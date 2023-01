Rudniško jezero, skrito v globinah gozda Mátra, se sveti modro

V 10-15 globoki strugi nekdanjega rudnika andezita je z akumulacijo dežja in podtalnice nastalo rudniško jezero s penečo se kristalno čisto vodo, ki je pozimi in poleti priljubljena pohodniška točka.

V jugozahodnem delu Mátre, obkroženem z gorama Nagy-Hársas in Somlyó, se rudarsko jezero Széleskő skriva le za roko od Apc. Biser Mátra, ki je nastal zaradi deževnice in podzemne vode v dnu nekdanjega rudnika andezita, je v javnost zašel kot morski biser Apci.

Na območju nekdanjega rudnika so kopali andezit skoraj 90 let, jezero z penečo, kristalno čisto vodo in okoliški gozd sta od leta 1995 zavarovana kot naravni rezervat lokalnega pomena.

Do rudarskega jezera, ki je čarobno pozimi in poleti, leži globoko v gozdu, se lahko pripeljete z avtom ali peš po gozdni poti; in s 15-20 metrov visokih skalnih sten, ki mejijo na jezero, je čudovit pogled navzdol na vodno gladino in svet pod gladino.

Ognjišča okoli jezera vam nudijo priložnost, da se malo sprostite.