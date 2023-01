6 impresivnih zimskih pohodniških točk okoli Beneškega jezera, če si želite napolniti baterije v naravi

Od Budimpešte oddaljeno 50 minut vožnje z vlakom, je Velenško jezero in njegova okolica popolna destinacija tudi v najhladnejšem letnem času, če se želite sprostiti in napolniti baterije v naravi.

Razgledna točka Bencze Hill, Sukoró

Le pet kilometrov od središča Benetk se poleg Sukorója nahaja med pohodniki priljubljena gorska razgledna točka Bence, z vrha katere lahko uživate v dih jemajočem 360-stopinjskem panoramskem razgledu. Po vzponu po 118 stopnicah 20 metrov visokega stolpa lahko od daleč občudujete ne le Velenjsko jezero in njegovo okolico, temveč tudi Budimsko gorovje in ob jasnem vremenu celo enega od vrhov Bakonya. Stolp je viden s katere koli točke Velenjskega jezera, njegova posebnost pa je, da iz vsakega zornega kota dobi drugačno obliko. Poleg tega je ponoči osvetljena, tako da lahko tudi v temi uživamo v najbolj edinstveni razgledni točki pri nas.

Park divjih živali in arboretum Pákozdi Pagony

Arboretum in park divjih živali Pákozdi Pagony, ki se nahaja na pobočju gore Mészeg, je bil prvič odprt leta 1990 in zahvaljujoč razvoju, ki se je zgodil od takrat, danes služi kot večnamensko družinsko izletniško mesto za izobraževalno zabavo mladi in stari. V parku divjih živali, ki se razprostira na več kot 7 ha velikem območju, lahko od blizu opazujete emuje, jelene in muflone, najdete pa tudi ptičje prelete in opazovalnice, namenjene kartiranju vodnega sveta. Poleg tega s 15 metrov visoke razgledne točke lahko opazujete divjo in romantično pokrajino, ki obdaja Velenško jezero, na voljo pa so tudi pustolovsko igrišče, gozdna naravoslovna pot in kurišča za narave željne družine.

8095 Pákozd, hrib Mészeg 1. | Spletna stran

Ptičji rezervat Beneškega jezera

Že v 19. stoletju, v času Ottója Hermana, je jugozahodni del Velenjskega jezera slovel po bogati favni trstičja, zaradi edinstvenih vrst ptic, ki tu živijo, pa je bilo območje leta 1958 razglašeno za zaščiteni rezervat. Najpomembnejše gnezdilke na tem območju so velika čaplja, žličarka in značilni jezerski prebivalec žerjav, regija je revnejša z roparicami. V florističnem smislu je posebna pozornost namenjena vzdrževanju barjanske vegetacije. Informacije o obisku posebnega območja najdete tukaj.

Pákozdi plavajoči kamni

Zainteresirane v Pákozdonu čaka prav posebna pohodniška točka, saj tukaj najdete tako imenovane premikajoče se kamne, ki jih mnogi imenujejo le madžarski Stonehenge. Nastanek ogromnih granitnih blokov, ki med seboj uravnotežijo in tvorijo ogromno abstraktno obliko, je povezan s številnimi legendami. Po mnenju nekaterih premikajoči se kamni Pákozda niso naravne tvorbe, temveč jih je postavila zgodnja civilizacija, tako kot Stonehenge v Angliji. Po drugi strani pa geologi nenavadno tvorbo pripisujejo naravi, saj je 300 milijonov let staro gorovje Velencei edino gorovje z granitno podlago pri nas, premični kamni pa so morda ostanek tega. Do kamnin, ki jih v domačem jeziku pogosto imenujemo vreče volne, je mogoče doseči iz naselja ali z leta 1994 vzpostavljene geološke poti Gránit.

Grajski park Skanzen

Muzej na prostem, ki se nahaja nedaleč od Gárdonyja, je svoja vrata za obiskovalce odprl leta 2014: namen razstave na prostem, ki se razprostira na površini dveh hektarjev, je bil leta 2018 uvrščen v Guinnessovo knjigo rekordov, 2019, 2020 in 2021. V vzorčnem parku, ki je edinstven v naši državi, si lahko ogledate miniaturne originale srednjeveških gradov, ki obstajajo le v ruševinah, ki so nastali na podlagi zamisli o rekonstrukciji. Edinstvenost makete je tudi v tem, da je zvesta tudi izvirnemu materialu: pomanjšani gradovi so tako kot njihovi originali izdelani iz kamna, opeke, lesa in zemlje. Tudi lega gradov znotraj parka ni naključna, saj so zgrajeni glede na prvotno lokacijo, z župansko natančnostjo.

Odpiralni čas med 1. januarjem in 15. aprilom: sobota-nedelja in prazniki od 9. do 16. ure.

2485 Dinnyés, Kossuth u. 17. | Spletna stran

Vrh-Planinski Križ

268 metrov visok Csúcsos-hegy je najvzhodnejši vrh Velenjskega gorovja med Nadapom in Pázmándom, na vrh pa vodi pot med vinogradi, ki sicer vključuje nekaj razglednih točk, a razgled je vreden. Lesen križ na vrhu gore je bil postavljen leta 2020, z njegovega vznožja pa se obiskovalcem odpira čudovit panoramski razgled: ob jasnem dnevu celotno Velenško jezero z okolico, pa tudi vrhove gore Bence, tempelj Mount in goro Meleg je mogoče videti.

8097 Nadap, Csúcsos-hegy