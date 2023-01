Do divjega razgledišča, obdanega z vodo, vodi sprehajalna pot, zgrajena na kolih

Če se želite odmakniti od vsakdana in se odpraviti na izlet nedaleč od Budimpešte, tudi z otroki, potem je promenada Szent Jakab idealna destinacija.

Le dva kilometra dolga promenada sv. Jakaba, zgrajena na stičišču kanala Donava-Tisa in glavnega kanala Donave, je eden najlepših delov 17 odsekov Madžarske romarske poti, ki tudi deluje. kot učna pot.

Na kolih zgrajena pot ob promenadi je bila predana leta 2014, na njen vhod pa so postavili kip sv. Jakoba, ki je znan kot zavetnik Špancev in romarjev. Zanimivo je, da je bil kip narejen v Santiagu de Compostela in ga je posvetil tamkajšnji nadškof.

Zahvaljujoč informativnim tablam, ki so postavljene na enem delu sprehajališča, lahko spoznamo vrste dreves v okolici in si celo podrobneje ogledamo vsak kos debla drevesa.

Pot dopolnjujejo mostovi za pešce, v nadaljevanju pa se na otočku lahko osredotočimo na dvonadstropno razgledno točko, ob prihodu na vrh katere se nam odpre čudovit panoramski razgled.

Sprehajališče je zelo priljubljeno med domačini, saj je od pomladi do jeseni in tudi v milih zimskih dneh odlično za piknike, peko na žaru, šport in ribolov.