Dva tisoč let staro okrožje: 5 impresivnih spomenikov v Óbudi

Vabimo vas v Óbudo, najbolj raznoliko četrt Budimpešte, mesta Rimljanov in kraljev, na ogled mesta, ki zajema obdobja in arhitekturne sloge!

Amfiteater na ulici Nagyszombat

Če si današnjo Budimpešto predstavljamo kot razpotegnjen hrast, potem Rimljani AD. Aquincum, ustanovljen okoli leta 89, je bil želod, iz katerega je kasneje vzklila madžarska prestolnica. Naselbina, ki je obstajala do konca 4. stoletja, je bila sestavljena iz meščanskega dela in legijskega tabora, kjer je med drugim vojakom služilo ogromno javno kopališče.

Najdlje ohranjena zgradba Akvinkuma je bil vojaški amfiteater južno od term, nastal iz naravne kotanje, ki so jo uporabljali tudi osvajalni Madžari. Eliptično krožno gledališče, zgrajeno okoli leta 145, je lahko sprejelo od 10.000 do 13.000 gledalcev, njegova arena 90×66 metrov, v kateri so potekale tudi vojaške vaje, pa ni bila le večja od rimskega Koloseja, ampak so se zaradi mreže kamnitih kanalov lahko odvijale tudi ladijske bitke. potekal tam.

Samostan redovnic klaris

Nekaj sto metrov stran, na dvorišču pevske in glasbene šole, najdemo leta 1334 ustanovljen samostan klaris. Njegovo gradnjo povezujejo z ženo Róberta Károlyja, Erzsébeth Lokiet, ki je, ko je ovdovela, namesto da bi se preselila k nunam, svojemu sinu Lajosu Nagyju, ki je bil okronan za kralja, materinsko svetovala iz sosednje kraljeve palače.

Samostan v gotskem slogu si je delil pravokotno dvorišče, okoli katerega je bil organiziran kerengő, s severne strani pa ga je zapirala triladijska cerkev klaris. Stavbni kompleks je imel vse bistvene ugodnosti žanra, od spalnice do bolniške sobe in kuhinje s talnim ogrevanjem. Razcvet domačega središča za pripravo kodeksov se je končal z vstopom otomanske vojske in skupaj z zadnjo nuno, ki je pribežala v Bratislavo, je bil njegov obstoj pozabljen vse do izkopavanja leta 1884.

Srednjeveška rezidenca Ferenca deáka

Nedaleč od samostanskih ruševin, na koncu Lajos utca, stoji edina ohranjena stavba srednjeveškega izvora v Óbudi, II. Iz Ulászla, rezidence Ferenca, ki je leta 1499 dobil plemiški naslov. Trški trg nekdanjega kraljičinega mesta se je raztezal ob večnadstropni gotski hiši, ki je bila večkrat prezidana, iz česar zlahka sklepamo, da je diakon Ferenc pripadal premožnejšim slojem družbe. Od konca 16. stoletja do sredine 18. stoletja je tu delovala prva pivnica Óbuda (spomin nanjo je ohranjen v bližnji ulici Serfőző utca), danes pa služi kot dom sodobnih razstav Budimpeštanske galerije.

Grad Zichy

Baročna plemiška četrt, ki meji na Szentlélek teret s severa, je bila zgrajena po naročilu Miklósa, potomca družine Zichy, med letoma 1746 in 1757 po načrtih Henrika Jägerja in Károlyja Beba. Stavbni kompleks, zgrajen na ostankih cerkve sv. Petra iz Árpádove dobe in cerkve Device Marije iz 14. stoletja, je bil v lasti družine Zichy le kratek čas: po Miklósovi smrti je njegova vdova posest vrnila kroni v zameno za dosmrtno rento, ki jo je do začetka 20. stoletja uporabljala kot skladišče. Danes je v njih več muzejev, vendar tukaj deluje tudi priljubljeno mestno zabavišče na prostem Kobuci Garden.

Sinagoga Óbuda

Tik nasproti rezidence Deáka Ferenca stoji najstarejša sinagoga v prestolnici: načrte za sinagogo Óbuda, eno zgodnjih mojstrovin madžarske klasicistične arhitekture, izročeno leta 1821, je izdelal gradbeni mojster András Landherr iz Pešte, a izjemna kakovost zgradbe kaže, da jih je navdihnil drugi prijavitelj, Pollack Mihály. Bogoslužje, ki spominja na starogrško cerkev, je bilo ob prenovi v začetku 20. stoletja obogateno s secesijskimi elementi. Med njegovimi zidovi je nekaj časa deloval Tekstilno-tehniški muzej in nato studio Madžarske televizije, od leta 2016 pa v svojem polnem sijaju ponovno pričaka vernike.