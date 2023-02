Kot da sploh ne bi bili na Madžarskem: 9 edinstvenih pohodniških točk po vsej državi

Naša dežela skriva nešteto posebnih naravnih čudes, ob katerih se lahko med potepanjem počutite, kot da sploh niste na Madžarskem. Te edinstvene izletniške kraje smo zbrali v šopek.

Jezero Hubertlaki

Malo ljudi ve, da ni nujno, da odpotujete v Transilvanijo, da bi uživali v edinstvenem pogledu na jezero Gyilkos, ki je hkrati divje in skrivnostno. Dovolj je, da se odpravite proti Hubertlaku, saj je tu jezero Hubertlaki, ki ga domačini imenujejo le Gyilkos-tó iz Bakonya in je skoraj popolna kopija transilvanskega dvojnika. Umetno napihnjeno jezero je bilo ustvarjeno za pitje divjih živali, ki živijo na tem območju, njegovo gladko vodno gladino pa na več mestih lomijo štori posekanih dreves. Na mestu jezera je bil nekoč jelšev gozd, katerega sledovi so vidni še danes.

Stupa miru, Zalaszántó

Med griči Zala, v Zalaszántóju, se nahaja monumentalni budistični spomenik, ki slovi kot otok resničnega miru in ena največjih stup v Evropi. Na 316 metrov visoki gori, ki se dviga nad vasjo, obdano s pisanimi molitvenimi zastavicami in ovito v vonj eksotičnih kadil, se bohoti bleščeče snežno belo budistično svetišče, simbol miru. Znotraj stupe so postavljeni Budovi nauki, relikvije in 24 metrov visoko drevo življenja, po ogledu svetišča pa obiskovalce pričaka meditacijski center.

8353 Zalaszántó, Világosvár 13. | Spletna stran

Filipinske peščene sipine

Poleg vsega tega ima naša država tudi eno največjih peščenih območij v Srednji Evropi s svojimi 7.400 kvadratnimi kilometri. Nastanek hribovja Fülöpház, znanega kot Madžarska Sahara, lahko pripišemo delovanju vetra, njegova površina pa se še danes spreminja. Območje spada v narodni park Kiskunság in je zato zelo zaščiteno. Na severni del vodi naravoslovna pot Garmada, ki obiskovalcem predstavi geološke, zoološke in botanične značilnosti peščenih območij.

Dolina Páris-patak, Nógrádszakál

V bližini slovaške meje je soteska doline potoka Páris, ki jo mnogi poznajo le kot Veliki kanjon Palóc, saj je na nekaterih delih zelo podobna svojemu monumentalnemu ameriškemu dvojniku. Po glavnem kraku soteske poteka geološka pot, ki se čez čas začne ožiti, pozorni pa smo na bujno rastlinje, ki raste vse višje na stranskih stenah soteske. Na sedimentni stranski steni lahko odkrijete geološke spomenike, kot so tako imenovane debelne jame, ki so tudi v Evropi zelo redke.

Krišna dolina, Somogyvámos

Kot največja in najbolj organizirana ekološka skupnost v Srednji Evropi je dolina Krišna v Somogyvámosu dom neštetim posebnim vrstam divjih živali na območju 266 hektarjev. V dolinskem botaničnem vrtu je več kot 950 vrst dreves in grmovnic, katerih varstvu posvečajo veliko pozornost. Med ogledom Krišne doline, ki jo lahko obiščemo vse leto, si lahko ogledamo ekološki vrt, eko vas, center za zaščito krav in šolo tukaj živečih Krišnov, lahko pa se naročimo tudi na voden ogled cerkev. Poleg tega obiskovalce pričakujeta vegetarijanska restavracija in indijska trgovina s spominki.

8699 Somogyvámos, Krišna dolina 1. | Spletna stran

Fehérszék, Mátranovak

Čaka nas tudi skrajni vzhodni del okraja Nógrád z regijo, ki čaka, da jo odkrijemo. 20 minut hoje od središča Mátranováka, snežno belega gorskega grebena, obdanega z gozdom, z golo površino in prevladujejo hribi, je tvorba, ki jo je vredno obiskati na podeželju in se imenuje Fehérszék. Hoja po gladini riolitnega tufa, ki je gosto okrašena z jarki in žlebovi, je pravo lunarno doživetje, da ne omenjamo, da je pogled od tod na okoliško pokrajino in siveče gore osupljiv.

Jezero Közébánya, Salgóbánya

Severovzhodno od Salgótarjána najdemo izjemno posebno planoto. Del tega je jezero Közébánya, ki velja za edinstveno na Madžarskem ne le v smislu estetike, ampak tudi v smislu favne jezera. Voda rudniškega ribnika je tako čista, da v njej živijo celo sladkovodne meduze, ki niso avtohtone v Evropi in so človeku neškodljive.

Paleokras Úrkút

Najspektakularnejša geološka vrednota naše države se nahaja le 10 km od Ajke, na meji majhne vasice Úrkút. Kratka, a vznemirljiva naravoslovna pot okoli 100 milijonov let starih skalnih sten starodavnega krasa Csárda-hegy popelje pohodnike v svet dinozavrov. Okrog apnenčastih sten iz jurskega obdobja – pogovorno iz dobe dinozavrov vas – vodi en kilometer dolga naravoslovna pot, katere najbolj razburljiv del so dolge stopnice, ki vodijo v globine kotla.

Kazarski riolitni tufi

20 milijonov let staro erozijo riolitnega lehnjaka med griči med planoto Medves in Mátro je mogoče najti le na šestih mestih na svetu. Zaščitena naravna vrednota je nastala iz prahu, ki je izbruhnil med izbruhom vulkana Mátra in postal bela skala z mehko, nagubano površino, ki se razprostira na površini 1 hektarja. Njegovo najvišjo točko lahko dosežete po strmem gozdnem sprehodu, po katerem si lahko ogledate rudniško jezero nad naseljem, Aranyos-patakforrás, preden se vrnete v Kazár.