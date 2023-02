5 najboljših trgovin s krofi v Budimpešti, kjer si lahko olajšamo željo po sladkem

Če je februar, je pust, če pa je pust, potem ne smemo pozabiti na krofarstvo, ki je povezano z neštetimi vraževerji. Po mnenju nekaterih, več kot ga pojemo, boljša bo letina in se lahko izognemo uničujočim neurjem, drugi pa ga vidijo kot simbol iskanja partnerja. Ne glede na resnico smo našli najboljše izdelovalce krofov v Budimpešti!

The Box Donut

V prestolnici lahko sedaj na skupno petih mestih najdete krofe posebnega okusa The Box Donut, ki prednjačijo tako po dekoraciji kot po nadevu. Prelive izdelajo sami ali skrbno izberejo, da ustvarijo vznemirljive sezonske kombinacije okusov, zato ni treba posebej poudarjati, da pripravljajo tudi posebne različice za pustni čas in valentinovo, le poskrbite za svojo izbiro! Poleg tega jih lahko najdete v šestih drugih mestih po vsej državi: Debrecen, Szeged, Sopron, Szombathely, Győr in Nyíregyháza.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 62. | 1076 Budimpešta, Thököly út 10. | 1051 Budimpešta, Zrínyi u. 18 | 1034 Budimpešta, Bécsi út 154. (GoBuda Mall) | 1106 Budimpešta, Örs vezér tere 25/A (Arkad) | Spletna stran

Donuterie

Na madžarskem sedežu romunske franšize že pripravljeno testo za krofe postane okrasno pred našimi očmi zahvaljujoč različnim glazuram, posipom, kremam in bonbonom. Stalna ponudba Donuterie obsega 24 slastnih različic krofov, tako da lahko vsak najde okus po svojem okusu. Ne pozabite tudi na njihovo sezonsko ponudbo, saj v različnih letnih časih pripravljajo nove akcije. Pomembno je vedeti, da je trgovina trenutno v fazi prenove, zato delujejo samo na način prevzema!

1054 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 56.

Bomboloni

Bomboloni na Pozsonyi úti privablja svoje goste v Újlipótváros z okusom pravih, domačih krofov in božanskega, sladkega in slanega peciva. V kotni krofarni lahko okusite cvetlične krofe pekovskega mojstra Szabolcsa Szabadfija, s presenetljivimi posebnostmi poleg klasike, tako po okusu kot po izgledu. Kot smo zadnja leta že vajeni, v pripravah na pustni čas izbor popestrijo z umazanimi krofi.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 49.

La Donuteria

Ekipa La Donuterie je recept za popoln krof razvijala 4 leta, tako da je testo postalo mehko in puhasto, kar dopolnjujejo najokusnejše glazure. Sestavine za božanske krofe so narejene iz madžarskih sestavin, zato je franšiza, ki je v osnovi iz Bratislave, zelo priljubljena tudi v madžarski prestolnici. Pisana dekoracija trgovine namiguje že pred vstopom, da smo prispeli v nebesa ljubiteljev krofov, kjer tudi vegani ne bodo ostali brez sladkarij.

1092 Budimpešta, Ráday utca 8.

Láng Fánk

Ljubitelji tradicionalnih krofov v prestolnici ne bodo ostali brez sladkih gastronomskih doživetij, saj lahko zahvaljujoč Lángu Fánku prigriznejo tudi klasično različico pentlje. Poleg tega so pomislili celo na goste s preobčutljivostjo na hrano, saj imajo možnost brez glutena in mlečnih izdelkov ter vegansko. Priljubljeni food truck, ki prodaja tudi negorljivo hrano, se ne zasidra nikjer predolgo. Če želite vedeti, kje bo naslednja postaja, morate spremljati njihovo stran na Facebooku.

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 43.