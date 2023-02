7 posebnih umetniških kavarn v Budimpešti, ki vas pričakujejo z neponovljivim vzdušjem

Iskali smo restavracije v Budimpešti, kjer gre okusna kava z roko v roki z umetnostjo in navdihujočim okoljem. Spoznajte odlične umetniške kavarne naše prestolnice, ki vas bodo v hipu osvojile s svojim edinstvenim šarmom.

Kornél

Le streljaj od jezera Feneketlen lahko najdete kavarno za pravljico: majhna trgovina na Dezső tér v Kosztolányiju svoje čarobno vzdušje ne dolguje le terasi, obdani z bršljanom, ter družinam in psom prijaznim storitvam. V trgovini, ki deluje tudi kot galerija, se poleg izvirnih slik, grafik, razglednic in plakatov madžarskih umetnikov, za velikimi steklenimi okni skrivajo ročno izdelane lutke, papirnata gledališča, optične igrače in pripomočki. V neponovljivo očarljivem Kornélu, katerega ime je navdihnil Kosztolányijev junak kratke zgodbe, Kornél Esti, lahko pozabite na resničnost ob srkanju kave, vroče čokolade ali morda zlatega mleka, ki ga spremlja rezina nebeškega piškota ali solza in pojdi. pesem. Poleg pogovorov, koncertov in pop-up sejmov, povezanih z razstavami, se lahko udeležimo dodatnih programov – naj bo to zgodboterapija, sprehod po mestu ali rokodelska delavnica.

1113 Budimpešta, Kosztolányi Dezső tér 4. | Facebook

Galerija in kavarna Gross Arnold

Arnoldo, majhna, a izjemno očarljiva trgovinica na Bartók Béla út, ki je bila odprta tik pred umetnikovo smrtjo, obeležuje enega najvidnejših madžarskih umetnikov 19. stoletja, grafika Grossa Arnolda. Ko prestopimo prag, lahko pademo v čarobni pravljični svet Gross Arnolda, t.j. Arnolda, s pisanimi jedkanicami, starimi plakati in osebnimi fotografijami. Potopite se v animirani pravljični svet ob rezini slastne torte in sveže praženi kavi ali pa obiščite galerijo na enem izmed pestrih kulturnih programov – v vsakem primeru ne boste razočarani.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46. | Facebook

Studio Cafe

Le za roko stran od Mátyás térja najdete prijetno kavarno, kjer poleg odličnih specialty kave lahko izbirate med okusnimi pecivi, sendviči, limonadami, sokovi, čaji in številnimi drugimi dobrotami. Zahvaljujoč prijazni postrežbi in prijetni glasbi v ozadju je kraj idealen za študij, pogovore in intimne zmenke, a tudi manjše skupine se lahko prilegajo v prostor za goste galerije. Med dvema predstavama sem z veseljem zaidejo tudi študenti iz okolice, dejstvo, da je prijazen do živali, le še poveča sijaj Studia.

1084 Budimpešta, Tavaszmező utca 19. | Facebook

Kavarna Bálint Gallery

Kavarna Bálint Galéria Café, ki se nahaja ob strani vile na ulici Házmán, velja za Pasaretovo dobro skrito kultno točko, ki je že nekaj časa neizogibna lokacija družabnega življenja prebivalcev Budimpešte. Restavracija, ki podnevi deluje kot prijetna kavarna, zvečer pa kot prijazen pub, je v lasti Bálinta, ki goste vedno sprejme prijazno in vljudno. Ločena od mestnega vrveža je kavarna pravi otok miru, kjer si lahko napolnite baterije tako v očarljivi notranjosti kot na vrtu, obdanem s starimi drevesi.

1026 Budimpešta, Házmán utca 5.

Kavarna Ben

V mirni kavarni Cafe Bene, ki se nahaja v bližini parlamenta, vas pričakuje neponovljiva kavalkada barv! Na stenah si lahko ogledate dela nadobudnih madžarskih umetnikov, ki prikazujejo na tisoče barv in odtenkov, če pa to ni bilo dovolj, so pisani tudi v žamet oblečeni stoli, opazite pa celo osvetljen terarij, v katerem malo gekonov živi svoj vsakdan brez stresa. Poleg okusne kave lahko naročite vročo čokolado, čaje, limonado ali celo chai latte, glasujete pa lahko tudi za craft pivo, ob pijači pa lahko uživate v pecivu, paninijih in toplih sendvičih.

1053 Budimpešta, Alkotmány utca 16.

Glavna fotografija

Nezgrešljivo mesto v Budimpešti je Főfoto, galerija, kavarna in foto trgovina, ki se ukvarja s klasično in sodobno fotografijo, priljubljeno stičišče Kálvin tér. Od pomladi do jeseni se v restavraciji, ki ima tudi prijetno teraso, skozi vse leto odvijajo različni dogodki, med drugim razstave, predstavitve knjig, sejmi oblačil in delavnice. Sem se ne splača priti le zaradi določenega dogodka, saj je celotno opremo, od stropne razsvetljave do malih in velikih stenskih dekoracij, navdihnila fotografija. V privlačnem okolju lahko poskusite kavo, sokove, torte, craft piva, vina, zajtrke in prigrizke.

1085 Budimpešta, Baross ulica 10.

Esernyős

Večnamenska ustanova Esernyős se nahaja na mirnem trgu Fő v Óbuda, ki hkrati deluje kot programsko prizorišče, kavarna in bistro, coworking pisarna, likovna galerija in turistična informacijska točka. Dom različnih koncertov, razstav, razprav, filmskih projekcij in literarnih večerov, ima Esérnyos tudi neskončno očarljivo notranje dvorišče, kjer poleti čaka vrsta vznemirljivih programov. Prijazen do obilne ponudbe postrežba in dostopne cene, ob delavnikih pa je na voljo tudi dnevni meni za kosilo za samo 1.690 HUF.

1033 Budimpešta, Fő tér 2.