9 senzacionalnih italijanskih restavracij v Budimpešti in okolici, ki vas ne bodo razočarale

Letos mineva že 15 let, odkar je 17. januar zaslovel kot svetovni dan italijanske kulinarike, zato imamo danes še en razlog več, da pojemo katero od priljubljenih italijanskih jedi. Za lažjo odločitev smo zbrali nekaj odličnih italijanskih restavracij v Budimpešti in okolici.

Pizza Mama

Ob prihodu v neapeljsko picerijo Pizza Mamma v kraju Dunakeszi odkrijemo pravo mini Italijo. Razlogov za to je več: odlična neapeljska pica se pripravlja pred našimi očmi v krušni peči, pri kateri lahko izbiramo med kakovostnimi italijanskimi in madžarskimi vini, za zaključek večera pa lahko okusimo italijanske sladice. Poleg tradicionalnih neapeljskih pic iz italijanskih sestavin ponujajo tudi slastne, raznolike gurmanske pice, ki imajo vsak mesec drugačno posebno okusno različico za goste. Njihova januarska ponudba je Pepe, katere specialiteta je češnjev poper.

2120 Dunakeszi, Fóti út 39. | Spletna stran

Alessio

Alessio, ki se nahaja v zelenem pasu Budima, je prej delovala kot slaščičarna, kasneje pa je postala pristna italijanska restavracija, ki je nastala z delom ekipe pod vodstvom Miklósa Forraija. V restavraciji lahko pričakujete tradicionalne toskanske okuse, oživljene s pravimi italijanskimi sestavinami, ki gostom ustvarijo neponovljivo doživetje. Poleg vedno na voljo domačih testenin, morskih sadežev in rižot, ne smete zamuditi dnevne ponudbe!

1026 Budimpešta, Pasaréti út 55. | Spletna stran

Passata

Passatine hrustljave pice iz tankega testa, pripravljene po originalnem neapeljskem receptu, so po mnenju mnogih nepogrešljivo doživetje okusa. Poleg tega se receptura nenehno izpopolnjuje, tako da se (če je le mogoče) v pečici gostilne vsak dan peče vedno več okusnih pic. K temu prispevajo kakovostne sestavine, strokovnost tamkajšnjih delavcev in njihova strast do priprave pice. Če se boste znašli v Szentendreju, jih vsekakor obiščite!

2000 Szentendre, Alkotmány utca 2. | Spletna stran

Al Dente

Al Dente je z razlogom osvojil naziv ene najbolj pristnih italijanskih restavracij v Budimpešti. Navsezadnje boste ob vstopu v prijetno restavracijo takoj začutili mediteranski pridih, ki ni le posledica arom in hrane, temveč tudi razporeditve majhne sobe. Mize so postavljene zelo blizu ena drugi, a tudi to ne odvzame doživetja, saj zaradi velikosti zlahka spremljamo dobrote, ki se pripravljajo v kuhinji, medtem ko čakamo na božanske jedi.

1088 Budimpešta, Krúdy utca 9. | Spletna stran

2 ploščici s svežimi testeninami špageti

2 Spaghi, odprt leta 2012, je bil prvi lokal na Madžarskem, ki je deloval kot bar s ponudbo svežih in lokalno narejenih testenin. Kakovost je zagotovljena, saj so lastniki skoz Italijani, zato zagotovo poznajo skrivnost dobro pripravljene testeninske jedi z domačo omako. Jedi so narejene iz durum testa in svežih sestavin, brez barvil in umetnih arom. In če si po tečajih zaželite več italijanskega občutka življenja, izberite njihovo tradicionalno ponudbo peciva ob dobri kavi.

1072 Budimpešta, Dob utca 16. | Spletna stran

Trattoria Bazar Pasta

Pasta Bazár Trattoria je odprla svoja vrata v kulturnem središču mestnega jedra, na ulici Podmaniczky, da bi svoje goste očarala s svojimi impresivnimi italijanskimi jedmi. V bistvu imajo vse vrste testenin, le odločiti se morate, kateri okus vas zanima. Ne glede na to, ali iščete primeren prostor za intimno večerjo, prijetno srečanje s prijatelji ali morda srečanje v službi, je Trattoria Pasta Bazár idealna za vsakega izmed njih.

1065 Budimpešta, Podmaniczky utca 17. | Spletna stran

Kavarna GianMarino

Caffé GianMarino je sveža točka na Bajcsy-Zsilinszky út, ki jo že mnogo let upravljajo italijanski lastniki. Restavracija je skoraj vedno polna gostov, in če to ni zadosten pokazatelj njihovega uspeha, naj povedo svoje pristne, a preproste italijanske jedi, nad katerimi se navdušujejo tudi Italijani, ki živijo v Budimpešti. Zanimivo je, da je to morda edino mesto v prestolnici, kjer se poleg piva toči tudi prosecco.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 35. | Spletna stran

Porcellino Grasto Ristorante

Okolje restavracije Porcellino Grasto Ristorante, ki je bila odprta leta 2007 in posodobljena 10 let kasneje, pretihotapi delček Italije v II. nahaja se v okrožju pod Ady Endre utca 19. Kot predstavnica neponovljivega italijanskega podeželskega stila, restavracija goste mami s svežimi domačimi testeninami in picami, pripravljenimi po starodavni recepturi, ki se jim je nemogoče upreti. A poleg kakovostne hrane lahko potešimo tudi svojo strast do vina, zahvaljujoč izboru madžarskih in italijanskih vin. Piko na i postavi živa glasba ob spremljavi kitare ob torkih.

1024 Budimpešta, Ady Endre utca 19. | Spletna stran

PastaSuppa Bar

PastaSuppa, kot že ime pove, je jed iz testenin in juhcena v središču centra Budimpešte, na vedno živahni ulici Bartók Béla út. Poleg stalnega jedilnika pripravljajo dnevno spreminjajoč se jedilnik (z dvema vrstama juhe in tremi vrstami testenin) in stalno prenovljeno ponudbo hrane, zato smo lahko prepričani, da se splača obiskati majhno trgovino vedno znova.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 50. | Spletna stran