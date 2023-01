Največja tovarna v državi doslej: pustolovska zgodba o Csepelu Műveku

Tovarna, ki trenutno ustvarja vzdušje mesta duhov, je bila nekoč hrupna od hrupa strojev, zaradi svoje avanturistične zgodovine in nadvse uspešne proizvodnje pa se je z razlogom zapisala v zgodovino.

Od tovarne konzerv do svetovno znanega vojaškega obrata

Predhodnica današnje tovarne Csepel Művek je bila tovarna konzerv, ki sta jo leta 1882 odprla brata Weiss, Manfréd in Bertold. Tovarna pločevink Weiss Berthold és Manfréd Első Magyar Canserv je kmalu prerasla svoje prve prostore v VII. na Lövölde tér v okrožju, zato so ga preselili na Soroksári út, kjer je od leta 1886 spremenil profil in se začel ukvarjati predvsem s proizvodnjo streliva in orožja.

Ta lokacija se je kmalu izkazala za premajhno za posel, ki je dobro šel, zato so kupili še danes poznano območje tovarne, ki je bila odlična ne le zaradi velikosti in obalne lege, temveč tudi zaradi Csepel še ni bil del Budimpešte, tudi cena je bila bolj prijazna.

Novo tovarno so odprli 12. decembra 1892 na otoku Csepel, kjer je sprva delalo 25 delavcev, do leta 1965 pa se je to število povečalo na 33 tisoč. Bertold je kmalu po selitvi zapustil podjetje, zato se je industrijska lokacija iz leta 1900 poimenovala Weiss Manfréd Steel and Metal Works, ki jo je nosila več desetletij.

Razdejanje svetovnih vojn

Čeprav so v vse bolj uspešni tovarni izdelovali vse od cmokov do taborniških peči do konjskih vpreg, je v začetku 20. stoletja v vse bolj napetem političnem ozračju glavni kupec postala vojska. Med prvo svetovno vojno so tu izdelovali veliko orožja in vojaške opreme, tovarna pa je z 28.000 delavci postala največji vojaški obrat Avstro-Ogrske monarhije.

Po vojni, v času Sovjetske republike, je kolonija postala javna last, kar je Manfréda Weissa tako prizadelo, da je poskušal narediti samomor, a so ga pravočasno rešili in odpeljali v bolnišnico. Čeprav je potem preživel, so se pri njem pojavili zapleti zaradi zastrupitve, ki so ga leta 1922 privedli do smrti, nato pa so njegovi sinovi in eden od zetov prevzeli vodenje tovarne.

V dvajsetih letih 20. stoletja so izdelovali največ tovornjakov, kmetijskih strojev in letalskih pripomočkov, v manjših količinah pa tudi šivalne stroje, peči in obdelovalne stroje. Svetovno znana kolesa Csepel so začela izdelovati leta 1927, prvotno po licenci kupljeni od avstrijskega podjetja, kasneje pa po lastnih načrtih.

Ob izbruhu druge svetovne vojne se je težišče preusmerilo na proizvodnjo tankov, terenskih vozil in letalskih motorjev, kar je bilo za približno 15.000 delavcev, ki so takrat delali tukaj, velik izziv.

Med vojno, leta 1944, so industrijski kompleks prizadeli štirje množični bombni napadi, ki jih je večina delavcev preživela v za to namenjenih zakloniščih in bunkerjih, več kot polovica zgradb pa je bila popolnoma uničenih.

Zlata doba življenja tovarne

Čeprav je bilo ogromno razdejanje druge svetovne vojne po mnenju mnogih konec industrijskega območja, je prava zlata doba nastopila šele med obnovo, ko je na tem območju hkrati delalo več kot 30 tisoč delavcev.

Medtem ko je tovarna po vojni padla v roke SS, je bila leta 1948 nacionalizirana, nato pa je mlajši brat Mátyása Rákosija postal direktor obrata, takrat imenovan Mátyás Rákosi Vas-és Fémművek. Leta 1956 je dobil poznejše, še vedno znano ime Csepel Vas-és Fémművek.

Posebej sodoben in uporaben se je izkazal promet zunaj in znotraj tovarniškega območja: na več kot 2 km dolgi obali je imela lastno pristanišče, notranje železniško omrežje pa je bilo dolgo 60 km. Sloves o dobro delujoči in zelo priljubljeni tovarni je dosegel Moskvo in na velik ponos stranke so Brežnjev, Nixon in Gagarin odpotovali tudi v Čepel, da bi si v živo ogledali slavni objekt.

Do sedemdesetih let 20. stoletja je bilo na območju industrijskega naselja zgrajeno celo mestece, zgrajene so bile vile za uradnike in menedžerje, ob delavskih prostorih še bolnišnica in vrtec, menza in igralnica je tamkajšnjim delavcem nudila rekreacijo.

Csepel deluje danes

Propad tovarne lahko spremljamo že ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, saj je velik del zaradi razpada socialističnega gospodarskega sistema propadel. Nato so še nekaj let služili zahtevam tujih kupcev, med drugim so v Disneyland dobavljali tudi opremo za zabaviščni park.

Trenutno je večina prostora zanemarjenega, poleg redkih tu registriranih podjetij se v velikih hangarjih včasih organizirajo vaje godb in nastopi, včasih pa tudi umetniški programi.

Tako je industrijsko območje, ki je bilo nekoč hrupno od strojev in polno ljudi, danes videti bolj kot mesto duhov, a je zaradi posebnega vzdušja lahko dobra destinacija za sprehod, ki spominja na preteklost.