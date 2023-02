Edinstveni imperij Star Wars zaživi v središču Budimpešte

Od 15. decembra lahko radovedni in pustolovski mestni prebivalci le za roko stran od Kálvin tér najdejo imperij Star Wars v središču mesta.

Ko se sprehajate po ulici Kecskemét od Kálvin tér do Egyetem tér, lahko mimoidoči opazite res posebno izložbo.

Za stekleno steno se ena za drugo vrstijo najrazličnejše znane čelade iz sveta Star Wars in sporočajo: ob vstopu na vrata se pred očmi radovednih odpre nenavaden svet.

Ko za seboj zapremo vrata, se že od prvega trenutka počutimo, kot da smo pravkar prestopili prag drugega sveta: po vstopnicah in garderobi se začne misija.

V centru Carstvo Stra Wars

Travelling Galaxy je razstava, ki temelji na zasebni zbirki več sto kosov, ki predstavlja avtentične makete, makete, diorame in kipe v naravni velikosti, znane iz filmov, dopolnjene z interaktivnimi elementi.

Razstavni kosi so šele začetek, saj so notranjost, ki jo obdaja, elementi, ki so v njih umeščeni, in še več, tudi najmanjši detajli rezultat enotnega in premišljenega koncepta.

In kaj bi lahko izkušnjo Star Wars naredilo še popolnejšo? Seveda že omenjena misija, ki zainteresirane in oboževalce vodi do filmskih lokacij z lučmi, zvoki, roboti v naravni velikosti in delujočimi roboti ter serijsko oštevilčenimi, unikatnimi eksponati.

Misija se začne

Po sporočilu R2-D2 lahko vstopimo v belo sobo, na vesoljsko ladjo princese Leie, ki nas nato odpelje do baze upornikov.

V vitrinah se dotikajo filmske relikvije: jedijsko orožje od Anakina Skywalkerja do Reyjevega zlomljenega svetlobnega meča, uporniške motorne sani in lovca Y-wing, bronasti kip Ewoka, a za stekleno površino so tudi nepozabni filmski prizori, ovekovečeni v tridimenzionalnem filmu. makete, tako imenovane diorame.

Čeprav je razstava v glavnem izvirna trilogija Vojne zvezd, torej IV, V, VI. niza predmete iz njegovih delov, je kar nekaj relikvij, ki nagovarjajo tudi poznejše generacije.

Temna stran Sile

Oboževalci se bodo gotovo spraševali, kako bodo prišli s krova uporniške ladje v notranjost zvezdnega uničevalca, a dovolj je reči, da lahko radovedneži s korakom iz bele sobe v črno sobo spoznajo tudi temno plat moč.

Tu se nad nami dvigajo kipi v naravni velikosti in med številnimi drugimi majhnimi detajli se iz vitrin ozirajo kip Bobe Fetta, svetlobni meč Dartha Vaderja in stopljena čelada, replike imperialnih sprehajalcev, a celo kip kapitana Phasme se pojavi v armada temne strani.

Seveda se misija ne more končati na temni strani Sile: le eno stopnjo nižje planet Tatooine in Jabbova palača oživita pred našimi očmi, z nekaj prostora za svetlobni meč, zgodbo, glasbo in monumentalno velikostjo Jabba, primerno za vzeti. fotografije.

Spomladi dobi razstava nov zagon

Po misiji, ki jo lahko obiščete v približno 45-50 minutah, je še vedno dovolj časa, da se vrnete na eno od postaj, da na primer ujamete na fotografije, kako je stati ob strani Dark Lorda v naši čeladi stormtrooper.

Med več kot 250 razstavljenimi predmeti nam pomagajo pri navigaciji QR kode, s skeniranjem le-teh lahko preberemo kratek opis predmetov, postavljenih v vitrinah na spletni strani Potujoča galaksija.

In preden se dokončno poslovite od likov Hana Sola ali Reya v naravni velikosti, ki se nenehno družijo v lokalu Mos Eisley, je dobro vedeti, da si lahko aktualno razstavo ogledate vse do marca.

Po načrtih bodo v aprilu razstavo prenovili, nekatere elemente spremenili na veliko veselje dosedanjih in bodočih obiskovalcev, saj so predmeti, ki so trenutno na ogled v okviru razstave, le drobci zasebne zbirke.