5 nezgrešljivih krajev v Budimpešti in okolici, če želite okusiti Češko

Ko obiščete Prago, resnično vidite, koliko podobnosti je med češko prestolnico in Budimpešto. V našem trenutnem priporočilu dajemo poudarek na kulinarične užitke in priporočamo kraje v Budimpešti in okolici, kjer lahko okusite peneče in lakote potešijoče mojstrovine Češke republike.

Restavracija Ferdinand Monarchia in Češka pivovarna

V ozračje srečnih časov miru, v svet čeških kratkih pijač in piv ter čeških jedi se lahko potopimo v restavraciji Ferdinánd Monarchia in češki pivovarni, ki se nahajata na ulici Király. V družbi čeških jedi lahko uživate v najboljšem češkem pivu, kar dokazuje izbor štrukljev, hrustljavo ocvrtih kračnic po Švejkovem okusu, postreženih s kumaricami in rdečo čebulo, ki se tako lepo in lahkotno poda k pintu lahkega. Ferdinand pivo. Če bi radi poleg češke hrane okusili tudi specialitete monarhije, na primer strapac iz visokogorja, jih vseeno poskusite.

1068 Budimpešta, Király utca 76. | Spletna stran | Facebook

Jaromír pivovarnice

Češka ohrovtova juha, cmoki in klobase, mariniran camembert, testo za češke pite in neskončen seznam čeških jedi, toplo gostoljubje in neskončna češka piva iz točilnih pip vas čakajo, če zaidete v eno od Jaromírovih pivnic. Po penastem požirku češkega ležaka in goveji ličnici, dušeni v rjavem pivu, ne potrebujete ničesar več za zadovoljstvo, le pestro vzdušje enovitih in kakovostnih pivnic Jaromír v Budimu in Pešti. Poleg točenih piv ponujajo ustekleničene sokove, njihova Open Road Base pa ima nekaj ameriškega pridiha.

4 lokacije v Budimpešti | Spletna stran

Arena Corner Češka pivovarna

Če si želite čeških okusov, češkega točenega piva, domačih jedi in nemalokrat tudi glasbenega dogodka, ne zamudite češke pivovarne Arena Corner na ulici Béla Bartók. Če si boste ogledali tekmo, se jo vseeno splača obiskati, saj ne bo manjkalo piva in prigrizkov ob pivu. Okusite lahko zeljno juho, v pivu starane piščančje prsi s cmoki in zeljem, domačo klobaso, še več, vampe.

1114 Budimpešta, Béla Bartók u. 76. | Spletna stran | Facebook

Pivovarna Hrabal

Na pipah Pivovarna Hrabal se izmenjujejo svetla, polrjava in rjava piva, zraven pa se dobro podajo tudi pivske specialitete, kot je jagodni IPA ali pikantno, pekoče češnjevo pivo. V že 10 let nezgrešljivi češki pivnici na Rákóczi út pivo strežejo k različnim sirom za zaviranje apetita, k toastu strežejo mehke, v olju marinirane ali z modro plesnijo, lahko pa tudi porcijo ruslija in češkega svinjskega sira za prilogo tekočemu kruhu. Če boste poskusili vse to, si ne pozabite rezervirati mize zanje, v pivnici Sedme stopnice poleg večje izbire vam bodo postregli tudi s češkimi pivi v steklenicah.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 11. | Spletna stran | Facebook

+1 Chehülünk, Telki

Csehülünk, majhna restavracija z družinskim vzdušjem, vas premami zunaj Budimpešte z okusnimi točenimi češkimi pivi. Poleg točenega piva strežejo tudi različne jedi na kozarec, pri katerih seveda ne gre brez čeških okusov. Poleg našega svetlega, polrjavega, češnjevega in craft češkega točenega piva lahko naročite mariniran camembert s čebulno solato in toastom, strapac z zrezki, pa tudi hrustljave zrezke, starane v pivu s hrenom, gorčico, domačo zeljno solato in pomfritom.

2089 Telki, Muskátli u. 1/b | Spletna stran | Facebook