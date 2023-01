Lunarno novo leto je tu! – 5 azijskih krajev v Budimpešti, kjer lahko praznujete leto zajca

Z današnjim dnem se uradno začenja lunino novo leto, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov ne le na Kitajskem, ampak tudi v drugih državah vzhodne Azije. Praznovanje traja 15 dni, v tem času pa se skupaj poslovijo od starega leta in si zagotovijo srečo za naslednje, ki bo zajčje leto. Ob tej priložnosti smo zbrali nekaj impresivnih azijskih restavracij in čajnic v Budimpešti.

Wang Mojster Mozium

Mojster Wang, ki je zelo priljubljen pri nas, prenaša kuharske veščine, podedovane od starih staršev, v svojih kitajskih restavracijah na dveh lokacijah v Budimpešti, Zugló in Pasaret. Izpopolnil je na tisoče let stare recepte v različnih restavracijah v Pekingu, tako da smo lahko prepričani, da lahko uživamo v najbolj kakovostnih tradicionalnih kitajskih jedeh, ki so na voljo tukaj. Poleg njegovega strokovnega znanja navdušuje tudi prefinjeno okolje, ki ga je ustvaril v svoji restavraciji v Budimu, ki je v 40. in 50. letih upravljala dve ikonični lokaciji madžarske filmske produkcije, ne moremo pa brez pripomb na ponudbo koktajlov, saj po prenovi ponudbe domačih kitajskih restavracij je Wang Mester Mozium prvi ponudil posebne, azijsko navdahnjene in značilne koktajle za goste.

V povezavi s kitajskim novim letom vam 4. februarja v restavraciji pripravljajo razburljiva presenečenja. Ob četrti priložnosti serije dogodkov Mozium Night bo Amanda Lee nastopila skupaj z Vilmosom Takács-Koltayem ob spremljavi glasbe v živo, predvajali pa bodo glasbo v angleščini in kitajščini. Poleg večerje po naročilu lahko spoznate posebno specialiteto mojstra Wanga, ki jo pripravlja posebej za to priložnost, Vanessza pa je iz seznama pomladno-poletnih koktajlov 2023 izbrala štiri pijače, ki jih bosta z Martinom pripravimo zate skupaj. Priporočljivo je, da mizo rezervirate čim prej, saj vas ob rezervaciji do 22. januarja osebno sprejme Master Wang s pijačo dobrodošlice!

1026 Budimpešta, Pasaréti út 122-124| 1143 Budimpešta, Gizella utca 46/A | Facebook

Bubu Bubble Tea

V Budimpešti lahko na treh mestih najdete najbolj priljubljeno azijsko pijačo, ki jo je pri nas predstavila ekipa Bubu Bubble Tea. Čaje z mehurčki lahko izberete po okusu, prvič, izbirate lahko med 26 različnimi okusi, ki jih lahko naredite še bolj okusne z želejevimi lističi, tapioko in jagodami. Ne smete pa spregledati posebnih čajnih kombinacij, ki jih je izumila ekipa Bubu Bubble Tea in vsaka obljublja poseben okus. Svoje najljubše čajne kombinacije pa si lahko pripravite doma iz sestavin, kupljenih v njihovi spletni trgovini.

1052 Budimpešta, Petőfi Sándor utca 6. | 1066 Budimpešta, Teréz körút 38. | 1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16. | Spletna stran

Azijska ulična hrana

Zahvaljujoč restavracijam Asian Street Food, ki imajo deset razstavnih kuhinj, lahko poskusite izjemno bogato ponudbo, kjer so hkrati na voljo ulične dobrote Daljnega vzhoda. Na gostinski promenadi, ki spominja na ulico, se ena ob drugi vrstijo gostinski lokali s ponudbo novovalovskih orientalskih jedi, katerih božanske jedi je mogoče jesti skupaj sede za mizami. Pri nas boste našli tako kuhano kot ocvrto različico praznične mesne vrečke, izbirate pa lahko tudi med neštetimi vrstami kitajskih jedi z rižem, pa tudi slanimi kitajskimi palačinkami in odžejalnim mehurčkovim čajem za prilogo jedi.

1076 Budimpešta, Thököly út 18. | Spletna stran

Sáo 哨

Vietnamsko-kitajska restavracija, skrita v odmaknjenem delu Gozsduja, je nastala kot uresničitev skupne ideje treh dobrih prijateljev. Njun odnos simbolizira tudi izbrano ime Sáo, ki ima v kitajski in vietnamski kulturi sinonimni pomen: ptica in ptičje petje. Njihove jedi so pripravljene po tradicionalnih receptih, tako da so na meniju juhe, testenine, riževe jedi, batyuk in žemljice, ki so enakovredne gastronomskemu doživetju. Temu je dodana notranjost restavracije, okrašena s pisanimi tapetami in lampijoni, ki res bodejo v oči.

1075 Budimpešta, Holló utca 10. | Facebook

Ensō Budimpešta

Ensō Budapest je pravzaprav nastal kot kombinacija ramen bara in izakaye (japonske pivnice) v VIII. okrožje. Bistro s priljubljeno azijsko-madžarsko fuzijsko kuhinjo je navzven komaj opazen, a svetleči napis ne vara, le vstopite v stavbo kulturne sprejemnice Patyolat – Probaüzem in vhod boste našli na zadnji strani. Poleg jedi, ki jih navdihuje predvsem Azija, lahko poskusite tudi sezonsko prenovljene mojstrovine madžarske kuhinje, ki jih spremljajo spektakularno pripravljene različice koktajlov. Mizo se splača rezervirati že pred prihodom, zaradi velikega zanimanja pa pričakujte približno dve uri doživetja!

1082 Budimpešta, Baross utca 85. | Spletna stran