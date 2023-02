15 manj znanih pohodniških točk in skrivnih zanimivosti v Južni Pešti in okolici

Če ste odkljukali vse pohodniške točke v Budimskem gorovju, je vredno na seznam uvrstiti raznolike znamenitosti južne Pešte, saj ima regija veliko razburljivih destinacij.

Močvirje Merzse, Budimpešta (XVII. okrožje)

Na obrobju Budimpešte, poleg letališča Ferihegy, leži edino pravo močvirje prestolnice, zadnji predstavnik nekdanjih močvirnih predelov pokrajine Pešta, barje Merzse. Rastlinstvo in živalstvo 40 ha velikega naravnega rezervata lahko spoznate na 15 postajališčih in 6 kilometrov dolgi naravoslovni poti, ki vas po pešpoteh ob močvirju popelje do novega lesenega razglednega stolpa. Med prijetnim sprehodom na prostem lahko srečamo številne živalske in rastlinske vrste: v neposredni bližini vode je na njenem robu gozd s trsjem, v katerem živijo zavarovane vrste ptic, zajcev, srn in lisic, na obala jezera, ki je glasna od žabjega kvakanja in brenčanja žuželk, celo ropot letal izgine v daljavo.

Vrt Bókay, Budimpešta (18. okrožje)

Le malokdo ve, da je v Pestszentlőrince morda najbolj raznolik park v Budimpešti, vrt Bókay, ki je obdan s hišami z vrtovi in ​​obsega 16 hektarov površine. V vsakem letnem času na prostem čakajo spektakularni okrasni ribniki z lokvanji, vijugaste sprehajalne poti in parkovni gozd, svoj izračun pa lahko najdejo tudi ljubitelji aktivne rekreacije, saj je tu pustolovski park, tematska igrišča, igrišče za košarko, Teqball igrišče, teniško igrišče, smučišče za štiri sezone, drsališče pozimi, bazen, plaža poleti in bloki savn so na voljo tudi na območju parka za prosti čas. Glasbeni oder in prireditveni prostor gosti velike koncerte in gastro festivale.

Skrite pohodniške točke v Budimpešti

Promenada Györgyja Kolonicsa, Budimpešta (XXI. okrožje)

Bližina narave, na videz nedotaknjena, divja, bujna vegetacija, razpotegnjena poplavna drevesa, tišina, spokojnost in bližnje valovanje Donave, na kateri se zibljejo labodi in race. Vse to lahko uživate na 5 km dolgi promenadi Kolonics György, ki ima edinstven del plaže v Budimpešti. Urejeni parki, senčni gozdički, klopce, gusarsko igrišče, športna igrišča, naravoslovna pot, romantičen leseni mostiček, zunanji fitnes park, ribiške točke in pomoli naredijo kraj še bolj impresiven. Lahko se pripeljemo z avtobusom, HÉV ali celo po kolesarski stezi v odličnem stanju, zagotovo se ne bomo izgubili.

najboljše znamenitosti v Budimpešti

Botanični vrt Soroksári, Budimpešta (XXIII. okrožje)

Zelena skrinjica draguljev, ki se razprostira na 60 hektarjih, le 20 kilometrov od središča vrveža prestolnice, ponuja možnost mirne sprostitve v nežnem naročju narave. Botanični vrt je nastal v izobraževalne namene v šestdesetih letih, želeli so ustvariti možnost za neposreden stik bodočih hortikulturnih inženirjev z rastlinami. Park trenutno pripada Fakulteti za hortikulturo Univerze Szent István, tako da še vedno izpolnjuje svoje izobraževalno poslanstvo, tisti, ki jih zanima narava, pa so vabljeni tudi na potepanje med rastlinjem. Tisti, ki se želite sprostiti na prostem, lahko najdete številne snežne kapljice in prijetno jezerce v botaničnem vrtu Soroksári, katerega trenutni delovni čas najdete na spletni strani.

manj znane znamenitosti v Budimpešti

Jezero Kavicsos, Budimpešta-Szigetszentmiklós

Na meji med Szigetszentmiklós in Csepel leži jezero Kavicsos, znano kot madžarski Maldivski otoki, in njegov otoški sistem, 166 hektarjev velik arhipelag, katerega več kot 60 % predstavlja voda. Nekdanji rudnik gramoza, iz katerega so med drugim pridobivali surovino za panelne hiše v Csepelu, je že več kot 25 let zaprt, jezero pa je naselilo bogato vodno in ptičje življenje. Na otokih je bilo zgrajenih skupno petsto hiš, ki danes večinoma služijo kot počitniške hiše in ribiške koče, nekatere družine pa živijo na jezeru vse leto. Okolica Kavicsos-tója je pravi raj za ribiče in je celo klasificirana kot zasebno območje v rokah ribičev, seveda pa se lahko sprehodite med hišami, ne da bi motili domačine.

Skrite pohodniške točke v Budimpešti

Park divjih živali Szigethalmi

Szigethalom, 40 minut vožnje od prestolnice, je dom Szigethalm Family Game Park, ki je zrasel iz dvorišča hiše starih staršev in njenih dvoriščnih živali v prijeten majhen park, ki ga danes radi obiščejo številne družine. Park divjih živali, odprt leta 2014, ima trenutno kozjo farmo, otroški živalski vrt, ribnik, ponije, hišo za papige in pet igrišč za obiskovalce, ki si lahko obogatijo nepozabna doživetja z obiskom zelenice, kjer prevladujejo male in velike živali. .

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147.

Ráckevei Hajómolom

V središču mesta Ráckeve, ob sprehodu po obalni promenadi, le 100 metrov južno od mostu, najdemo ladjedelnico Ráckeve, rekonstrukcijo zadnje madžarske ladjedelnice. Zahvaljujoč razvoju tehnologije originalna replika mlina ni doživela enake usode kot druge kopije, ki so jih odnesli na sežig, ampak so jo prepeljali v Szentendre Skanzen razbitina. V zgodnjih 2000-ih so ga s pomočjo potomcev nekdanjih mlinarjev in sodelovanja skupnosti obnovili, od leta 2010 pa deluje kot interaktivni muzej.

Kapela Zichy, Lórév

Blizu glavnega kraka Donave, na južnem delu otoka Csepel, je eno najstarejših naseljenih krajev v grofiji Pest, Lórév pri Ráckeveju. Izjemna znamenitost majhne vasi je kapelica Zichy, ki stoji na mirnem otočku v poplavni ravnici Donave, ki jo je mogoče videti s prostim očesom tudi iz Adonyja na drugi strani. Majhna enoladijska stavba, zgrajena leta 1859, je bila postavljena v spomin na grofa Ödöna Zichyja, nekdanjega podžupana okraja Fejér, ki je bil na tem mestu usmrčen po revoluciji 1848-49 in osamosvojitveni vojni. Lokacija s tragično zgodovino še danes mnoge privablja s svojo romantično, neogotsko podobo in slikovito okolico.

Ócsá Tájház in samostan Premontre

V staro vas Ócsa, ki se nahaja približno pol ure vožnje od prestolnice, se lahko vpijete v vzdušje starih časov z lagodnim sprehodom. Kmečke hiše s slamnato streho, ki pripadajo kompleksu vrat Ócsai Tájház, brez izjeme upočasnijo hitrost, XIII. stoletja premontska bazilika, ki je danes reformirana cerkev. Cerkev spomenik, ki spominja na stoletja, je tudi ena najlepših trdnjavskih cerkva v madžarski arhitekturi. In dobra novica je, da je zunaj stare vasi v Ócsi, na liniji kleti Öreghegyi, kaj videti, preteklost postane skoraj otipljiva, ko se sprehodite skozi njene kleti.

Naravoslovna pot Selyemrét, Ócsa

Naravoslovna pot, ki se nahaja v Velikem gozdu pri Ócsi, nedaleč od Budimpešte, je zaradi svoje lahkotnosti in kratkosti dobra destinacija za otroke, 3 km dolga pot pa zagotavlja zanimive znamenitosti v vseh letnih časih. Posebnost učne poti s 6 postajami je, da je pot speljana skozi barjanske gozdove in barja, tako da lahko s pomočjo informativnih tabel izvemo vse o svetu tega posebnega habitata. Naravoslovno pot je še posebej vredno obiskati pozimi, v hudem mrazu, saj zmrznjeno barje ponuja bleščeč pogled.

Promenada Szent Jakab, Dabas

Če iščete kraj za obisk, po katerem se lahko sprehajate z majhnimi otroki, se odpravite v Dabas, vključno s promenado Szent Jakab. Edina dva kilometra dolga promenada, zgrajena na stičišču kanala Donava-Tisa in glavnega kanala Donava-Dolina, je del Madžarske romarske poti in deluje tudi kot naravoslovna pot. Pot, zgrajeno na kolih, dopolnjujejo brvi in dvonadstropna razgledna ploščad, na vrhu katere se nam odpre čudovit panoramski razgled. Sprehajališče je zelo priljubljeno med domačini, saj je okolica odlična za piknike, peko na žaru, šport in celo ribolov.

Šotno jezero, Gyömrő

Če si želite malomeščanske romantike, za cilj izberite Gyömrő, ki ima dolgo zgodovino. Številne pohodniške poti v okolici segajo v prijazno naselje, vendar je tudi veliko zanimivosti le v mestu. Ena njegovih glavnih znamenitosti je grad Teleki, ki se danes uporablja kot šola in je bil zgrajen po načrtih Józsefa Hilda, nato pa se morate sprehoditi okoli jezera Tőzeges, ki je priljubljeno med ribiči in obdano s trsjem. Če postanete lačni, skočite še do jezerske kopeli, kjer vas poleg slikovite okolice čakajo tudi kulinarične dogodivščine.

Kletna vas Monori

”Mesto tisočerih kleti”, torej Monor, se nahaja le 25 kilometrov od Budimpešte, na stičišču hribovja Monor-Irsai in Alfölda. Kraj ne slovi le po 190 metrov visokem hribu Strázsa, temveč tudi po romantičnih kleteh in v les vkopanih stiskalnicah, ki tako verno poustvarjajo vzdušje podeželske idile. Kletarsko naselje, ločeno od vinogradov, je edinstveno ne le v tej regiji, ampak tudi v državi, saj ponuja vpogled v približno 960 kleti in stiskalnic ter vinogradniško-vinarsko pot, na koncu katere nas lahko gledate na valovite vinograde z razgledišča, obdanega z igriščem. Vredno je spremljati tudi Facebook stran vasi, saj občasno obiskovalce razveselijo z otvoritvenimi dogodki kleti.

V soseski Monor so tudi skrivne zanimivosti:

Pótharaszt sprehajalni gozd in cerkev v divjini, Csévharaszt

Sprehajalni gozd Pótharaszti se skriva v zaščitenem naravnem rezervatu Csévharaszti Borókás, ki slovi po pokrajinah peščenih sipin, in je zaradi svoje raznolike flore priljubljena pohodniška destinacija med domačini. Pohodniška pot, ki se začne iz turističnega središča, je posejana z manjšimi in večjimi travniki, ki se izmenjujejo z borovci, gozdiči trepetlik, hrastovimi gozdovi in gostim grmovjem. Med našo potjo akacijev nasad sredi polja skriva puščavski tempelj Pótharaszti, zgrajen v času kraljev Árpádov. Med izkopavanjem leta 1997 se je pokazalo, da so pod sedanjimi ruševinami tudi ostanki starejše cerkve. Danes je ostal nedotaknjen zahodni zid srednjeveškega spomenika, ki sega pet metrov visoko proti nebu.

Račja učna pot, Apaj

Naravoslovna pot Réce s petimi postajami, ki vodi ob nekdanjih ribnikih Apaj, poteka skozi največje slano območje narodnega parka Kiskunság. Zaradi mokrega, močvirnatega okolja je ravnina priljubljena med pticami, ki so napolnjene s ptičjim oglašanjem ob spomladanskih, zgodnjih poletnih in jesenskih selitvah ptic. Iz opazovalnic, ki so postavljene na obeh koncih poti, lahko opazujemo labode grlice, različne vrste rac, bele čaplje, štorklje, travniške ponirke, stročnice, trstnice, trstenjake, pastirje, modrice, sinice, pa tudi velike -telesni stepski jereb, katerega ena največjih domačih čred živi tukaj v prijateljstvu z eno najpomembnejših čred sivega goveda v Veliki nižini.