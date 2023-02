Skrivni obraz Esztergoma: 5+1 fascinantnih pohodniških točk okoli prestolnice Donavskega ovinka

Za zimske pohode vam ni treba iti daleč, saj vas nedaleč od Budimpešte v slikovitem okljuku Donave čakajo čudovite pohodniške točke.

Dolina Búbánat

Nedaleč od Esztergoma, v skritem kotičku Donavskega ovinka, se nahaja Búbánatvölgy, ki v nasprotju s svojim imenom ni niti najmanj žalosten prizor. Ta skrivnostni mali čudež najdemo med Szamár-hegy in Hosszú-hegy, na meji nacionalnega parka Donava-Ipoly. Dolina je lahko dostopna, zato je izjemno priljubljena med pohodniki, zaradi bližnjega prenovljenega igrišča pa je odličen kraj za zimske sprehode tudi za velike družine.

Nakladalec premoga

Ena najljubših zgradb donavskih čolnarjev, nakladalna postaja za premog v Esztergomu, je že več kot petdeset let prazna, leta 2008 pa je bila razglašena za industrijski spomenik. Stavba je pravzaprav sestavljena iz dveh struktur, ki stojita na ogromnih podstavkih, kovinskega ogrodja in stenske obloge, vendar ponuja prav poseben pogled, saj se dviga nad Donavo. Obnova in rušenje ostankov stavbe, ki stoji v vodi na edinstveni lokaciji in s posebnimi lastnostmi, bi bila zelo draga, zato lahko zagotovo občudujemo impresiven, razmišljanje vzbujajoč in skoraj grozljiv nakladalec premoga na bregu Donave v Esztergomu. še dolgo časa.

Kis-Strázsa-hegy

Ime hribov Strázsa (stražni hribi), ki pripadajo gorovju Pilis, se nanaša na strateško vlogo, ki so jo imeli med obleganjem Esztergoma leta 1595, in območje je priljubljeno med pohodniki z razlogom. Kis-Strázsa-hegy, ki se nahaja na meji z Esztergomom, je ena zadnjih verig Pilisa, visoka je le 233 metrov, zato je glede na svojo velikost videti bolj kot hrib. Ko se približaš gori, že od daleč opaziš visoko stavbo, naslonjeno na svetilnik, razgledišče Kis-Strázsa-hegyi. Na vrh stolpa se lahko odpravite le po dogovoru, a ponuja tako čudovito panoramo, da se vsekakor splača telefonirati. Več informacij TUKAJ.

Pravljična vrata

Na Nagy-Strázsa-hegy, na nadmorski višini 290 metrov, se nahaja od daleč dobro viden skalni obok jame Strázsa, katerega osupljivo, 7 metrov široko preddverje se imenuje Tündérkapu. Čarobna, 60 metrov dolga v nebo obrnjena jamska okna in prepleteni mostovi so nastali zaradi delovanja termalnih vrelcev. Zaradi svoje edinstvene flore in jam še vedno neokrnjeno območje spada med visoko zaščitena območja, vendar pohodnike še vedno čaka zaprta pot, ki jo lahko obiščete le z dovoljenjem uprave narodnega parka Donava-Ipoly.

Pavlov samostan

V Klastrompuszti, ki pripada Kesztölchu, je edini meniški red, ustanovljen na Madžarskem, prvi samostan pavlincev, ki je služil kot središče reda od 1250 do 1304. Ustanovitelj samostana Szent Kreszt je bil kanonik iz Esztergoma Boldog Özséb, ki je tukaj zbral puščavnike, ki so živeli v jamah tega območja, da bi oblikovali skupnost in živeli življenje, posvečeno Bogu. Sprva preprosto poslopje je bilo večkrat prezidano, zato je imelo različne slogovne značilnosti, popolnoma pa je uničeno v požaru med turškimi pohodi v 16. stoletju. Njene ruševine so bile najdene med arheološkimi izkopavanji leta 1961, ostanki nekdanje cerkve, zakristije, hišne kapele in kapitljske dvorane pa so vidni še danes.

Razgledna točka Boldog Özséb, križ Pilisszent

Na 756 metrov visoki strehi Pilis najdemo Boldog Özséb Lookout, ki je nastal s predelavo geodetskega stolpa in se s svojimi 17 metri razteza proti nebu na najvišji točki Transdonavskega osrednjega gorovja. Z odprte terase stavbe, ki jo lahko prosto obiščete skozi vse leto, se pohodnikom odpira čarobna 360-stopinjska panorama, ki jim omogoča ogled celotnega gorovja Dunazug, s snežno pokrajino pozimi pa ponuja še posebej impresiven pogled. Razgledni stolp, predan leta 2014, je dobil ime po ustanovitelju pavlinskega reda blaženem Özsébu, ki je živel kot puščavnik v pavlinskem samostanu.