Bronasti mini kipi nas vodijo v mesto kraljic, Veszprém

Drobne bronaste miniskulpture Mihályja Kolodka, ki se tu in tam pojavijo, že leta popestrijo in razburijo vsakdanje življenje v več kot enem primeru. V Budimpešti imajo ustvarjalec in njegove skulpture pravo bazo oboževalcev, nič drugače pa ni na primer v podeželskih mestih, niti v primeru miniskulptur, ki se pojavljajo v Veszprému.

Sprehod po Veszprému in raziskovanje vsakega njegovega kotička je nenavadna izkušnja, še posebej, če ji dodate nekaj vznemirjenja z iskanjem bronastih mini kipov. Poleti 2020 so se v Veszprému pojavile miniskulpture, ki jih je za razliko od prejšnje prakse umetnik ustvaril na posebno željo, po skupnem načrtovanju in posvetovanju.

Iz začetnih načrtov so se rodile tri miniskulpture, tesno povezane z mestom in samimi lokacijami, ki hkrati simbolizirajo preteklost, sedanjost in prihodnost. Toda poglejmo, kdo se je poleti 2020 preselil na simbolične lokacije Veszpréma?

Ernő, stražar

Nadaljujemo v kronološkem vrstnem redu in začnemo naše potovanje z mini kipom, ki simbolizira preteklost, ob vznožju Vrat herojev v gradu Veszprém, z Ernőjem, stražarjem, ki je nenehno na straži. Med različnimi razpoloženji, ki jih predstavljajo mini kipi, je Ernő našel dom na zgodovinski lokaciji in ima kljub svoji majhnosti oblast nad redom gradu in mesta. Vseh 365 dni v letu ponosno nosi uniformo kronske garde, svojo čelado okrašeno s črko B, pa tudi svojo skrinjo. Njegova oblika med drugim želi prikazati obdobje svete krone, ki se hrani v Veszprému, in različne zgodovinske dogodke.

8200 Veszprém, Vár u. 2. ob vznožju Herojskih vrat

Ödön, ulični glasbenik

Sprehod z boemskim in veselim Ödönom, uličnim glasbenikom, ki simbolizira sedanjost, nadaljujemo na nič drugem kot na osrednji lokaciji vsakoletnega Veszprémskega festivala ulične glasbe. Naš mali ulični glasbenik Aprócska neomajno stoji ob robu parka nasproti hiše na Ulici Kossuth Lajos 1 in leto za letom čaka, da se mu enkrat letno pridružijo njegovi kolegi ulični glasbeniki. Bronasti mini kip z Hangvillo v ozadju opozarja na živahno glasbeno in kulturno raznolikost mesta poleg festivala ulične glasbe. Na Ödönovi kapi boste morda opazili črko A, posebnost pa je, da sta njegov kovček, ki služi kot sedež, in rog polžje hišice narejena iz kamninskega apnenca.

8200 Veszprém, na spodnjem delu Kossuth Lajos utca

LeoNora, deklica in lev

Po preteklosti in sedanjosti nas na tretji postaji naše turneje čaka prihodnost in delo, ki jo simbolizira, LeoNóra, deklica in njen prijatelj lev, ki je postal njen zvesti spremljevalec. Med veszprémskimi mini kipci je njegova simbolika morda najbolj zapletena, saj se deklica s črko T na prsih nanaša na mesto kraljic – kajti katera deklica si ne bi želela biti princesa – pa tudi o otroštvu Szent Margit iz Árpád-háze v Veszprému. Slednje tudi pojasnjuje, zakaj je soseska ruševin Margit postala njegov dom. Hkrati se njegov zvesti spremljevalec, kralj živali, lev iz apnenca Tardos, nanaša na živalski vrt Veszprém. Njihov dvojnik, ki se nahaja na ulici Kollégium, na ograji drugega mostu potoka Séd, je simbol sprostitve in skupne rekreacije.

8200 Veszprém, na ograji mostu na ulici Kollégium

Od kod prihajajo imena črk in mini figur?

Čeprav smo že skušali opozoriti, da mini kipi Veszprema skrivajo toliko posebnosti, je to razvidno iz posameznih črk, ki se skrivajo na kipih in v njihovih imenih. Ker gre za resnično timsko delo, so bili v postopek poimenovanja vključeni tudi domačini in imena kipov, Ernő, Ödön in LeoNóra, so bila odločena z glasovanjem o poimenovanju.

In odgovor na uganko o tem, kaj lahko pomenijo črke B, A in T, ki jih nosijo skulpture, ni nič drugega kot začetnice imen otrok rediteljske družine.