletno stran Arboretuma Alcsúti: alcsuti-arboretum.hu