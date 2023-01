6+1 posebna delikatesa ob Blatnem jezeru, ki vas tudi pozimi pričakuje s polnimi policami in odprtimi vrati

Blatno jezero in njegova okolica ne čakata na odkrivanje le poleti, ampak tudi pozimi, zato smo zbrali pol ducata delikates, ki vas z odprtimi vrati, polnimi policami in domačimi, pridelovalnimi dobrotami pričakujejo tudi v zimskih mesecih.

Pekedli Szatócsbolt, Veszprém

Police Pekedli Szatócsbolt, ki se nahaja v središču mesta, so obložene z najboljšim pristaniškim blagom okraja Veszprém. V Pekedlih, kar po domače pomeni tudi skladišče hrane, lahko najdete sezonske zaklade, kmečke mlečne in mesne izdelke, marmelade, sirupe, med, začimbe, pa tudi naravno kozmetiko in naravi ozaveščena čistila. Po drugi strani pa Pekedli izberite tudi, če želite svojo družino zjutraj razveseliti s svežim, hrustljavim pekovskim izdelkom iz kvašenega testa.

8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 1. | Spletna stran | Facebook

Bazaltna kapljica, Badacsony

Delikatesa Bazaltcsepp v Badacsonyu je kot vinski kozarec, v katerem so zbrani najboljši sokovi okoliške vinske regije. Poleg najboljših sort Tánúhegy se na prodajnih policah vrstijo tudi polna rdeča vina, dodajajo pa se tudi zakladi porečja Káli in Somló. Poleg vin lahko natočite gin in peneče pijače ter semena, ki dopolnjujejo vina, pa tudi marmelade, kise in olja, izberete pa lahko tudi dekorativne izdelke po svojem okusu.

8261 Badacsony, Park utca 14. | Spletna stran | Facebook

Nagyi Kamrája Zajtrk in Deli, Balatonalmádi

Tako kot pri babici se tudi v babičini shrambi Balatonalmádi na policah in pultih vrstijo slastnejše dobrote. Pri njih zlahka dobite stvari za zajtrk in večerjo, od hrustljavih pekovskih izdelkov do svežih sirov, narezkov in nasi po dino-dano. Če pa se vam ne da obremenjevati z zajtrkom, se lahko usedete k njim za obilno predjed.

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 63. | Facebook

Karolina SPEIZ, Balatonfüred

Kaj bi lahko bilo bolj popolno kot Karolina Cukrászda v Balatonfüredu, znani po vsej državi, če ne njena vabljiva delikatesa s polnimi policami? Če se spomnimo, kakšen je občutek, ko izza babičinega hrbta padeš v shrambo in z njo na polico s čokolado, vstop v Karolino SPEIZ ne bo neznanka. Poleg pekovskih izdelkov, sveže zelenjave in domačih klobas lahko tukaj najdete nešteto dobrot in prigrizkov. In bonus je, da se morate samo sprehoditi do sosednje hiše za nebeške sladkarije.

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4. | Spletna stran | Facebook

Pörc – Bistro in Deli, Balatonkenese

Danes je prava zanimivost srečati že peto generacijo družine, ki nadaljuje tradicijo mesarstva. V primeru Pörc v Balatonkenesu smo seveda lahko del takšne zgodbe, v delikatesnem delu katere lahko kupimo izdelke, izdelane v lastni mesnici družine Kocsis, skupaj z mnogimi drugimi zakladi proizvajalcev iz regije. In če se želite prepričati, lahko te dobrote poskusite tudi v bistroju.

8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1. | Spletna stran | Facebook

BL Delikat, Balatonlelle

BL Deliká iz Balatonlelle pod eno streho zbira tudi najboljše portéke regije Balaton. Odprta vse leto, z menijem, ki se dnevno spreminja v času kosila, je mamljiva delikatesa vredna obiska poleg lokalnih portéjev, med drugim tudi zaradi okusne kave in piškotov. V bogati ponudbi boste našli vse, kar lahko uporabite za pripravo nepozabnega zajtrka ali večerje na dopustu ali ko se z njega vrnete domov.

8638 Balatonlelle, Köztársaság út 36/a | Facebook

Pekarna in proizvajalčeva trgovina Kovászvirág, Siófok

Kovászvirág, ki je sprva osvojil balatonske trge, je leta 2021 odprl svojo prvo pekarno na glavni ulici v Siófoku. Kot prilagodljiv odziv na številne spremembe pekarna, ki je trenutno odprta ob petkih in sobotah, ponuja izbrane sire, narezke, hladno stiskana olja in dobrote vredne shrambe. Da ne omenjam nebeškega kruha iz kislega testa, maslenega peciva in najboljših proizvodov iz okraja Somogy.

8600 Siófok, Fő utca 111. | Facebook

+1 Majhna trgovina – Szigliget

Kisbolt Szigliget še vedno spi svoj zimski spanec, a že čez nekaj mesecev lahko spet pozabimo na brskanje med svežim blagom. Balatonska vina, lokalno navdahnjeni izdelki in z ljubeznijo pripravljeni izdelki iz shrambe vas čakajo, če se boste uspeli odtrgati od očarljivega pogleda na sveže pečene, hrustljave kruhke in kiflike, nanizane na pladnjih. Izbire ne olajša niti pestra izbira, niti omamna aroma skoraj še mlačnih štrukljev, ki nas spremljajo.

8264 Szigliget, Aranykajló út 52. | Facebook