8+1 razkošnih razglednih točk v Budimpešti, s katerih si je vredno ogledati mesto

Nepozaben pogled, saj lahko od zgoraj opazujemo vrvež prestolnice, znane lokacije mesta, ki se od zgoraj zdijo majhne. Če bi radi po priljubljenih razglednih točkah Budimpešto spoznali še iz druge perspektive, je tukaj nekaj priporočil za ponovno odkrivanje prestolnice.

Kupola Madžarske narodne galerije

Kupola Magyar Nemzeti Galéria, ki služi kot dom neštetih vznemirljivih razstav in ponuja čudovito panoramo, je tudi simbol obrisa obrežja Donave. Ni naključje, da je najvišja točka palače Budavári zelo priljubljena, saj se z njene terase ponuja neprimerljiv pogled na prestolnico pred nami. Kupolo si lahko ogledate med odpiralnim časom in glede na vreme z vstopnico za stalne razstave.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

BalloonFly

Če bi radi bili del resnično edinstvene panorame in resnično pogledali zviška na mesto pod seboj, ni boljše izbire kot balon BalloonFly. Ličarsko vozilo, ki se nahaja v Mestnem parku, vozi vsak dan po urniku, odvisno od vremena. Z njegove palube lahko z višine 150 metrov občudujete razgled in edinstveno krožno panoramo.

1148 Budimpešta, hrib Városliget-Mimóza

Razgledni stolp glavne župnijske cerkve Budapest-Belvárosi

Na skoraj tradicionalnem 75-minutnem sprehodu po stavbah, ki se začne vsako sredo ob 14. uri, lahko pogledate v zakulisje ne samo cerkve Budapest-Belvárosi Főplébánia na Trgu 15. Marciusa. Voden ogled nam daje tudi priložnost, da si s cerkvenega stolpa ogledamo tako priljubljeno Pešto, Budim in Donavo.

1056 Budimpešta, Március 15. tér

Razgledno kolo Budimpešte

V središču Budimpešte lahko uživate v resnično osupljivem doživetju zahvaljujoč budimpeštanskemu panoramskemu kolesu, ki je odprto vse dni v letu. S panoramskega kolesa, ki že skoraj 10 let, od leta 2013, ponuja panoramo Budimpešte na pladnju, si lahko ogledate vse znamenitosti mesta, od ladjic po Donavi do gradu Budim do množice stolpov peštanskih cerkva .

1051 Budimpešta, Erzsébet tér

Grobnica Gül Baba

Vredno je vsega truda in vsakega tlakovca na ulici Gül Baba, ki ostane za seboj, da lahko pogledamo na mesto s strani Rózsadomb, grobnice Gül Baba. Kraj, ki je spomladi ovit v vonj cvetja in pisanih cvetnih listov ter obdan z nič manj kot 140 drevesi, lahko obiščete od torka do nedelje med 10. in 18. uro in od tam raziskujete mesto.

1023 Budimpešta, Mecset u. 14.

Apostolski stolp v Madžarskem kmetijskem muzeju

Ena najbolj vznemirljivih razglednih točk Vajdahunyadvárja v Városligetu, Apostolski stolp, vas premami, da premagate 150 stopnic. Nagrada za vzpon po stopnicah je očarljiv razgled, ki se odpira ne le na hrib Gellért, Budimski grad in baziliko svetega Štefana, ampak tudi na kotičke stavbe Vajdahunyadvár, ki bi sicer ostali skriti radovednim očem. Vodeni sprehodi do stolpa, ki spominja na stolpno uro Segesvár, se začnejo vsako uro od torka do nedelje med 10. in 17. uro.

1146 Budimpešta, Vajdahunyad stny.

Panoramsko razgledišče bazilike Szent István

Malokdo ve, a vsekakor je vredno obiskati baziliko svetega Istvána v središču mesta, ne le zaradi čudovitega cerkvenega trga. Z ločeno vstopnico, ki omogoča vstop v zakladnico in panoramsko krožno teraso, lahko z višine pogledate na tkivo mesta, skozi ulice in oboke, na znane cerkvene stolpe in vedno živahno mestno jedro. od 65 metrov.

1051 Budimpešta, Szent István tér 1.

Razgledišče Sashalmi

XVI. okrožju, v mirnem okolju vrtnega mesta, je razgledna točka Sashalmi, ki se dviga nad trgom Reformátorok, vsekakor vredna raziskovanja mesta. Po 100 stopnicah lahko z razgledne ploščadi vidite vse do hriba Gellért, v daljavi pa se vidi kontrolni stolp letališča Liszt Ferenc in celo most Megyeri. Brezplačno opazovalno ploščad lahko obiščete ob delavnikih od 7.30 do 19.00 in ob vikendih do 21.30.

1161 Budimpešta, Sashalom u. 6.

+1 MOL kampus

Kampus MOL, ki se dviga nad Lágymániosom, nebotičnikom, ki dominira obzorju prestolnice, prav tako obljublja panoramsko doživetje, saj bo pogled na mesto od tu nepozaben. Glede na dosedanje novice nam ni treba dolgo čakati, da raziščemo višine sedeža: strešno teraso kampusa v 29. nadstropju, ki ponuja neprimerljivo panoramo, naj bi za javnost odprli spomladi.

1117 Budimpešta, Dombóvári út 28.