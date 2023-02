5 odličnih razstav v Budimpešti, ki si jih morate ogledati februarja

Čeprav se zdi, da Budimpešta februarja še spi zimski spanec, se v mestnih razstaviščih in galerijah odvija živahno kulturno življenje. V preteklih tednih se je odprlo več novih, razburljivih razstav, ki obljubljajo odličen način za sprostitev v zimskih delavnikih.

Napisali so pesem za nas!

Nova občasna razstava Hiše madžarske glasbe vabi zainteresirane na pravo potovanje nazaj v razburljivo obdobje prvih desetletij madžarske pop glasbe. Pesem je bila napisana za nas! Razstava »Herojska doba madžarske popularne glasbe in njeni družbeni učinki, od leta 1957 do spremembe režima« z edinstvenimi tehničnimi rešitvami na igriv način vključuje obiskovalce v odkrivanje. Poleg najpomembnejših umetnikov, bendov, pop zgodovinskih dogodkov in uspešnic obdobja, prepojenega s politiko, bo skozi 8 tem predstavljen tudi zadimljeni svet navijaških subkultur in klubov ter turnej.

Od 22. januarja 2023 | Hiša madžarske glasbe

Biti pesnik ali ne biti

Januarja je bila odprta nova stalna razstava Literarnega muzeja Petőfi, ki bi lahko nastala v okviru spominskega leta ob 200. obletnici rojstva Sándorja Petőfija. Razstava je popolnoma drugačna od vizualnega sveta tradicionalnih razstav, saj so osrednji elementi vsake sobe gledališke in filmske scenografije, interaktivne video instalacije in dela sodobne likovne umetnosti, ki popestrijo izkušnjo obiskovalca. Namesto biografije je v središču razstave večglasni opus, najodmevnejša pesnikova besedila, ki na novo osvetlijo lik Petőfija.

Od 14. januarja 2023 | Literarni muzej Petőfi

Občutljiv samodestruktiven. Zoltán Berekméri 100

Bil je ena najvidnejših osebnosti v zgodovini madžarske fotografije, a Zoltána Berekmérija, ki je deloval od 40. do 80. let 20. stoletja, pozna malo ljudi. Kljub tragični usodi, alkoholizmu in duševni bolezni njegove slike odlikuje jasna kompozicija in spoštovanje fotografske tradicije. Čeprav je ob koncu življenja dobil priložnost predstaviti svoj opus v nekdanjem Ernstovem muzeju – kar je povzročilo resen novinarski odmev -, v strokovnih krogih ni več veljal za osebo. Desetletja kasneje, ob 100. obletnici njegovega rojstva, ga lahko javnost ponovno spozna v Mai Nó Ház.

Do 12. marca 2023 | Današnja Vilinska hiša

Večni Yorick – Življenjska knjiga Antal Csaba

V Műcsarnoku zaživijo odločilna dela kariere Csabe Antala kot scenografa in kostumografa v obliki prelistane knjižne instalacije, podrobnih maket scenografije, vizualnih, scenografskih in kostumografskih zasnov, fotografij iz uprizoritev in videoposnetkov pokažejo raznolikost ustvarjalnega sveta Csabe Antala. Obiskovalci se lahko med drugim spomnijo legendarne Katulove predstave Gledališča Katona József, Don Juana Új Színház, predstave Nekje v Rusiji v Kaposvarju, lahko pa si ogledajo tudi Hamleta iz Gledališča Komedija, Konj – trava je Debelejši v Sodomi ali Dolžina dneva na drevesih. podrobnosti o scenografijah predstav, pa tudi o umetnikovi izvedbi v živo Donator za Prometeja, ki je bila leta 2015 z velikim uspehom predstavljena na Praškem kvadrienalu.

Med razstavo Umetnostna galerija pozdravlja javnost z vodenimi ogledi, med povabljenimi gosti so László Bagossy, László Bérczes, Enikő Eszenyi, Gábor Máté in Gábor Tompa.

februar – 19. marec 2023 | Umetnostna galerija

Svetovno mesto – ogledalo judovske likovne umetnosti srednje Evrope

Občasna razstava Svetovno mesto – srednjeevropsko judovsko likovno zrcalo prinaša svetlobo mesta v galerijo sinagoge ter raziskuje problematiko judovske tradicije in srednjeevropske urbane identitete v interpretaciji priznanih sodobnih umetnikov. Izkušnja, kot pravi kustos razstave Géza Kulcsár, je »na eni strani zgodba o naših srečanjih s travmami in razsvetlitvami zgodovine, na drugi strani pa hkrati srednjeevropska metropolitanska izkušnja.

soočenje z njegovimi vsakdanjimi, znanimi, a včasih tako čudnimi in tujimi oblikami.”

Od 29. januarja 2023 | Spominski center holokavsta