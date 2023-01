7 dih jemajočih znamenitosti na slikovitem podeželju porečja Tapolcai

Vodili vas bomo med rahlo valovitimi pobočji Tapolcai kotline, visokimi gorskimi vrhovi, srednjeveškimi utrdbami, očarljivimi kapelicami in nebeškimi okusi, medtem ko bo vsak korak spremljala osupljiva panorama.

Ribja učna pot

Vrh Haláp-hegy je bil nekoč prekrit z bazaltnim pokrovom, tako kot Badacsony in Szent György-hegy, vendar je zaradi dolgoletnega rudarjenja izgubil prvotno obliko. Tudi če nimate več strehe, je zaradi pestre pokrajine in nenavadnih tvorb, ki so nastale kot posledica rudarjenja bazalta, vredno obiskati naravoslovno pot. Na 3 kilometre dolgi turi z 10 postanki, včasih tavanjem po gostem gozdu, drugje pa s hojo skozi krater, obdan s skalno steno, dosežemo zadnjo postajo in hkrati najlepši del učna pot. Ob vznožju vrha Haláp nas pričakajo posebne skalne skulpture, ki spominjajo na Stonehenge, nato pa se po strmih stopnicah povzpnemo do dih jemajoče 360 stopinjske panorame.

Ne zamudite najbolj značilne znamenitosti porečja Tapolcai:

Gora je med pohodniki ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v visokogorju Balatona, ki ni le bogata z znamenitostmi, ampak tu poteka več pohodniških poti.

Szépkilátó (Lep razglednik)

“Nikoli ne bom pozabil tistega trenutka, / Ko sem zagledal to pravljično deželo… / Obstal sem, kot bi se mi noge ukoreninile, / Moja duša je bila navdihnjena, vesela. / Takšnega lepega pojava še nisem videl” – Szépkilátó v Balatongyöröku je tistega leta očaral tudi Károlyja Eötvösa, ki se ga je spomnil v svojem delu “Potovanje po Balatonu”. Eötvösove besede, da lepše je lepše, lahko samo potrdimo, saj Szépkilátó s pričevalnimi griči Tapolcai kotline in gradom Szigliget še danes živi v zavesti javnosti kot ena najlepših panoram Balatona.

Tűzgyűrű tanösvény (Pot ognjenega obroča)

4,6-kilometrska naravna pot Ring of Fire nas popelje po najlepših pokrajinah Badacsonya, obenem pa nam omogoči pogled v svet vulkanov in zgodovino nastanka Blatnega jezera. Na začetku naše poti lahko srečamo Rózskakő, ki napoveduje poroko in obljublja ljubezen, nato pa nas zaslepi pokrajina z razglednih točk Páholy in Kisfaludy. Tukaj je koristno nabrati moči za nadaljevanje ture, saj se po nekaj postankih soočimo s 464 stopnicami Bujdosók stopnic. Vendar pa je vsak korak vreden, saj že z naslednje postaje učne poti, razgledne točke v Tördemici, lahko uživate v nepozabni panorami bazaltnih orgel Szent György-hegy. Nenazadnje ne smemo izpustiti niti slikovitega razgleda na Ranolderjevem križu, saj lahko našo turo zaključimo s čudovitim razgledom na Blatno jezero.

Grad Sümeg

Kot ena najlepših srednjeveških utrdb pri nas se grad Sümeg dviga proti mestu Sümeg, ki po preobratih zgodovine še vedno ponuja impresiven razgled. Pod dokaj nedotaknjenim gradom, v edinstvenem zgodovinsko doživljajskem parku regije, lahko spoznavate vsakdanje življenje srednjeveških graščakov in skrivnosti tedanjih bitk. Nato se serpentinasta cesta povzpne do samega gradu, katerega razstave nas popeljejo v čase izpred več sto let. Obrtne delavnice, srednjeveška kuhinja, mučilnica, škofovska spalnica, sprejemna in svetovalna soba čakajo, da jih odkrijete

8330 Sümeg, Várold u. 5.