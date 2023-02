5 odličnih gledaliških predstav, vrednih ogleda v naslednjih tednih

Humor, arhipelag, ljubezen – primere tega boste našli v našem februarskem gledališkem priporočilu! Oglejte si najboljše predstave v prestolnici in pretihotapite malo kulture v sive delovnike!

12 jeznih ljudi

Dvanajst porotnikov je poklicanih, da odločijo o krivdi priseljenskega najstnika. Kako se lahko odločiš soglasno, kako lahko družba popolnoma različnih ljudi najde skupni imenovalec? 12 Angry Men, predstavljen v Átriumu leta 2018, temelji na najuspešnejšem in najbolj znanem delu Reginalda Rosea in čeprav se dogaja v Ameriki pred več kot šestdesetimi leti, še vedno močno odraža naš čas in našo državo. Na predsodke, na boleče pomanjkanje sklepanja – na to, da se počasi nihče z nikomer ne strinja.

1., 7., 18. februar 2023 | Atrij | Spletna stran

Modra laguna

Kam muhasta plima odnese čoln s tremi brodolomci, starim, pijanim, a zlatosrčnim morskim medvedom, angelsko lepo osemletno deklico in modrim, treznim devetletnim dečkom? Na srečo na dobrem mestu. Na nenaseljen, a eksotičen otok pod Južnim križem. Stari mornar, ki je opravil svojo dolžnost in dva bratranca naučil vseh trikov robinzonskega življenja, umre. Toda sirote se same preživljajo in varno odraščajo ter se celo nedolžno-srečno zaljubijo… A nezanesljiva narava naredi konec rajski idili zdaj že trojčkov – vmes dobijo otroka – ker tokrat je čoln odnesel z otoka neskončna voda …

16., 17. februar 2023 | Transformator

En dva Tri

Bančni menedžer Norrison je tik pred počitkom, ko deklica, ki je na obisku pri njegovi družini – otroka ameriškega milijonarskega para – napove izredne razmere: poročena je, otrok je na poti, mož pa sploh ni bogat. Norrison ima eno uro časa, da obrne svet na glavo. Stroj se zažene in lahko smo priča, kako se predmestni proleten v šestdesetih minutah spremeni v bogatega, konservativnega aristokrata. Glavno vlogo igra Róbert Alföldi, predstavo režira István Znamenák.

februar 2023 15:00 | Atrij

Konec

Odrsko priredbo kultnega romana Attile Bartisa je napisal Csaba Mikó. V režiji Istvána Pétra Nagyja si lahko ogledamo zgodbo o veliki ljubezni, razpeto z občutljivo psihologijo, za katero se odvija 20. stoletje. stoletja, vključno z popisom življenjskih strategij, ki so se prenašale skozi generacije. Andrása Szabada, protagonista večdesetletnega zapleta, igrajo trije igralci v različnih življenjskih obdobjih: Zsolt László, Ádám Porogi in Dániel Péter Katona. Drugi so Rozi Lovas, Adél Kováts, Éva Bata, András Rusznák, András Pál, András Bálint in Blanka Nóra Berényi.

4., 5., 7., 16., 27. marec 2023 | Gledališče Radnót Miklós

Dávid Somló: Preslišanje

Ste že kdaj opazili, da so zvoki tako močni, ker se pred njimi ne morete skriti? Áthallás postavlja naš odnos do zvokov v glavno vlogo: iz najdenih in ustvarjenih posnetkov, fragmentov besedila in minimalističnih glasbenih elementov gradi abstraktno, a znano okolje, v katerem lahko doživimo očarljivo gledališko izkušnjo, ki pokriva širok spekter čustev. Zvočni tok, ki vodi domišljijo in percepcijo udeležencev z zavezanimi očmi s filmsko dramaturgijo, ponuja vsakomur drugačno notranjo pripoved.

20., 21. marec 2023 20:00 | Studio Artus