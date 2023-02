7 odličnih picerij v Budimpešti, kjer lahko praznujemo dan pice vsak dan

februarja praznujemo mednarodni dan pice. Če bi radi tega okroglega čudeža praznovali ne samo danes, ampak katerikoli dan v letu, je tukaj nekaj picerij v Budimpešti, ki čakajo z odprtimi vrati in razgreto pečjo.

Salve

Nič ni boljšega, kot se po dolgem dnevu naseliti v Salveju, ki se nahaja v središču mesta Ferencváros. Že samo ime je dovolj, da vas zvabi in poteši lakoto z jabolčnim ocvrtkom in pico kruhom v stilu Salve. Nebeško, rahlo testo za pico lahko naročite v 13 različicah, tako z neokrnjenimi, eteričnimi kot gurmanskimi dodatki.

1096 Budimpešta, Thaly Kámán utca 50.

Localino

Testo za pico, narejeno s kislim testom, poveličujejo vse dobre stvari na zemlji v Localinu, ki se odpre na strani Csörsz utca parka MOM. Njihova ponudba zajema vse, kar si človek lačen italijanskih okusov lahko zaželi. Če ste poskusili predjedi in juhe, ne zamudite njihovih nebeških pic – med drugim jih lahko naročite z burrato, pistacijevo kremo in italijansko klobaso!

1123 Budimpešta, Alkotás u. 53.

Pizzica

Če kaj, picerija, ki jo vodita dva južnoitalijanska brata, ne razočara, ko gre za pico. V nasprotju s priljubljenimi neapeljskimi picami lahko pri nas zahtevate rimsko pico kvadratne oblike s krhkim testom, tudi v veganski različici. In če to ni bilo dovolj, si lahko med grizljanjem pic ogledate tudi aktualno razstavo v galeriji.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 21.

Forni di Napoli

Med sprehodom po bulvarju Szent István bi bil greh ne obiskati picerije Forni di Napoli, ki obljublja italijansko peč, picopeke, ki so se izkazali na Svetovnem prvenstvu v pici, odlične italijanske sestavine z zaščito porekla in rajsko aromo pice. . Bogato zapakirane testenine obljubljajo Neapelj, postrežen eno za drugo na krožniku, doživetje mediteranskega okusa, zajeto v grižljaju, in neokrnjen občutek življenja namesto hrane.

1055 Budimpešta, Szent István körút 9.

Trattoria Prato

Trattoria Prato Fabrizia Caldarazza nas zvabi v srce Hűvösvölgyja s pristnimi italijanskimi okusi in toplim italijanskim gostoljubjem. V restavraciji, kjer ne manjka družinskega vzdušja, med picami, ki nahranijo telo in dušo, narejenimi iz kakovostnih sestavin, če jih lahko priporočimo, ne spreglejte specialitete hiše Prato!

1029 Budimpešta, Nagyrét utca 22.

Picerija Due Fratelli

Podnožje Toskane se poteguje za naklonjenost ljubiteljev pice v piceriji Due Fratelli v ulici Erőd, ki se odpira iz Margit-körúta. Restavracija z majhno teraso in očarljivo notranjostjo pričara vzdušje italijanskih tratorij, naokrog pa diši po domačih picah. Brezglutenskemu testu za pico ne manjkajo dodatki, kot so panceta, domači pesto ter drobtine in jajca, ki poveličujejo pico Vesuvio.

1027 Budimpešta, Erőd utca 9.

Restavracija Periferico

Restavracija Periferico v Csepelu brez dvoma ponuja najbolj okusno, preprosto neapeljsko pico na tem območju. Velika napaka bi bila, če ne bi prišli sem na okroglo dobroto iz kamna, ki jo za svoje goste pripravijo v 15 različnih različicah. Načeloma lahko naročite pri Perifericu, ki je po kvaliteti in ceni konkurenčen priljubljenim lokalom v središču mesta, ob vikendih pa imamo možnost jesti lokalno sredozemsko hrano.

1212 Budimpešta, József Attila utca 50.