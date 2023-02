5 novih romantičnih romanov, ne samo za tipe, ki ljubijo junake

Kaj drugega mine februarja najhitreje v ljubezni kot branje romantičnih romanov? Pokažemo vam naše trenutne priljubljene!

Janka Fábián: Ljubitelji svobode

Zgodba Ilke Györöky in njegove družine, poznane med ljubitelji Anninega bala, se nadaljuje v naslednjem desetletju prav slavnega reformnega obdobja v Balatonfüredu. V štiridesetih letih 19. stoletja se je v priljubljenem letovišču odvijalo še bolj živahno družabno in kulturno življenje, vsakoletni Anini bali pa so postajali vse večja atrakcija za domačine in goste od daleč. Ilkini otroci počasi odraščajo in v tem polnem desetletju doživljajo tudi čustvene viharje ljubezni, prijateljstva, rivalstva in sovražnosti. Počasi prihaja svetovno zgodovinsko leto 1848, ko vrtinec zgodovine vsa njihova življenja postavi na glavo.

Flora Harding: Elizabeth in Philip

Windsor, 1943. Medtem ko svet divja v vojni, je mlada princesa Elizabeth navdušena nad ponovnim srečanjem z razorožujoče čednim mornariškim častnikom, ki ga ni mogla izpustiti iz misli že od svojega trinajstega leta. Fülöp, eden najmlajših poročnikov kraljeve mornarice, predstavlja vse, pred čimer so Elizabeth svarili skozi njeno življenje. Nepredvidljivost, skoraj predrzna lahkomiselnost in želja po avanturi. Romantični zgodovinski roman Flore Harding ponuja vznemirljiv vpogled v najbolj človeške trenutke zasebnega življenja tistih, ki živijo v senci krone, in izsledi, kako zgodba enega najbolj znanih zakonskih parov na svetu, ki traja več kot sedem desetletij, začelo.

Marie Benedict: Clara – Zgodba o ljubezni, ki obrne svet na glavo

Čarobna knjiga o ljubezni, moči in ženski, ki je odločilno vplivala na enega najbogatejših poslovnežev na svetu. Med industrijsko revolucijo v šestdesetih letih 19. stoletja in vzponom imperija Carnegie pride Clara Kelley kot priseljenka iz Irske v Ameriko in konča kot služkinja v hiši znanega industrijskega magnata Andrewa Carnegieja. Vendar pa Clara ni tista, v katero verjamejo. Čeprav je brez izkušenj, se hitro uči in s časom vse prepriča, da zna vzdržati svoje. Njena poslovna žilica in značaj močno vplivata tudi na Andrewa Carnegieja, s katerim Clara razvije vse bolj zaupen odnos. Lahko ljubezen spremeni neusmiljenega poslovneža?

Charlie Jonas: Mimi’s Cafe

Leonie Beaumarchais se zahvaljuje, ne želi vznemirjenja: zelo je zadovoljna s svojim prijetnim majhnim stanovanjem, službo učiteljice, svojimi lepimi oblačili in najljubšimi knjigami. Zato ne moremo reči, da je preveč navdušena, ko jo soseda prosi, naj sprejme mačko med počitnicami na Ischii, in mlado dekle nima srca, da bi zavrnilo željo osamljene vdove. Toda mačka Mimi ni tako pravljična, kot se zdi. Leonie spozna, da potrebuje pomoč svoje najboljše prijateljice, ki je velika oboževalka mačk. Mimi’s Cafe je očarljiva knjiga o pomenu prijateljstva, vznemirjenju ob novem začetku in o tem, kako je lahko ljubezen za vsakim vogalom.

Agatha Christie: Zločini v ljubezni

Ljubezen lahko naredi čudne stvari. Včasih iz nas izvabi najboljše in včasih najslabše. Agatha Christie, neprimerljiva poznavalka človeške duše, mojstrsko tke niti svojih ljubezenskih zločinov v kratkih zgodbah tega zbornika. Svoje najljubše detektive lahko srečamo na presenetljivih lokacijah: na primer gospodična Marple reši ljubezenski umor v vasi, Tommy in Tuppence gresta na ples po malem oglasu. Izvedemo lahko, zakaj je v bridžu pomemben kralj dvoboja, česa sicer popustljiva žena ne bo nikoli odpustila in kaj lahko zdolgočasena bogatašinja počne s svojimi milijoni. Ta knjiga je polna ljubezni in strasti, a včasih je ljubezen temna in te ne osreči vedno. In nihče tega ni vedel bolje kot kraljica kriminalne fikcije.