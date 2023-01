Na obali romantičnega jezera zaživi pravljično vzdušje

V bližini znamenitega jezera Öreg v kraju Tata najdemo manjše, a nič manj lepo jezero, ki obdano z očarljivimi lesenimi hišicami zaživi pred nami kot pravljična lokacija.

Da bi zaščitili jezero Öreg, so leta 1961 ustvarili umetno jezero, kjer lahko žila Által, ki prihaja iz rudnikov premoga Tatabánya, odlaga svoj sediment. Zato je bil zgrajen jez, ki je danes znan kot Magaspart, nato pa je bilo območje poplavljeno: jezero Derítő je nastalo za lovljenje plavajočih usedlin, torej za namene čiščenja.

Takrat je iz jezera štrlelo še veliko dreves, ki so služila kot naravno skrivališče ribam, ki so se lahko precej povečale. Sčasoma so drevesa, ki so štrlela iz jezera, zgnila in padla v vodo, a ribe so bile v jezeru še vedno prisotne v velikem številu.

Z zaprtjem premogovnikov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je glavna vloga jezera – bistrenje – prenehala, zato je jezero Derítő, dom številnih miroljubnih in roparskih rib, zdaj postalo priljubljen ribiški raj. Na obali jezera so zgrajene očarljive lesene hišice, ki tako pričakujejo obiskovalce, željne ribolova in sprostitve v divjem novem vzdušju.

Lesene hišice, ki ustvarjajo romantično vzdušje, lahko najamete za ribiče in družine, ki si želijo napolniti baterije v naravi. Poleg tega je določen del jezera Derítő, ki je trenutno v zasebni lasti, mogoče prosto obiskati za sprehode, vendar kolesarjenje in šport nista dovoljena.