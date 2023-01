5 očarljivih namestitev z masažnimi kadmi stran od mestnega hrupa

Po zaključku leta si sredi zime vsi zaslužijo malo dodatnega počitka. V naslednjih nastanitvah lahko uživate ne le v masažni kadi na prostem, temveč tudi v nemoteni sprostitvi.

Gostišče Fülemüle (Zebegény)

V počitniškem območju Zebegény gostišče s prijetnim vzdušjem pričakuje tiste, ki se želijo sprostiti. Privlačnost gostišča Fülemüle je nedvomno njegova čudovita panorama, saj se s prostorne terase ali zunanje masažne kadi pred nami odpira osupljiv pogled na slikovito pokrajino Donavskega okljuka. V lepem vremenu se splača izkoristiti možnosti, ki jih ponuja vrtni žar in si pripraviti kaj okusnega na žaru ali v kotlu, v hladnejših dneh pa se lahko prikrademo ob kamin z vrčkom toplega čaja.

2627 Zebegény, Szarvas út 71. | Spletna stran

Heaven & Earth Wine Guest House (Szekszárd)

Ég & Föld Borvendégház, obdan z vinsko regijo Szekszárd, vas vabi, da se sprostite nad mestom. Hiša, ki lahko sprejme 2-3 osebe, meji na živahen vinograd s čudovitim razgledom na mesto Szekszárd. Dobro opremljena nastanitev ponuja veliko teraso, kamin in majhno vinsko klet za sprostitev gostov. Poleg tega panoramska savna in zunanja masažna kad naredita Ég & Föld Borvendégház popolnoma neustavljiv.

7100 Szekszárd, Bödő streha | Spletna stran

Čudovite znamenitosti v okolici Szekszárda:

Od panoramskih pohodniških točk do arhitekturnih mojstrovin: Popoln vikend v Szekszárdu Od panoramskih pohodniških točk do arhitekturnih mojstrovin: Popoln vikend v Szekszárdu

Čeprav je zgodovinsko mestno jedro razmeroma skromno, je območje polno zanimivih znamenitosti.

Hiša in koča Amande (Vonyarcvahegy)

Na severni obali Blatnega jezera, v središču mesta Vonyarcvashegy, se skriva očarljiva zgradba koče in hleva. Domača, dobro opremljena hiša je odlična izbira za tiste, ki iščejo namestitev v bližini Blatnega jezera, saj je obala od tu oddaljena le 10 minut hoje, za ljubitelje pohodništva pa ne gre spregledati, da je le 20 minut hoje do vznožja gorovja Keszthely. V hladnih zimskih dneh se je še posebej prijetno pogreti v finski savni, ki je na voljo vse leto, nato pa čofotati v zunanji masažni kadi, poleti pa za nepozabna doživetja poskrbi vrtni bazen. Poleg tega je vinska klet idealen prostor za večja družinska srečanja ali intimne pogovore. Ne glede na to, ali želite očarljivo gostišče Amande House & Cottage najeti kot par ali z večjo skupino, boste v obeh primerih v namestitvi bivali samo vi.

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 17. | Spletna stran

Bohemian Cabin & Wellness (majhen)

Lepo prenovljeno leseno hišo najdete v gozdnem okolju, ki se prilega pravljici, kjer si lahko napolnite baterije v bližini narave, stran od mestnega hrupa. Na terasi Bohém Kabin v Kismarosu, obkroženi z gozdom, je jutranja kava boljša kot običajno, tako da lahko glede na razpoloženje dan nadaljujemo v bralnem kotičku ali na žaru na vrtu. Edinstvena na tem območju, gostje lahko uživajo tudi v solni sobi, infrardeči savni in masažni kadi na drva za šest oseb.

2623 Kismaros, Vörösbegy utca 11. | Spletna stran

Oakwood Lodge (Cserhát)

Očarljiva koča Oakwood Lodge se skriva v objemu Cserhája in Ipolyja. Elegantna vikend hiša z alpsko streho in rustikalnim vzdušjem vabi goste k sprostitvi v bližino narave, ki se lahko sprostijo na prostorni, prijetni terasi in v zunanji kadi ter se odmaknejo od vrveža vsakdanjega življenja. Ker se nastanitev nahaja na severnem koncu Cserháta, v delu naselja, kjer stalno prebiva le 10 družin, Ráróspuszta, jo priporočamo predvsem tistim, ki želijo miren umik.

3187 Nógrádszakál-Ráróspuszta, Tölgyes utca 2. | Spletna stran