7 novih knjig o odnosih, iz katerih se lahko naučite veliko o tem, kako odnosi delujejo

Če želite izvedeti več o tem, kako delujejo človeški odnosi, je bilo nedavno objavljenih nešteto odličnih psiholoških knjig, ki vam pomagajo krmariti po zapleteni mreži naših odnosov. Pokazali vam bomo, kaj so!

Gary Chapman: 5 jezikov ljubezni – Darilna izdaja v harmoniji drug z drugim

5 jezikov ljubezni – Medsebojno usklajena dekoracija je odlično darilo za pare za poroke, obletnice ali druge posebne priložnosti. Koncept petih jezikov ljubezni je imel odločilno vlogo pri obnovi neštetih odnosov. Preprosta, a globoka načela jezikov ljubezni navdihujejo pare, da odkrijejo skrivnost vseživljenjske ljubezni. Svetovno priljubljena knjiga Garyja Chapmana je izšla v prenovljeni, razširjeni izdaji s knjižnico kreativnih idej in testom za samoocenjevanje.

Kata Herendi – Judit Eszter Szabó: 20 vprašanj o samospoznavanju in odgovorov o odnosih

Družbeni odnosi nas oblikujejo od prvega do zadnjega trenutka našega življenja. Skozi njih postanemo to, kar smo, in zaradi njih se nenehno spreminjamo in razvijamo. A ni pomembno v katero smer. Naši odnosi se lahko gradijo in uničujejo, vodijo nas v dobre in slabe kraje. Vsak človeški odnos je priložnost, da se nekaj naučimo o sebi. V očeh drug drugega vidimo nekaj o sebi, kar bi sicer ostalo skrito. Ta knjiga ponuja oprimke in nove vidike za to samopregledovanje, za pošteno gledanje v ogledalo, da se lahko približamo sebi in drug drugemu. Drugi zvezek avtorjev spletne revije Pszichoforyou se ukvarja z vprašanji odnosov med starši in otroki, prijateljstev, odnosov med brati in sestrami, delovnih odnosov in parov. Poglavja in praktične naloge v knjigi lahko vodijo do spoznanj, s pomočjo katerih lahko brez skrbi in pogumno stopimo drug drugemu naproti ter hkrati k popolnejšemu življenju.

Terrence Real: Mi – Kako preseči osnovno idejo TI in JAZ, da zgradimo bolj ljubeč odnos

Terrence Real, zavetnik parov na robu ločitve, je v svojem najnovejšem delu razkril, da čeprav je imel v 20 letih veliko predavanj o normalnem zakonskem sovraštvu, nihče nikoli ni podvomil v njegov obstoj. Mednarodno priznani družinski terapevt v svoji knjigi Mi – Kako preseči osnovno idejo TI in JAZ, da zgradimo bolj ljubeč odnos, ponuja nov repertoar odnosnih veščin, ki jih je mogoče uporabiti za reševanje zakonov na robu prepada. Revolucionarna in pionirska knjiga, ki sta jo priporočila Bruce Springsteen in Esther Perel, je zdaj na voljo v madžarščini v knjigarnah. Po lastni izjavi avtorja je v svoji knjigi kritiziral toksično kulturo individualizma, saj v svoji terapevtski praksi vsak dan vidi, kako zastruplja intimne odnose.Dr. Imre Csernus: Jaz in ti

Ljudje zelo pogosto imenujejo kompromis prilagajanje, tako kot je varnost sreča. Oba sta enako samovarljiva. Predavanja dr. Imreja Csernusa v živo so vedno priljubljena, a ko so tema odnosi, je dvorana vedno nabito polna. Zakaj nam iskanje in ohranjanje ljubezni in sreče tako pogosto povzroča težave? Znani psihiater zasleduje to vprašanje v svoji novi knjigi. Kratek odgovor daje naslov knjige. Ni naključje, da namesto reda vljudnosti „ti in jaz” jaz in ti, saj kdor ne zna sprejeti in ljubiti sebe, ne more zares ljubiti tudi drugih. Izhajajoč iz tega izhodišča, gre avtorica skozi faze odnosov, ki jih poznamo vsi, od prebujanja privlačnosti do razhoda, ki se tako pogosto zgodi, od prvih poskusov zakritja v mladosti do odrasle ljubezni, od ustanovitve družina do prihoda otrok, da se ločijo in začnejo znova ali, kjer je primerno, je razmerje uspešno do rešitve.

Objemi me! – 7 korakov do vseživljenjske ljubezni

Vsakdo potrebuje varno vez z nekom. V zrelih letih je to največkrat naš partner, naš zakonec. Ta vez je varno zatočišče, kamor se lahko umaknemo, in varna baza, iz katere se odpravimo v svet. Je biološko kodirana, naravna potreba vsakega človeka. Čustvena oddaljenost je vedno v središču velikih konfliktov in resnih težav v odnosih; hkrati pa varna, ljubeča in trajna ljubezen sploh ni nemogoča, če vemo, po kakšnem terenu se gibljemo. Na to področje nas vodi knjiga o odnosih, ki temelji na pri nas vse bolj poznanem pristopu terapije za pare Osredotočanje na čustva.

Emily Nagoski: Kakršen si – Psihologija nepozabne spolnosti

Knjiga, ki bo korenito spremenila vse, kar ste mislili o ženskem telesu. Zakaj je tako težko priti na vrh? Je to, kar čutim med seksom, normalno? Je problem v meni? – Mnoge ženske si vsak dan postavljajo ta in podobna vprašanja in se počutijo negotove glede lastnega telesa in spolnosti. Glavni namen edinstvenega dela Emily Nagoski je razbliniti te mučne dvome in nam pokazati pot do nas samih. Seksualni terapevt z desetletnimi izkušnjami verjame, da je naša spolnost edinstvena, tako kot naši prstni odtisi, in je v veliki meri odvisna od naših reakcij, naše individualnosti, naših okoliščin in vsakodnevnih izkušenj. Zato nimamo razloga, da bi nas bilo sram ali da bi se primerjali z drugimi. Vsaka ženska je drugačna – in to je normalno.

John Birger: Prevzemite pobudo!

Po besedah Johna Birgerja je čas, da priznamo, da romantični vzorci v zadnjih letih izginjajo, na ženskah pa je, da razvijejo nove navade. Spletne strani za zmenkarije in mobilne aplikacije so spremenile dinamiko rojevanja odnosov, na trgu zmenkov je več izobraženih, neodvisnih žensk kot podobnih moških, od gibanja #MeToo pa so slednji postali popolnoma negotovi, kako se lahko približajo ženska na način, ki ga ni mogoče napačno interpretirati, zato si potem pogosto sploh ne upajo pristopiti. Nič ne ostane, ženske morajo narediti prvi korak! Avtor ponuja nove, pogumne strategije zmenkov, pri čemer zabavno in prepričljivo združuje rezultate znanstvenih raziskav z zgodbami iz resničnega življenja. Konkretno svetuje, kako se obnašati v različnih situacijah, kako se izogniti pastem spletnih zmenkarij in zakaj bi morali hoditi z nekom, ki ga poznamo, namesto z neznanci. Knjiga je nepogrešljiv priročnik za vse ženske, ki želijo iskati (in najti) partnerja na drugačen način kot doslej, pa ne vedo, kako bi se tega lotile.