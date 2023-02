7 zanimivih znamenitosti neprimerljive lepote v regiji Zselic

V notranjosti Somogyszága, Zselic, kjer prevladujejo gozdovi, pokriva površino okoli 1.200 kvadratnih kilometrov. Naravoslovne poti nas popeljejo v svet bukev in srebrnih lip, ljubke vidre nam polepšajo dan, zvezde najjasnejšega neba na deželi nam padajo izpod nog in to še ni vse.

Jezero Ropolyi

V osrčju varstvenega okrožja Zselic, med pobočji, poraslimi z gozdovi, se skriva jezero Ropolyi in njegovo idilično, mirno podeželje. Nič ne poveča njegovega romantičnega šarma kot majhen otok z lesenim paviljonom, do katerega vodi brv, in pomoli, ki se vrstijo ob obali. Jezero medtem obdaja razgibana pokrajina, na eni strani leži travnik, ki vabi k počitku, na drugi strani pa senčna sprehajalna pot poleti skriva pred sončnimi žarki. Na travniku nas pričaka podeželska hiša, zgrajena v ljudskem slogu Somogy, skupaj s kulturnozgodovinskimi spomeniki Zselic, nedaleč od nje pa je kapelica. Poleg tega lahko organiziramo celo večji žar ali piknik na plaži, saj so na prostoru postavljeni kamin, peč, mize in klopi. In če bi radi odkrili še več zanimivosti okoli ribiškega jezera, nam bo pri tem pomagala hišica čuvaja narave na obali.

Zvezdni park Zselici

Nekaj minut od jezera Rapolyi, prav tako v okrožju zaščite krajine Zselici, se nahaja Zvezdni park Zselici, ki je leta 2009 kot prvi v Evropi osvojil naziv Mednarodni zvezdni park. Observatorij je odprt vse leto, v razstavni prostor, kupolo teleskopa in planetarij pa lahko vstopimo le v okviru programov, objavljenih na njihovi spletni strani. Med drugim lahko raziskujete sončni sistem, se udeležite astronomske razstave, filmske projekcije v planetariju ali spoznavate nebesna telesa in ozvezdja neba na večerni predstavitvi teleskopa. Večji del leta lahko prosto obiskujemo druge dele parka, razgledišče in počivališča.

Grad Zrínyi

Grad Zrínyi v Szigetvárju je zavzel večno mesto na straneh zgodovinskih knjig, ko je leta 1566 Miklós Zrínyi s svojo vojsko 2500 mož ustavil številčno premočno vojsko sultana Sülejmána. Več kot mesec dni so se upirali turškemu obleganju, nazadnje pa so se prebili iz notranjega gradu, ki je že gorel, in umrli junaško. Osvajalci so grad takoj začeli obnavljati, ki je takrat dobil današnjo podobo. Po turški vladavini so utrdbo dodatno utrdili Habsburžani, spomin na katere ohranjajo sedanja vrata, baročni stolp z uro in niz ječ. Danes nam v obnovljenem gradu zgodbe starih časov oživljajo na številnih razstavah, po predhodni prijavi pa se lahko udeležimo tudi predstavitve noš in orožja ter vodenega ogleda.

Naravoslovna pot Ósbükkös

Park ob Gozdarski šoli Kikerics bi lahko bil samostojna točka na našem seznamu zanimivosti, saj so tu poleg velikega igrišča še gozdna telovadnica, jezerce in peč. Prava avantura pa nas čaka onkraj parka, na 1,5 km dolgi učni poti, ki se začne od tu in nas uvede v svet starodavnih almámléških bukev, ki so nedotaknjene že več kot 200 let. Našo turo spremlja 20 predstavitvenih tabel, s pomočjo katerih lahko spoznamo lokalne drevesne vrste in zelišča. Poleg vsega tega smo lahko priča naravni obnovi gozda, torej procesu, ko na mestu podrtega drevja nastajajo nove različno stare zaplate.

Učna pot Srebrni lišaj

Zahvaljujoč 6 km dolgi naravoslovni poti v Južnem Zselicu lahko spoznamo vsakodnevno delo gozdarstva in gozdarjev, geologijo kraja, njegove naravne vrednote ter kulturne in zgodovinske znamenitosti. Pot, imenovana po značilnem drevesu regije, srebrniku, se začne pri izviru Szent-kút v vasi Mozsgó, tako da lahko začnete lahek pohod s polno steklenico vode. Po emblemih iz srebrnih lipovih listov, narisanih na drevesih, se potikamo po vznožju. Zaradi tega bo naša pot presekana strmejšim, položnejšim bregom in z vodo bogatimi dolinami. Končno izstopimo na meji vasi Almáskeresztúr, kjer se lahko osvežimo z vodo izvira László.

Gyertyanosi Park gozd

Kapljica najboljšega v Zselicu je park Gyertyános, kjer poleg gozda, polnega hrastov svečnic, najdete tudi redkejše, zaščitene krajinske rastline. V parkovnem gozdu, ki je nastal leta 1973, so strmi griči razrezani z globokimi dolinami in grapami, zaradi katerih se lahko sprehajate po pokrajini z razgibano površino. Na divjem podeželju se lahko zazibate na mostovih čez struge potokov, se sprostite v slikovitem okolju jezera Hódos ali celo naredite piknik.

Farma jelenov Bőszénfai

Za obiskovalce je odprta tudi 1300 hektarjev velika farma divjadi, ki jo upravlja madžarska univerza za kmetijstvo in biološke vede. Radovedne oči si lahko napasejo oči na skoraj 2000 divjih živalih: divji prašiči, damjaki, jeleni damjaki, mufloni, srne so prebivalci jelenjadi. Obisk divjadi je možen prosto skozi vse leto v odpiralnem času, po predhodni prijavi pa si je možen tudi ogled razstave rogovja. Poleg tega ob koncih tedna strokovnjak spremlja goste skozi nežen vrt jelenov, kjer lahko od blizu spoznajo živali. Po predhodni prijavi je možen tudi ogled jelenov s konjsko vprego ali traktorjem. Poleg vsega tega je tu še otroški živalski vrt za mlade in stare, s prijaznimi kravami jeleni, mladiči jelenov, damjakov in divjih prašičev.

