Terézváros 9 nezgrešljivih zakladov, v katere se je vredno potopiti v vrvež prestolnice

Terézváros je ena najbolj raznolikih četrti Budimpešte, kjer se izmenjujejo gledališča, muzeji, nočni klubi, restavracije in mogočne stanovanjske zgradbe Andrássy út. Predstavili smo vam nekaj neštetih zanimivosti živahnega mesta, ki jih ne morete zamuditi, če želite okusiti živahno življenje glavnega mesta.

Spominski muzej Ferenca Liszta

Stanovanje v prvem nadstropju Stare glasbene akademije – kjer je Ferenc Liszt živel med letoma 1881 in 1886 – danes deluje kot muzej, poln Lisztovih originalnih glasbil, pohištva, knjižnice knjig in not ter osebnih predmetov. Ko vstopimo v umetnikov zadnji dom v Budimpešti, nas v ospredju pozdravi Lisztov napis dobrodošlice. Nato si lahko v jedilnici ogledamo eno od občasnih razstav ob spremljavi klavirja Chickeringa, ki je leta 1867 na svetovni razstavi v Parizu prejel zlato medaljo. V zvesto rekonstruirani delovni sobi in spalnici lahko stopimo v kraj stvarjenja tolikih čudežev, kjer lahko spoznamo pravo zanimivost, pisalno mizo. Salon nas z ogromnim klavirjem ponese v čas pouka Lisztove glasbene akademije. Končno moramo od tu iti le skozi ena vrata, da se znajdemo v koncertni dvorani.

1064 Budimpešta, Vörösmarty u. 35.

Sinagoga na ulici Vasvári Pál

Skriti zaklad Terézvárosa, stisnjenega med stanovanjske stavbe, je sinagoga, o kateri je sanjal Sándor Fellner in je bila zgrajena leta 1886 za Budimpeštansko talmudsko društvo. Razcvet stavbe, ki kaže znake zgodnje secesije ter neogotskih in neorenesančnih slogovnih prvin, je po zaslugi dela takratnega rabina dosegla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja po grozotah druge svetovne vojne. V tem času so se nadaljevale tradicije Budimpeštanskega talmudskega društva, tako da od leta 1998 v molilnici deluje edina ješiva v državi (talmudska visoka šola), ki jo obiskujejo tako tuji kot madžarski študenti. Notranjost stavbe, ki je bila v preteklih letih večkrat prenovljena, so nazadnje obnovili lani in ji vrnili nekdanji sijaj.

1061 Budimpešta, Vasvári Pál u. 5.

3D galerija

Vstopite v edinstveno galerijo, kjer se slik ne le dotaknete, ampak tudi postanete del njih. V 3D galeriji se lahko približamo umetnosti na interaktiven, zabaven način, ob tem pa se poigravamo z domišljijo in ustvarjalnostjo. Ker se zaradi 3-dimenzionalnega učinka slik lahko znajdemo v svetu, kjer slike oživijo, vse kar potrebujemo pa sta dobra poza in kamera telefona. Galerija ponuja nenavadno doživetje tako za mlade kot za starejše, kjer nas kustosinja tudi fotografira, tako da zabave nihče ne zamudi.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 17.

Rengeteg RomCafé – ali Míves 3.0

Rengeteg RomCafé se je začel v Miskolcu in minilo je več kot 10 let, odkar se je s svojim čudovitim šarmom prikradel v srce Budimpešte. Konec koncev, ko vstopite v Plenty, lahko padete v pravljični, domači svet, kjer lahko uživate v vsakem požirku goste vroče čokolade v družbi 570 malih in velikih medvedkov. Kavarni bi lahko rekli tudi raj za ljubitelje čokolade, saj v skladu z imenom lahko izbiramo med skupno 1600 vrstami kremnih čudes iz belgijskih, španskih ali francoskih pastil. Poleg vsega tega nas čakajo kave, čaji, sirupi, skoraj 100 vrst pijač iz marcipana in božanski piškoti.

1062 Budimpešta, Szinyei Merse u 22.

Vrtno igrišče Benczúr

Med Terézvárosove čarobne točke pa ne bi mogli uvrstiti le Rönteja, saj se nedaleč od njega, skrito v slepi ulici ulice Benczúr, nahaja pravo pravljično kraljestvo. Igrišče, ki ga je zasnoval Kő Boldizsár, ima vse sodobne dosežke, zaradi česar je skupna igra nepozabna tako za starše kot za otroke. Primer tega je dvojna gugalnica, ki jo lahko uporabljajo skupaj otroci in odrasli, z integrirano gugalnico pa so pomislili tudi na invalidne otroke. Tabor posebnosti krepijo ribnik, ki deluje kot večstopenjski vodnjak, pravljično mesto, zgrajeno okoli ogromne platane, ki pa je igrišče, tobogan, plezalo in nogometno igrišče. ven bodisi.

1068 Budimpešta, Benczúr köz 9.

Vrt jagod

Zgodovina jagodnega vrta sega v 17. stoletje. sega v konec 20. stoletja, ko so na tem območju zasadili murve za vezanje peska ob potoku Rákos in za proizvodnjo svile. Njena usoda je doživela velik preobrat v osemdesetih letih 19. stoletja, saj so takrat tu zgradili prve ateljeje za Kraljevo madžarsko modelno risarsko šolo in risarsko akademijo.

Umetniki in učitelji, zaposleni na šoli, so se drug za drugim selili v sosesko in umetniška kolonija je kmalu postala središče živahnega družabnega življenja. Gyula Benczúr, Árpád Feszty in Károly Lotz so tudi poučevali in delali v tukajšnjih ateljejih, vendar je bil med njimi najbolj odločilen Alajos Stróbl. Včasih je na konju s trobento prišel v park, kjer je občasno prirejal boemske in celo kostumske zabave. Po njegovi zaslugi so vrtu dodali prvotna vrata Matijeve cerkve, bronasto repliko sv. Jurija Ubijalca in kalvarijo Józsefváros. Trenutno je Epreskert del Madžarske akademije lepih umetnosti, zato ga je mogoče obiskati le v določenih obdobjih, na primer med razstavami ali vodenimi sprehodi.

1062 Budimpešta, Bajza u. 41.

Umetniško kino

Leta 1910 je najprej potekal pod imenom Mozgókép Otthon, bili pa so še Décsi Mozi, Deák Mozi in Fáklya, danes pa umetniški kinematograf prestolnice, obdarjen z eklektičnim umetniškim dizajnom, poznamo kot Művész Mozi. Med umetniškimi kinematografi v Budimpešti lahko tukaj najdete največji izbor filmov, od umetniških filmov do bolj priljubljenih del. Pred filmom se lahko v preddvorju kina, med stenami kavarne, okrašene z mozaiki, zbudite s pomočjo majhne kofeinske bombe. In če si želite resnično posebnega potovanja skozi čas, lahko vsak petek popoldne zavirite tudi v Odeonovo DVD knjižnico.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 30.|Spletna stran |Facebook

Edyjevi francoski takosi

Edy je v Vietnamu spoznal francoski taco, ki je rajska poslastica francosko-arabskega trenda ulične prehrane. Ob ugrizu čudeža, zavitega v tortiljo, se v ustih hkrati pojavi okus hamburgerja, gyrosa in burrita, ob neprimerljivih, božanskih domačih omakah pa nam zaigra srce. In izbira je skoraj neskončna, saj se lahko sami odločimo, s čim bomo napolnili takose. Glede na sestavine pridejo v poštev tudi vegani, poleg govedine in piščančjih prsi je na jedilniku tudi falafel, a ponudba solat in omak ponuja toliko možnosti, da o dodatkih niti ne govorimo.

1065 Budimpešta, Hajós u. 19.

Današnja Vilinska hiša

XIX Eno najbolj ohranjenih studiev 20. stoletja je leta 1894 naročil kraljevi dvorni fotograf Mai Manó. Danes je namen osemnadstropne stavbe, ki je preživela veliko življenja, prostor za domače, mednarodne, zgodovinske in sodobne fotografske razstave. Poleg tega je v stavbi tudi knjigarna, kjer nas poleg knjig o fotografiji čakajo razstave mednarodnih umetnikov. Poleg knjig, ki jih lahko kupite, lahko brskate po zakladih zgodovinskih zbirk v fotografski knjižnici Pécs József v tretjem nadstropju.

Budimpešta, Nagymező u. 20, 1065